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జిగేల్‌మనే కాంతులు - వెలుగుల హారంగా కళకళలాడుతున్న భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​

భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధం - జిగేల్‌మంటూ కాంతులు విరజిమ్ముతున్న ఎయిర్‌పోర్ట్ పరిసరాలు - రాత్రి వేళల్లో దేదీప్యమానంగా మెరిసిపోతున్న ఎయిర్‌పోర్ట్ - సిసిగ్నలింగ్, ఎల్‌ఈడీ లైటింగ్ సిస్టమ్‌తో కళకళ

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 1:11 PM IST

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Lighting at Bhogapuram Airport: ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కల సరికొత్త ప్రగతి కాంతిరేఖ 'అల్లూరి సీతారామరాజు విమానాశ్రయం' ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఈ నేపథ్యంలో రాత్రి వేళల్లో విమానాశ్రయం దేదీప్యమానంగా మెరిసిపోతోంది. అంతర్జాతీయ స్థాయి హంగులతో రూపుదిద్దుకున్న రన్‌వే, టెర్మినల్ బిల్డింగ్‌ల నైట్ విజువల్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్ చేస్తున్నాయి.

రాత్రివేళల్లో జిగేల్‌మంటూ కాంతులు విరజిమ్ముతున్న అద్భుత నిర్మాణమే ఉత్తరాంధ్ర ముఖచిత్రాన్ని మార్చబోతున్న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం. రాత్రి చీకట్లను చీల్చుకుంటూ వెలుగుల హారంగా కళకళలాడుతోంది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు తగ్గట్టుగా ఏర్పాటు చేసిన 3 వేల 800 మీటర్ల రన్‌వేపై ఏర్పాటు చేసిన సిగ్నలింగ్, ఎల్​ఈడీ లైటింగ్ సిస్టమ్ అదుర్స్ అనిపిస్తోంది. నియాన్ లైట్లు చీకటి పడగానే లేజర్ షోని తలపిస్తున్నాయి.

గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్​: అత్యాధునిక ఆర్కిటెక్చర్‌కు అనుగుణంగా రూపొందించిన టెర్మినల్ భవనం విద్యుత్ కాంతుల్లో ధగధగలాడిపోతోంది. లోకల్ ఫ్లేవర్ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ కలబోతగా దీనిని నిర్మించారు. రాత్రి వేళల్లో ఎయిర్‌పోర్ట్​ లుక్​ చూస్తే ఇది మన ఏపీలోనేనా లేక పారిస్​, దుబాయ్​ సింగపూరా? అనేంత కనులవిందును అందిస్తుంది. వెలుగుల జాతరలా మైమరిపిస్తోంది.

వెలుగుల వై'భోగం': విమానాశ్రయం ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారం నుంచి టెర్మినల్ వరకు విశాలమైన రహదారులు, అందమైన ల్యాండ్‌స్కేపింగ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. విమానాశ్రయం ముందు రెపరెపలాడుతున్న త్రివర్ణ పతాకం దేశభక్తిని ప్రతిబింబిస్తోంది. రన్‌వే, ట్యాక్సీవే, ఏప్రాన్​ ఇలా అడుగడుగునా అత్యాధునిక లైటింగ్​ వ్యవస్థ ప్రకాశిస్తోంది. భోగాపురం నైట్ సీన్, ఇక్కడ వెలుగుతున్న ప్రతి లైటూ, ఉత్తరాంధ్రకే కాదు యావత్​ రాష్ట్ర ప్రగతికి సరికొత్త బాటలు వేస్తోందని, భవిష్యత్తును వెలిగించే అభివృద్ధి దీప్తిగా అవతరించబోతోందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

రేపే ప్రారంభోత్సవం: ఆగస్టు 1న ప్రధాని చేతుల మీదుగా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ సహా ఆహ్వానితులంతా పాల్గొనే వేదిక సిద్ధమైంది. ప్రజలు కూర్చునే సీటింగ్​ కూడా పూర్తైంది. రాత్రివేళల్లోనూ కార్మికులు తుది మెరుగులద్దుతున్నారు. సభా ప్రాంగణంలో వీవీఐపీలు, వీఐపీలు, ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు భూములిచ్చిన రైతులు, నిర్మాణ సంస్థ జీఎంఆర్​ కుటుంబ సభ్యులు, మీడియా ప్రతినిధుల కోసం వేర్వేరుగా ఏర్పాటు చేసిన గ్యాలరీలను ఏర్పాటు చేశారు. భోగాపురం విమానాశ్రయ పరిసరాలు రాత్రివేళలో విద్యుత్ కాంతులతో ధగధగలాడుతున్నాయి. విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ప్రశాంతంగా జరిగేలా సుమారు 7వేల మంది పోలీసులను మోహరిస్తున్నారు. విమానాశ్రయ ప్రాంతాన్ని 89 సెక్టార్లుగా విభజించి ఒక్కో సెక్టార్‌కూ 80 నుంచి 100 మందిని మోహరించారు.

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BHOGAPURAM AIRPORT
BHOGAPURAM AIRPORT NIGHT VIEW
BHOGAPURAM AIRPORT OPENING
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం
LIGHTING AT BHOGAPURAM AIRPORT

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