పరిహారం చెల్లించలేదని పనులను అడ్డుకున్న రైతులు - జేసీబీ తొట్టెలో కూర్చొని నిరసన
భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు అభివృద్ధి పనులను అడ్డుకున్న రైతులు - పొక్లెయిన్ తొట్టెలో కూర్చుని ఇద్దరు రైతుల నిరసన - కోర్టులో ఉన్న పరిహారం విషయమై ఆర్డీవోను కలిసి వినతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 5:03 PM IST
Farmers Protest by Sitting on JCB Bucket in Vizianagaram : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ అభివృద్ధి పనుల భూసేకరణ ప్రక్రియలో భాగంగా విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం మండలం బైరెడ్డిపాలెం గ్రామంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారి తీశాయి. విమానాశ్రయ అభివృద్ధి, అప్రోచ్ రోడ్డు విస్తరణ పనుల కోసం తమ భూములను తీసుకుని, ఇప్పటికీ సరైన పరిహారం చెల్లించలేదంటూ స్థానిక రైతులు పనులను అడ్డుకోవడంతో ఈ వివాదం ముదిరింది.
భూములను తీసుకుని పరిహారం చెల్లించలేదంటూ భోగాపురం విమానాశ్రయ అభివృద్ధి పనులను ఇద్దరు రైతులు అడ్డుకున్నారు. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం మండలంలోని బైరెడ్డిపాలెం గ్రామంలో భూసేకరణ ప్రక్రియ ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. విమానాశ్రయం అభివృద్ధి పనుల కోసం తమ భూములను తీసుకుని, ఇప్పటికీ పరిహారం చెల్లించలేదంటూ ఇద్దరు రైతులు రోడ్డు పనులను అడ్డుకోవడంతో ఈ పరిస్థితి నెలకొంది.
స్థానికులు, రైతుల వివరాల ప్రకారం: గతంలో భూసేకరణ సమయంలో నిర్వాసితులకు ప్రభుత్వం పరిహారం అందజేసింది. దీనికి గ్రామానికి చెందిన రైతులు బైరెడ్డి అప్పలనర్సయ్య, తోటమ్మలు అంగీకరించలేదు. దీంతో భూములను ఎయిర్పోర్టు సంస్థకు అప్పగించి, పరిహారాన్ని కోర్టుకు అటాచ్ చేశారు. శుక్రవారం ఇక్కడ పనులు చేసేందుకు ఎయిర్పోర్టు సిబ్బంది రావడంతో ఈ ఇద్దరు రైతులు అడ్డుకున్నారు.
జేసీబీ తొట్టెలో కూర్చొని రైతుల నిరసన: తాజాగా ఎయిర్పోర్టు సిబ్బంది రోడ్డు నిర్మాణ పనుల కోసం భారీ యంత్రాలతో క్షేత్రస్థాయికి చేరుకోగా, ఈ ఇద్దరు రైతులు తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేశారు. పనులను ఆపడానికి జేసీబీ (పొక్లెయిన్) తొట్టెలో కూర్చొని వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు. సిబ్బంది వారిని అంతే పైకి లేపి పక్కన పెట్టడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనపై రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
వెనుదిరిగిన రైతులు - సజావుగా పనులు: అనంతరం బాధిత రైతులు విజయనగరంలో రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి (RDO) సుధాకర్ను కలిసి, క్షేత్రస్థాయిలో పోలీసుల, అధికారుల తీరుపై ఫిర్యాదు చేశారు. రైతుల సమస్యను విన్న ఆర్డీవో సానుకూలంగా స్పందించారు. కోర్టులో ఉన్న అవార్డు నగదు వీలైనంత త్వరగా రైతులకు వచ్చేలా చూస్తానని, ఇళ్ల స్థలాన్ని కేటాయిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దీంతో రైతులు అక్కడి నుంచి వెనుదిరిగారు. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో భోగాపురం విమానాశ్రయ అప్రోచ్ రోడ్డు పనులు సజావుగా కొనసాగుతున్నాయి.
‘భోగాపురం’ ముహూర్తం ఖరారు! - విమానాశ్రయం ప్రారంభించాలని ప్రధానికి సీఎం ఆహ్వానం
వార్ ఎఫెక్ట్: అనంతలో పతనమైన అరటి ధరలు - ఆదుకోవాలని కలెక్టరేట్ ఎదుట రైతుల ఆందోళన