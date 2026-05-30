'భోగాపురం' ప్రారంభానికి సిద్ధం - సాకారమవుతున్న ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కల
తుదిదశకు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులు - ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభానికి ఏర్పాట్లు - శరవేగంగా ఇంటర్ఛేంజ్ రోడ్డు పనులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 8:11 AM IST
Bhogapuram Airport Construction Works Reach Final Stage: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మిస్తున్న అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. జులై లేదా ఆగస్టులో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో భోగాపురం మండలంలోని ఉప్పాడపేట వద్ద ఎయిర్పోర్ట్కు రాకపోకలు సాగించేందుకు నిర్మిస్తున్న ఇంటర్ ఛేంజ్ రోడ్డు పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.
జులై 5న ప్రారంభోత్సవం!: ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేలా నిర్మిస్తున్న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పనులు 99 శాతానికి పైగా పూర్తయ్యాయి. జూన్ ఆఖరు నాటికి 100శాతం పనులు పనులు పూర్తి చేసేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం జులై నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. జులై ఎనిమిదో తేదీ నుంచి తమ విమాన సర్వీసులు భోగాపురం నుంచే నడుస్తాయంటూ ఇటీవల కొన్ని విమానయాన సంస్థలు ప్రకటించాయి. జూన్ నెలాఖరుకు బోగాపురం పనులు పూర్తి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, పౌర విమానయానశాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ ఏడాది జులై 5, 8 తేదీలు, ఆగస్టు 17 లేదా 19వ తేదీల్లో ఒక రోజు ప్రారంభోత్సవానికి సమయం ఇవ్వాలని ప్రధాని మోదీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల విజ్ఞప్తి చేసింది. జులై 5న ప్రారంభోత్సవ ముహూర్తం ఖరారు కావచ్చని భావిస్తున్నారు.
జూన్ చివరి నాటికి పూర్తి: భోగాపురం మండలంలోని ఉప్పాడపేట వద్ద అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి అనుసంధానంగా రాకపోకలు సాగించేందుకు నిర్మిస్తున్న ఇంటర్ ఛేంజ్ రోడ్డు పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఈ రహదారి పూర్తయితే విమానాశ్రయానికి వెళ్లే ప్రయాణం మరింత సుగమం కానుంది. భోగాపురం విమానాశ్రయానికి ఇదే ప్రధాన మార్గం కానుండటంతో అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి పనులు వేగవంతం చేశారు. ప్రస్తుతం భారీ యంత్రాలతో మట్టి పనులు, కల్వర్టుల నిర్మాణం చేస్తున్నారు. ఈ పనులు జూన్ చివరి నాటికి పూర్తికానున్నాయి. విమానాశ్రయం నిర్మాణం పూర్తయితే చుట్టుపక్కల వివిధ కంపెనీల ఏర్పాటుకు అవకాశం లభించనుంది. తద్వారా ఉత్తరాంధ్రలో ఎంతో మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని స్థానికులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
'జులైలో ప్రారంభం కానున్న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం గేమ్ చేంజర్ కానుంది. ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణంతో వివిధ ఐటీ కంపెనీలు అక్కడికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్దికి ఇదొక గీటురాయిగా మారనుంది. ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చొరవ చూపి విమానాశ్రయం చేరుకునేెందుకు రహదారి సదుపాయాలను సైతం పెంపొందిస్తుంది.' -స్థానికులు
