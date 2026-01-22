భీమాళి తాండ్రకు గుర్తింపు - 'ఒక జిల్లా-ఒక ఉత్పత్తి'కి ఎంపిక
120 కుటుంబాలు ఈ వృత్తిలో - తాండ్ర తయారీకి కలెక్టరు రకం మామిడి కాయలే - ఒక్కో చాప ద్వారా సుమారు 60 నుంచి 70 కిలోలు - రూ.3.30 లక్షల మేర ఆదాయం
Published : January 22, 2026 at 5:07 PM IST
Mamidi Thandra In One Distict - One Product : తాండ్ర అనగానే ఠక్కున గుర్తొచ్చేది పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని భీమాళి. ఈ గ్రామంలో వందలాది కుటుంబాల వారు తాండ్రను తయారు చేస్తుంటారు. సంవత్సరం పొడవునా తాటి చాపలపై ఈ తాండ్ర పొరలు కనిపిస్తాయి. పూర్వీకుల నుంచి ఇక్కడ ఓ కుటీర పరిశ్రమగా వెలుగొందుతోంది. తాజాగా 'ఒక జిల్లా-ఒక ఉత్పత్తి' కింద కూడా ఎంపికైంది.
ఆ రకమే ప్రత్యేకం : గ్రామస్థులంతా తాండ్ర తయారీ పైనే ఆధార పడతారు. ప్రతి సంవత్సరం వేసవిలో కాయలు సేకరిస్తారు. ఏప్రిల్ నెలలో పెద్దఎత్తున పొరలు వేస్తారు. ఆ నెలాఖరు వరకు ఈ ప్రక్రియ సాగుతుంది. గతంలో దాదాపు 400 కుటుంబాల వారు ఈ ప్రాంతంలో ఉండేవారు. ప్రస్తుతం మాత్రం 120 కుటుంబాలు ఈ వృత్తిలో ఉన్నాయి. ఎక్కువగా కలెక్టరు రకం మామిడి కాయలనే తాండ్ర తయారీకి వాడుతారు.
- భీమాళి, అలమండలో మామిడి తోటలు విస్తారంగా ఉన్నాయి. చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో వారు కూడా ఈ తోటలను లీజులకు తీసుకుంటారు. అలా పెద్దఎత్తున మామిడి కాయలను సేకరిస్తారు. చాలామంది నిల్వ చేసుకుని సంవత్సరం పొడవునా తాండ్రను తయారు చేస్తారు.
- గతంలో చేతులతోనే మామిడి గుజ్జును తీసి, దానిలో పంచదార కలిపి, చాపలపై దానిని పొరలుగా వేసేవారు.
- పొరలను దాదాపు నెల రోజుల పాటు తప్పకుండా ఆరబెడతారు
- అనంతరం కొందరు దానిని నిల్వ చేయగా, చాలామంది మాత్రం ఇతర జిల్లాలు, రాష్ట్రాలకు దానిని ఎగుమతి చేస్తున్నారు.
- ప్రస్తుతం కొందరు ప్రధాన మంత్రి సూక్ష్మ ఆధారిత పరిశ్రమ పథకం కింద మంజూరైన యంత్రాలను దీని తయారీకి వాడుతున్నారు.
రూ.5,500 ఖర్చు : ఒక్కో చాప ద్వారా సుమారు 60 నుంచి 70 కిలోల తాండ్ర వస్తుంది. ఈ మేరకు దాదాపు రూ.5,500 ఖర్చవుతుంది. కిలో రూ.90- రూ.100 వరకు మార్కెట్లో అమ్ముతారు. సీజన్లో దీని ధర రూ.120 వరకు పలుకుతుంది. ఇలా చాప ద్వారా సుమారు రూ.3.30 లక్షల మేర ఆదాయం వస్తుంది. అలమండ ప్రాంతం సమీపంలోని శీతల గిడ్డంగిలో కూడా కొందరు నిల్వ ఉంచుతున్నారు. నిర్వాహకులు కిలోకు సుమారు రూ.4.75 చొప్పున తీసుకుంటారు.
భారీగా ఎగుమతి : ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడి నుంచి సుమారు 500 టన్నుల మేర తాండ్ర రవాణా అవుతోంది. ఒక్కో ఉత్పత్తిదారుడు 10 టన్నులు, చిన్న వ్యాపారులు రెండు నుంచి మూడు టన్నులు వరకు తాండ్రను తయారు చేస్తారు. విశాఖపట్నం, విజయనగరం, ఒడిశా రాష్ట్రాలకు ఇది ఎక్కువగా ఎగుమతి అవుతుంది. భీమాళి ప్రధాన రహదారిలో 30 వరకు హోల్సేల్ దుకాణాల ద్వారా దీని అమ్మకాలు సాగుతాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాలవారు కూడా ఇక్కడకు వస్తుంటారు.
స్థానికుల్లో ఆనందం : ఒకే జిల్లా- ఒకే ఉత్పత్తి కింద మామిడి తాండ్ర ఎంపిక కావడంపై స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాయితీపై పంచదార అందించాలని, కుటీర పరిశ్రమగా దీనిని గుర్తించాలని కోరుతున్నారు. మామిడి తాండ్ర తయారీదారులకు తగిన ప్రోత్సాహం దక్కుతుందని, మార్కెటింగ్కు అవకాశాలు లభిస్తాయని ఉద్యానశాఖ అధికారిణి ఎం.పద్మ తెలిపారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు 30 అంశాలతో త్వరలో సమగ్ర నివేదిక అందించనున్నామని ఎం. పద్మ చెప్పారు.
