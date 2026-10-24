సన్నిహితంగా ఉంటూ చోరీలు - నిందితుడి అరెస్ట్ - కోటికి పైగా సొత్తు స్వాధీనం
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం నరసయ్య అగ్రహారంలో శ్రీనిధి అపార్ట్మెంట్లో కోటికి పైగా బంగారం, వెండి ఆభరణాలు దొంగిలించిన దుండగుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:21 PM IST
Bhimavaram Srinidhi Apartment case : పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం నరసయ్య అగ్రహారంలో శ్రీనిధి అపార్ట్మెంట్లో వరుస చోరీల కేసును పోలీసులు చేధించారు. అదే అపార్ట్మెంట్కు చెందిన మహ్మద్ బాషా చోరీకి పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు అతడి వద్ద నుంచి 800 గ్రాముల బంగారం, 2.5 కేజీల వెండి, రూ.50,000ల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను అదనపు ఎస్పీ విశ్వనాథ్ మీడియాకు వెల్లడించారు.
'బంగారం, వెండి, నగదు పోయిందని కనకమహాలక్ష్మి అనే మహిళ ఫిర్యాదు చేశారు. మరో ఆరుగురు బాధితులు వచ్చి మా వస్తువులు కూడా కనిపించడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు. అదే అపార్ట్మెంట్కి చెందిన మహ్మద్ బాషా, చోరీకి పాల్పడినట్లు గుర్తించాం. నిందితుడు ఈ అపార్ట్మెంట్లోని ఓ ఫ్లాట్లో 2023 నుంచి అద్దెకు ఉంటున్నాడు. అప్పటి నుంచి అక్కడి నివాసితులతో సన్నిహితంగా మెలిగేవాడు. దీంతో అంతా అతడిని నమ్మారు.
ఇదే అదనుగా అతడు వారి ఇళ్లలోకి వెళ్లి ఎవరూ లేని సమయంలో బీరువాల్లో నగదు, బంగారు ఆభరణాలు అపహరించేవాడు. వరుస చోరీల నేపథ్యంలో దొంగను గుర్తించడానికి ఆ భవనం ఆవరణలో సీసీ కెమెరాలు అమర్చారు. కానీ చోరీలు ఆగకపోవడంతో నివాసితులు అప్రమత్తమై భవనం లోపల సీసీ కెమెరా బిగించారు. దీనిని గమనించి దొంగ ఓ రోజు అట్టను అడ్డుపెట్టే ప్రయత్నం చేయగా ఆ దృశ్యం రికార్డైంది. అతడ్ని పిలిచి ప్రశ్నించగా మాట దాటేశాడు. తర్వాత అతడు ఒకరికి చెందిన ఆభరణాలను ఎవరూ లేని సమయంలో వారి గదిలో పడేసి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో మహ్మద్ బాషాను ప్రశ్నించగా చోరీ చేసినట్లు ఒప్పుకున్నాడు. నిందితుడి నుంచి 800 గ్రాముల బంగారం, 2.5 కేజీల వెండి, రూ.50,000ల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నాం. వీటి మొత్తం విలువ దాదాపు కోటికి పైగా ఉంటుందని' అదనపు ఎస్పీ విశ్వనాథ్ తెలిపారు.
"బంగారం, వెండి, నగదు పోయిందని కనకమహాలక్ష్మి అనే మహిళ ఫిర్యాదు చేశారు. మరో ఆరుగురు బాధితులు వచ్చి మా వస్తువులు కూడా కనిపించడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు. రూ.50,000ల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నాం. వీటి మొత్తం విలువ దాదాపు కోటికి పైగా ఉంటుంది." -విశ్వనాథ్, అదనపు ఎస్పీ
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