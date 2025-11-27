భీమవరంలో డిజిటల్ దోపిడీ గుట్టు రట్టు - రికార్డు స్థాయిలో రూ.42 లక్షలు రికవరీ

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 4:58 PM IST

Cyber ​​Thieves Arrested In Bhimavaram: 'డిజిటల్ అరెస్టు' ఈ పేరు వింటేనే ఇప్పుడు సామాన్యులు, ముఖ్యంగా వృద్ధులు హడలిపోతున్నారు. ఒక్క ఫోన్ కాల్, అవతలి వైపు 'మేము సీబీఐ అధికారులం, మీ సిమ్ కార్డు ద్వారా నేరాలు జరుగుతున్నాయి' అంటూ గంభీరమైన గొంతు, అంతే! భయం గుప్పిట్లో బిగుసుకుపోయిన బాధితుల నుంచి లక్షలకు లక్షలు దోచుకుంటున్నారు. కాంబోడియా దేశాన్ని అడ్డాగా చేసుకుని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సాగుతున్న ఈ సైబర్ నేరాల ముఠా గుట్టును భీమవరం పోలీసులు రట్టు చేశారు. కేవలం నిందితులను పట్టుకోవడమే కాకుండా, సైబర్ కేసుల చరిత్రలో అరుదుగా జరిగేలా, పోయిన డబ్బులో సింహభాగాన్ని రికవరీ చేసి రికార్డు సృష్టించారు.

అసలేం జరిగింది?: భీమవరానికి చెందిన విశ్రాంత ప్రొఫెసర్ శర్మకు ఇటీవల ఒక ఫోన్ వచ్చింది. అవతలి వ్యక్తులు తమను తాము సీబీఐ, ఇతర దర్యాప్తు సంస్థల అధికారులమని పరిచయం చేసుకున్నారు. 'మీ పేరు మీద జారీ అయిన సిమ్ కార్డులో తేడా ఉంది. దాని ద్వారా చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి' అని బెదిరించారు. ఆ సమస్యను తామే సరి చేస్తామని నమ్మబలికారు. అంతటితో ఆగకుండా, మిమ్మల్ని 'డిజిటల్ అరెస్టు' చేస్తున్నామంటూ ఆ వృద్ధుడిని తీవ్ర భయాందోళనలకు గురి చేశారు.

కంగారుపడిన బాధితుడు తన ఆధార్, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను వారికి వెల్లడించారు. భయం నీడలో ఉన్న ప్రొఫెసర్ చేత నిందితులు ఏకంగా ఆరుసార్లు బ్యాంకుకు వెళ్లేలా చేసి, విడతల వారీగా రూ. 78 లక్షలను తమ ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేయించుకున్నారు. కేవలం 13 రోజుల వ్యవధిలోనే ఆయన జీవిత కాలపు సంపాదన ఆవిరైపోయింది. మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితుడు భీమవరం టూ టౌన్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు.

పోలీసుల వేట, 'కార్డ్ డీల్' గుట్టురట్టు: బాధితుడి ఫిర్యాదుతో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ అద్నాన్ నయీమ్ అస్మి ఈ కేసును సవాలుగా తీసుకున్నారు. భీమవరం పోలీసులు 7 ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడ్డారు. గత పది రోజులుగా అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి నిందితుల కోసం వేట ప్రారంభించారు. నిందితులు కార్డ్ డీల్ అనే కొత్త పద్ధతి ద్వారా నగదును మళ్లించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ముఠాకు కాంబోడియా దేశంతో లింకులు ఉన్నట్లు తేలింది. మొత్తం 14 మందిని నిందితులుగా గుర్తించగా, వారిలో 13 మందిని పోలీసులు చాకచక్యంగా అరెస్టు చేశారు. రహతే జె నయన్‌ అనే ముంబయికి చెందిన ప్రధాన సూత్రధారి పరారీలో ఉన్నాడు.

టెకీలే నేరగాళ్ళు: అరెస్టయిన వారిలో ఏడుగురు గతంలో కాంబోడియా దేశంలో ఉండి వచ్చినవారే కావడం గమనార్హం. వీరిలో కొందరు సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్లు (టెకీలు) కూడా ఉన్నారు. ఒకరు ప్రముఖ సంస్థలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగిగా పని చేసినట్లు విచారణలో తేలింది. వీరంతా తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటకలో మకాం వేసి ఈ దందాను నడిపిస్తున్నారు.

రికార్డు స్థాయి రికవరీ: సాధారణంగా సైబర్ కేసుల్లో పోయిన డబ్బు తిరిగి రావడం చాలా కష్టం. కానీ భీమవరం పోలీసులు అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశారు. బాధితుడు కోల్పోయిన రూ. 78 లక్షల్లో, ఏకంగా రూ. 42 లక్షల నగదును నిందితుల నుంచి రికవరీ చేశారు. మరో రూ. 19 లక్షలను వివిధ బ్యాంకు ఖాతాల్లో స్తంభింప చేశారు. నిందితుల నుంచి 15 సెల్‌ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో నగదు రికవరీ చేయడం ఇదే మొదటిసారి అని ఎస్పీ తెలిపారు.

'డిజిటల్ అరెస్టు' అనేది లేదు: ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ అద్నాన్ నయీమ్ అస్మి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.

'భారత చట్టాల్లో 'డిజిటల్ అరెస్టు' అనే పదమే లేదు. ఏ పోలీస్ అధికారికీ స్కైప్ లేదా వాట్సాప్ వీడియో కాల్ ద్వారా అరెస్టు చేసే అధికారం లేదు. ఈ ముఠాలు ప్రధానంగా విశ్రాంత ఉద్యోగులు, ఒంటరిగా ఉండేవారిని టార్గెట్ చేస్తున్నాయి. ఎవరైనా ఫోన్ చేసి డిజిటల్ అరెస్టు అని బెదిరిస్తే భయపడవద్దు. వెంటనే 1930 నంబరుకు కాల్ చేయండి లేదా దగ్గర్లోని పోలీస్ స్టేషన్‌ను సంప్రదించండి'. - అద్నాన్ నయీమ్ అస్మి, ఎస్పీ

