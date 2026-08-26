30 ఏళ్ల క్రితం నాటి అయ్యప్ప ఆలయం - టెక్నాలజీతో 8 అడుగులు పైకి
హైడ్రాలిక్ జాకీలతో అయ్యప్పస్వామి ఆలయానికి కొత్తరూపు - దశలవారీగా 8 అడుగులు పైకెత్తిన కార్మికులు - ప్రతి దశలోనూ నిర్మాణ సామర్థ్యం పరిశీలన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 3:06 PM IST
Bhimadolu Ayyappa Swami Temple Height Increased For Renovation: మూడున్నర దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన భీమడోలు అయ్యప్ప ఆలయం పరిసర ప్రాంత భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా నిలుస్తోంది. ఏలూరు జిల్లా భీమడోలులో జాతీయ రహదారి నిర్మాణంతో పల్లంలోకి వెళ్లిన అయ్యప్ప స్వామి ఆలయాన్ని నూతన సాంకేతికత ద్వారా 8 అడుగులు పైకెత్తారు. దాతల సహకారంతో తొలుత ఆలయాన్ని 5 అడుగులు పైకెత్తేందుకు 20 లక్షల రూపాయల అంచనాతో పనులు ప్రారంభించారు. అనంతరం లక్ష్యాన్ని 8 అడుగులకు పెంచారు. అయ్యప్ప ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ పర్యవేక్షణలో నెల్లూరుకు చెందిన జై హనుమాన్ బిల్డింగ్ లిఫ్టింగ్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పనులు చేపట్టారు.
భారీ సామర్థ్యం కలిగిన హైడ్రాలిక్ జాకీలను ఏర్పాటు చేసి, ఆలయ నిర్మాణంపై ఒత్తిడి సమానంగా పడేలా దశలవారీగా పైకెత్తుతున్నారు. ఆలయానికి ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకుండా ప్రతి దశలోనూ నిర్మాణ స్థిరత్వాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. సుమారు 30 మంది నిపుణులైన కార్మికులు పనుల్లో పాల్గొంటున్నారు.
'216-A జాతీయ రహదారి స్థాయికి దిగువన ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని ప్రత్యేక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఎత్తు పెంచుతున్నారు. దాతల సహకారంతో తొలుత ఆలయాన్ని 5 అడుగులు పైకెత్తేందుకు రూ.20 లక్షల అంచనాతో పనులు ప్రారంభించారు. అనంతరం లక్ష్యాన్ని 8 అడుగులకు పెంచడంతో మొత్తం వ్యయం సుమారు రూ.40 లక్షలకు చేరింది. 3,600 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఆలయాన్ని ప్రస్తుతం మొత్తం 8 అడుగులు పైకి ఎత్తారు.' -స్థానికులు
సహకారం అవసరం: ఆలయాన్ని పైకెత్తడంతో పాటు నాగేంద్రస్వామి ఆలయ అభివృద్ధి, స్వామివారి ఆలయానికి గ్రానైట్ గుమ్మాలు, గర్భగుడి, ముఖ మండపానికి గ్రానైట్, సెక్యూరిటీ ఫెన్సింగ్, కాలువ రేవు అభివృద్ధి, భక్తుల కోసం మరుగుదొడ్లు, కొత్త రోడ్డు, వాటర్ ట్యాంకు మరమ్మతులు, ఆలయం వెలుపల స్వామివారి పీఠం ఏర్పాటు వంటి పలు అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అభివృద్ధి పనులను కూడా పూర్తి చేసేందుకు మరింతగా దాతల సహకారం అవసరమని ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ నిర్వాహకులు తెలిపారు. భక్తులు, పరిసర ప్రాంత ప్రజలు తమ వంతు సహకారం అందించాలని కోరారు.
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