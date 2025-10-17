ETV Bharat / state

ప్రకృతికి రూ.17.46 కోట్ల నష్టం - విజయసాయిరెడ్డి కుమార్తె స్పందన కోరిన హైకోర్టు

భీమిలి బీచ్‌ వద్ద కాంక్రీట్‌ గోడ కూల్చివేత ఖర్చును జీవీఎంసీకి చెల్లించిన అవ్యాన్‌ రియల్టర్స్‌ - హైకోర్టుకు నివేదించిన మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి కుమార్తె నేహారెడ్డి

AP High Court
AP High Court (ETV)
Published : October 17, 2025 at 8:11 AM IST

VijayaSai Reddy daughter Neha Reddy CRZ violation: విశాఖ జిల్లా భీమిలి బీచ్‌ వద్ద సీఆర్‌జడ్‌ (Coastal Regulation Zone) నిబంధనలను ఉల్లంఘించి నిర్మించిన కాంక్రీట్‌ గోడ కేసులో హైకోర్టు విచారణ కీలక దశకు చేరుకుంది. మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి కుమార్తె పెనకా నేహారెడ్డి, ఆమెకు చెందిన అవ్యాన్‌ రియల్టర్స్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ సంస్థ హైకోర్టుకు సమర్పించిన నివేదికలో, గోడ కూల్చివేతకు అయిన రూ.48.21 లక్షలు గ్రేటర్‌ విశాఖపట్నం మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (GVMC) వద్ద జమ చేశామని తెలిపారు. ఈ విషయంపై హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్, జస్టిస్‌ ఆర్‌. రఘునందన్‌రావులతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది.

పర్యావరణ నష్టంపై రూ.17.46 కోట్ల పరిహారం ప్రతిపాదన: కాంక్రీట్‌ గోడ నిర్మాణంతో పర్యావరణానికి జరిగిన నష్టంపై కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన కమిటీ తన నివేదికను హైకోర్టుకు సమర్పించింది. అందులో ప్రకృతి, పర్యావరణానికి జరిగిన హాని కారణంగా రూ.17.46 కోట్ల మేర నష్టపరిహారం వసూలు చేయాలని సూచించింది. ఈ నివేదికపై హైకోర్టు అవ్యాన్‌ రియల్టర్స్‌ సంస్థకు, నేహారెడ్డికి తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయాలని ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను కోర్టు వాయిదా వేసింది.

సీఆర్‌జడ్‌ ఉల్లంఘనలపై పిల్‌లు: ఈ వివాదానికి మూలం, స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, పర్యావరణ కార్యకర్తల పిల్​లు. జనసేన పార్టీ కార్పొరేటర్‌ పీఎల్‌వీఎన్‌ మూర్తి యాదవ్‌ హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన పిల్‌లో భీమిలి బీచ్‌ వద్ద సముద్రానికి అతి సమీపంలో సీఆర్‌జడ్‌ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కాంక్రీట్‌ గోడ నిర్మాణం జరిగిందని, అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని పేర్కొన్నారు. ఇక గ్రామాభివృద్ధి సేవా సంఘం అధ్యక్షుడు గంటా నూకరాజు కూడా మరో పిల్‌ దాఖలు చేశారు. ఆయన పిల్‌లో, భీమిలి సీఆర్‌జడ్‌ జోన్‌ పరిధిలో శాశ్వత రెస్ట్రోబార్లు ఏర్పాటు చేయడంతో తాబేళ్ల ఉనికికి ప్రమాదం ఏర్పడిందని వివరించారు. ఈ రెండు పిల్‌లను కలిపి హైకోర్టు ఒకేసారి విచారణ చేపట్టింది.

కేంద్ర కమిటీ నివేదికతో మలుపు: హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ నియమించారు. ఆ కమిటీ కాంక్రీట్‌ గోడ నిర్మాణం వల్ల తీరప్రాంత పర్యావరణ సమతుల్యతకు నష్టం జరిగిందని, తాబేళ్ల ఉత్పత్తి ప్రాంతాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడిందని స్పష్టంగా నివేదించింది. దీనిని పరిశీలించిన హైకోర్టు, గోడ కూల్చివేతకు జీవీఎంసీ ఖర్చు చేసిన రూ.48.21 లక్షలను అవ్యాన్‌ రియల్టర్స్‌ కంపెనీ చెల్లించాలని గతంలోనే ఆదేశించింది.

తాజా విచారణలో కీలక వివరాలు: తాజాగా జరిగిన విచారణ సందర్భంగా ధర్మాసనం, ఇంకా తొలగించాల్సిన నిర్మాణాలు ఏమైనా మిగిలి ఉన్నాయా అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. దీనికి స్పందించిన ప్రత్యేక ప్రభుత్వ న్యాయవాది (SGP) ఎస్‌.ప్రణతి, “గోడను పునాదులతో సహా పూర్తిగా తొలగించాం. ప్రస్తుతం శిథిలావస్థలో ఉన్న ఒక పురాతన నిర్మాణం మాత్రమే మిగిలి ఉంది” అని కోర్టుకు నివేదించారు. దీంతో హైకోర్టు తదుపరి విచారణ తేదీని నిర్ణయించి, నేహారెడ్డి సంస్థ సమర్పించాల్సిన స్పందన కోరి వాయిదా వేసింది.

