ఇంద్రకీలాద్రిపై తగ్గని రద్దీ - ఎటు చూసినా భవానీలే
దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ముగిసినప్పటికీ విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ కొండపై రద్దీ తగ్గలేదు. భవానీ మాల విరమణ కోసం రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచే కాకుండా తెలంగాణ నుంచి కూడా భవానీలు భారీగా తరలివచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 6:26 PM IST
Bhavanis Rush Increased at Kanaka Durga Temple : దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా ముగిసినప్పటికీ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తి పారవశ్యం ఇంకా తగ్గలేదు. ప్రస్తుతం దసరా శోభను కొనసాగించేలా భవానీ మాలదారులు దీక్షల విరమణ కోసం రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి కూడా భారీగా తరలివచ్చారు. నిన్న విజయదశమి సందర్భంగా అమ్మవారికి చేసిన రాజరాజేశ్వరి దేవి అలంకరణను ఇవాళ కూడా కొనసాగించడంతో అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట తర్వాత నుంచి అమ్మవారి దర్శనానికి భవానీలకు అనుమతి ఇచ్చారు. సామాన్య భక్తులతో పాటు, వేలాదిగా తరలివస్తున్న భవానీ మాలధారులతో కొండపై రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది.
సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కాలి నడకన, ఇతర ప్రయాణ మార్గాల ద్వారా తరలివస్తున్న భవానీల ఎర్రని వస్త్రధారణ, మెడలో మాలలు, చేతిలో ఇరుముడులతో ఇంద్రకీలాద్రి పరిసరాలు పూర్తిగా దీప్తిమంతంగా, భక్తిమయంగా మారాయి. ఏటా కార్తీక మాసంలో అత్యంత నియమనిష్ఠలతో మండల, అర్ధమండల దీక్షలు ఆచరించిన తర్వాత మాలధారులు అమ్మవారికి ఇరుముడులు సమర్పించిన తర్వాత దీక్షలను విరమించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. కానీ ఈసారి అందుకు భిన్నంగా దసరా రోజుల్లో భవానీ మాల వేసుకుని భక్తులు కొండపైకి అనూహ్యంగా రావడంతో ఊహించని రీతిలో రద్దీ పెరిగిపోయింది. ఇంద్రకీలాద్రి పరిసరాల్లో ఏ రోడ్డు చూసినా భవానీమాలదారులే ఉన్నారు.
మార్మోగుతున్న ఆలయ ప్రాంగణం, ఘాట్ రోడ్లు : కాలినడక తప్పిస్తే వాహన రాకపోకలు సాగించేందుకు కూడా అవకాశం లేని రీతిలో రోడ్లపై భవానీలు కిటకిటలాడారు. జయ జయ భవానీ దుర్గా భవానీ అంటూ భక్తులు చేసే నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం, ఘాట్ రోడ్లు మార్మోగుతున్నాయి. ఎలాంటి అలసటను లెక్క చేయకుండా భవానీలు క్యూలైన్లలో బారులు తీరుతున్నారు. సుమారు 5 నుంచి 6 గంటలకుపైగానే దర్శనానికి సమయం పడుతుండడతో అంతసేపు క్యూలైన్లలోనే ఓపిగ్గా ఉంటూ కొండపైకి చేరుకుంటున్నారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా అమ్మవారిని చూసేందుకు కేవలం రెప్పపాటు సమయం తప్పిస్తే ఎక్కువ సేపు నిరీక్షణకు వీలులేకపోతుండడంతో ఒకింత అసహనంగానే ముందుకు సాగుతున్నారు.
కొండపైకి భారీగా తరలివస్తున్న భవానీ దీక్షాధారులను పోలీసులు తాళ్లతో ప్రత్యేకంగా నిలువరిస్తూ ఏమాత్రం తోపులాట్లకు తావివ్వకుండా దర్శనానికి పంపుతున్నారు. మంచినీరు, పాలు, అల్పాహారం, బిస్కెట్లు వంటివి దేవాదాయశాఖ ఏర్పాటు చేసినా వాటిని తీసుకొచ్చే వాహనాలు భవానీల రద్దీలో చిక్కుకుపోవడంతో చాలాసేపు క్యూలైన్లలోని వారి వద్దకు ఇవి చేరలేకపోయాయి. భవానీల రాకతో విజయవాడ పులకించిపోతుండగా, అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా పోలీసు కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు నేతృత్వంలోని అధికారులు కమాండ్ కంట్రోల్ నుంచి సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్ల సహాయంతో రద్దీని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
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