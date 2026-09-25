ETV Bharat / state

ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరాకు అందరికీ ఉచిత దర్శనం - వీఐపీలకు స్పెషల్​ టికెట్​

విజయవాడ దుర్గ గుడిలో ఈ ఏడాది భక్తుల దర్శనాలపై ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. దసరా ఉత్సవాల నేపథ్యంలో ‘భవానీ ప్రత్యేక దర్శనం’ పేరిట ఒక్క క్యూలైన్​ను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు.

Bhavani Special Darshan Tickets
ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరాకు భవానీ ప్రత్యేక దర్శనం టిక్కెట్లు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhavani Special Darshan Tickets : విజయవాడ దుర్గ గుడిలో ఈ ఏడాది భక్తుల దర్శన ఏర్పాట్లపై ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. సాధారణ భక్తుల క్యూలైన్లకు ఎక్కడా సిఫార్సుల దర్శనాలు అడ్డు రాకుండా ఉండేందుకు సరికొత్త ప్రణాళికలు రచించారు. దీనిలో భాగంగా ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.100, రూ.300, రూ.500 టికెట్లు అన్నింటినీ పూర్తిగా రద్దు చేశారు. దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాల సమయంలో అన్ని క్యూలైన్లను ఉచిత దర్శన లైన్లుగానే కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు.

భవానీ ప్రత్యేక దర్శనం: వీఐపీలు, ప్రత్యేకంగా దర్శనం చేసుకోవాలనుకునే వారి కోసం ఈ ఏడాది "భవానీ ప్రత్యేక దర్శనం" పేరిట ఒక క్యూలైన్​ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీని టికెట్ ధర రూ.1000గా నిర్ణయించారు. అయితే ఈ టికెట్లను అందరికీ అందుబాటులో ఉండవు. ఇవి కేవలం ప్రత్యేకంగా ప్రజాప్రతినిధులు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు, అధికారిక సిఫార్సులపై వచ్చే భక్తులకు మాత్రమే విక్రయిస్తారు. తద్వారా సిఫార్సుల తాకిడికి చెక్ పెట్టొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

మూడు విడతల్లో: ఇంద్రకీలాద్రి సమీపంలోని కుమ్మరిపాలెం వద్ద టీటీడీ స్థలంలో భవానీ ప్రత్యేక దర్శనం టిక్కెట్ల కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆన్​లైన్​లోనూ వీటిని అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. హైదరాబాద్ వైపు నుంచి వచ్చే భక్తుల కోసం టీటీడీ స్థలం కేటాయించారు.

అదేవిధంగా విజయవాడ వైపు నుంచి వచ్చేవారికి కాళేశ్వరరావు మార్కెట్, స్వరాజ్య మైదానం వద్ద ఈ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇక్కడ వీరు రూ.1000 టికెట్ తీసుకున్న తర్వాత, ప్రత్యేక వాహనాల్లో కొండ పైకి తీసుకొస్తారు. వారికి ప్రత్యేక లైన్​ను ఏర్పాటు చేసి, నేరుగా అంతరాలయ దర్శనానికి వెళ్లేలా అవకాశం కల్పించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.

5 లైన్లలో సాధారణ భక్తులు: సాధారణ భక్తులకు 5 లైన్ల ద్వారా దర్శన అవకాశం కల్పించనున్నారు. వీటిలో ఇప్పటికే ఉన్న ముఖమండప (బంగారు వాకిలి) దర్శనం, గతంలో రూ.300, రూ.100 లైన్లు, రెండు ఉచిత లైన్లు కలిపి మొత్తం 5 లైన్ల నుంచి దర్శనం చేసుకుంటారు. ఇంద్రకీలాద్రి దిగువన ఒకవైపు వినాయక ఆలయం, మరోవైపు కుమ్మరిపాలెం నుంచి భక్తులు 5 క్యూలైన్లలో దర్శనాలకు వస్తారు. ఘాట్​రోడ్డు వద్దకు చేరుకున్నాక, ఈ క్యూలైన్లను మూడింటిగా మారతాయి. ఆ తర్వాత ఓం టర్నింగ్ పాయింట్ నుంచి మళ్లీ 5 క్యూలైన్ల ద్వారా దర్శనం కోసం భక్తులు వెళ్లే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

రోజంతా ఉండవు: ఈ భవానీ ప్రత్యేక దర్శనం క్యూలైన్‌ రోజంతా అందుబాటులో ఉండదు. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి సమయాల్లో ఒక్కో ట్రిప్పునకు రెండు గంటల చొప్పున అనగా మొత్తం ఆరు గంటల సమయం మాత్రమే. ఈ ప్రత్యేక దర్శనాలకు అవకాశం ఇస్తారు. ఏ సమయంలో టికెట్లు ఇవ్వాలనేది ఇంకా నిర్ణయించలేదు.

ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా వేడుకలు - ఆరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు ఆహ్వానం

సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ - సాఫీగా 'దుర్గమ్మ' దర్శనం - దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు భారీ ఏర్పాట్లు

TAGGED:

భవానీ ప్రత్యేక దర్శనం
BHAVANI SPECIAL DARSHAN
BHAVANI SPECIAL DARSHAN TICKETS
VIJAYAWADA KANAKA DURGA TEMPLE
INDRAKEELADRI DASARA 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.