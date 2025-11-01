ETV Bharat / state

ఇంద్రకీలాద్రిపై భవానీ మండల దీక్షధారణ - ఐదు రోజుల పాటు కార్యక్రమం

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై మండల దీక్షధారణ - ఇవాళ్టి నుంచి 5 రోజులపాటు సాగనున్న కార్యక్రమం, ఈనెల 21 నుంచి 25 వరకు అర్థమండల దీక్షల స్వీకరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామన్న ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణ

Bhavani Mandal Initiation Start At Indrakeeladri
Bhavani Mandal Initiation Start At Indrakeeladri (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhavani Mandal Initiation Start At Vijayawada Indrakeeladri: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భవాని మండల దీక్షధారణ ప్రారంభమయింది. ఆలయ స్థానాచార్యులు విష్ణుబోట్ల శివప్రసాద శర్మ ఆధ్వర్యంలో ఆలయ పండితులు ఆలయ పాలక మండలి చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ గాంధీతో వినాయక పూజ చేయించి దీక్ష మండల ధారణ ప్రారంభించారు. 42 యేళ్ల క్రితం 9 మందితో ప్రారంభమైన భవాని దీక్షలు ఏటికేడు పెరుగుతూ లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు దీక్షలు తీసుకుంటున్నారు.

5 రోజులపాటు సాగనున్న మండల దీక్షలు: ఇవాళ్టి నుంచి దాదాపు 5 రోజులపాటు మండల దీక్షలు స్వీకరణ కోసం ఇంద్రకీలాద్రి 6వ మండపంలోని మల్లిఖార్జున మహా మండపంలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను చేశారు. గురు భవానీలతో దిక్షధారులకు మాలలు వేయిస్తున్నారు. ఈనెల 21 నుంచి 25 వరకు అర్థమండల దీక్షల స్వీకరణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని ఆలయ చైర్మన్ రాధాకృష్ణ తెలిపారు. డిసెంబర్ 11 నుంచి 15 వరకు ఇంద్రకీలాద్రిపై దీక్షల విరమణ ఉంటుందని అన్నారు. దసరా ఉత్సవాల మాదిరిగానే భవాని దీక్ష విరమణ కార్యక్రమానికి పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తామని ఈ సందర్భంగా వివరించారు.

1982వ సంవత్సరంలో అప్పటి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు లింగంబొట్ల రామశర్మ ఆధ్వర్యంలో కాంచీపరమాచార్య సూచనలకు అనుగుణంగా భవాని దీక్షల ప్రక్రియ ప్రారంభమైందని ఆలయ పండితులు తెలిపారు. మొదటి సంవత్సరం 9 మందితో దీక్షలు ఆరంభమయ్యాయని ఆ తర్వాత ఏటా దీక్షల సమయంలో అమ్మవారి ప్రచార రథం శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు వరకు రాష్ట్రం అంతటా పర్యటిస్తుందని వెల్లడించారు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక, తమిళనాడు ఒడిశా తదితర రాష్ట్రాల నుంచి మాలధారులు అమ్మవారి దీక్షల్లో పాల్గొంటున్నారని అన్నారు.

ఇంద్రకీలాద్రిపై భవానీ మండల దీక్షధారణ ప్రారంభం (ETV Bharat)

"ఇవాళ్టి నుంచి దాదాపు 5 రోజులపాటు మండల దీక్షలు స్వీకరణ కోసం ఇంద్రకీలాద్రి 6వ మండపంలోని మల్లిఖార్జున మహా మండపంలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశాం. దసరా ఉత్సవాలను ఏ విధంగా జరుపుకుంటున్నామో అదే విధంగా ఈ మండల దీక్షలకు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక, తమిళనాడు ఒడిశా తదితర రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు తండోపతండాలుగా అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు వస్తున్నారు. వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని భక్తులకు ఏ విధమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశాం"- బొర్రా రాధాకృష్ణ, పాలక మండలి ఛైర్మన్

"ఈరోజు కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి నుంచి కార్తీక పౌర్ణమి వరకూ దాదాపు 5 రోజుల పాటు కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఇందులో 41 రోజుల పాటు దీక్షను తీసుకుని 41వ రోజు పరిపూర్ణంగా దీక్ష విరమణ చేయడం జరుగుతుంది. డిసెంబరు 11వ తేదీ నుంచి 15 వరకూ ఈ మాలధారణ కార్యక్రమం, శత చండీ హోమం వంటి తదితర కార్యక్రమాలన్నింటినీ నిర్వహిస్తాం". -శివప్రసాదశర్మ,స్థానాచార్యులు

భవానీ దీక్షల తేదీల వివరాలను ప్రకటించిన ఇంద్రకీలాద్రి దేవస్థానం

దసరాలో ఇదే ఆల్‌టైం రికార్డు - 14 రోజుల్లో 20 లక్షల మంది భక్తులు

TAGGED:

BHAVANI DEEKSHA IN VIJAYAWADA
INDRAKEELADRI DEVASTHANAMVIJAYAWADA
BHAVANI MANDAL INITIATION STARTED
భవానీ మండల దీక్షధారణ ప్రారంభం
BHAVANIMANDAL INITIATION VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి: ది ఎపిక్' రివ్యూ- కొత్త సీన్​తో థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్​కు గూస్​బంప్స్

కార్తిక మాసం ప్రత్యేకం - తక్కువ ఖర్చుతో 'పంచభూత శివలింగాల' దర్శనం

20అడుగుల లోతైన సరస్సులో రూ.50లక్షల బంగారు ఆభరణాలు- ఏం చేశారు? ఎలా తిరిగి పొందారు?

సౌందర్య సంరక్షణకు 'మునగ నూనె' - ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.