విజయవాడలో భవానీల నిరసన - పోలీసులు క్షమాపణ చెప్పాలంటూ బైఠాయింపు

ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించిన పోలీసులు - భద్రత ప్రమాణాలను పాటించేందుకు తాము కట్టబడి ఉన్నామని సీపీ స్పష్టం

Bhavani Devotees Protest in Vijayawada
Bhavani Devotees Protest in Vijayawada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 11:13 PM IST

2 Min Read
Bhavani Devotees Protest in Vijayawada: విజయవాడలో భవానీలు, పోలీసుల మధ్య తలెత్తిన వివాదం చర్చనీయాంశంగా మారింది. తమకు అన్యాయం జరిగిందంటూ భవానీలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. దాడికి దిగిన కానిస్టేబుల్​పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండే చేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే?: కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడుకు చెందిన సుమారు 20 మంది భవానీలు రెండు ఆటోల్లో గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లికి దీక్షకు బయలుదేరారు. ఆటోలు తాడిగడప నుంచి వంద అడుగుల రోడ్డుకు చేరుకునే సరికే వెనుకగా బైక్​​పై మఫ్టీలో ఏఆర్‌ కానిస్టేబుల్‌ వెళ్తున్నారు. ఒకరు ఆటో వెనుక భాగంలో అజాగ్రత్తగా కూర్చొన్న పిల్లలను గమనించారు. వారిని సరిగ్గా కూర్చోపెట్టాల్సిందిగా ఆటోడ్రైవరుకు సూచించారు. అదే వ్యక్తి ఆటోను అనుసరిస్తూ కానూరు వీఆర్‌ సిద్దార్ధ కళాశాల వద్దకు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో బైక్​ను ఆటో ముందు నిలిపి ఫొటో తీయడంతో భవానీలు కిందకు దిగి ఎందుకు ఫొటో తీశారంటూ గొడవకు దిగారు. సెల్‌ఫోన్‌ను లాక్కుని నేలకేసి కొట్టి అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయారు.

నేషనల్ హైవేపై నిరసన: ఏఆర్‌ కానిస్టేబుల్‌ ఈ విషయాన్ని బెంజిసర్కిల్‌ ట్రాఫిక్‌ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే వారు ఆటోను ఆపేందుకు ప్రయత్నించారు. ఆటో దిగిన భవానీలు పోలీసులతో గొడవ పడడంతో వారిని అక్కడి నుంచి పంపేశారు. కాసేపటికి స్క్యూబ్రిడ్జి వద్ద ఆటోలను ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు నిలుపుదల చేయడంతో తామేం తప్పు చేశామని భవానీలు ఆగ్రహించారు. తమను కించపరిచే విధంగా పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించారంటూ జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి నిరసన చేశారు.

అదే సమయంలో వారిలో ఓ బాలిక ఫోన్‌లో వీడియో తీస్తుండగా గమనించిన పోలీసులు ఫోన్‌ లాక్కున్నారు. దీంతో భవానీలు మరింత ఆగ్రహించారు. పోలీసులు తమకు క్షమాపణలు చెప్పాలంటూ రోడ్డుపై బైఠాయించారు. నిరసన తెలియజేయడంతో నేషనల్​ హైవేపై ట్రాఫిక్‌ స్తంభించింది.

ధ్వంసమైన ఫోన్​ సాక్ష్యంగా: ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఏసీపీలు, ఇతర పోలీసులు వారికి సర్ది చెప్పారు. ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన నగర పోలీసు కమిషనర్‌ రాజశేఖరబాబు వెంటనే నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల సీసీ కెమెరాల్లో నమోదైన దృశ్యాలను సేకరించారు. ధ్వంసమైన మొబైల్ ఫోన్‌ను సాక్ష్యంగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ మొత్తం ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించారు. విచారణ నివేదిక ఆధారంగా ఘటనలో పాల్గొన్న వారిపై చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. భవానీ దీక్షల సందర్భంగా భక్తుల భద్రత, గౌరవం, ప్రజా శాంతిభద్రత కాపాడడంలో పోలీసులు ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగానే ఉంటారన్నారు. బాధ్యతాయుత పోలీసింగ్ ప్రమాణాలను పాటించేందుకు తాము కట్టబడి ఉన్నామని సీపీ స్పష్టం చేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

