ఇంద్రకీలాద్రిపై భవానీల దీక్ష విరమణ - ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులు
ఇవాల్టి నుంచి ఈనెల 15 వరకు భవానీ దీక్ష విరమణలు - దుర్గ గుడిలో ఇరుముడి సమర్పించేందుకు మూడు హోమ గుండాలు, ప్రత్యేక క్యూ లైన్లు, వెయిటింగ్ హాల్స్ సహా పలు సదుపాయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 1:30 PM IST
Bhavani Deeksha Viramana at Indrakeeladri : ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన దుర్గమ్మ సన్నిధిలో భవానీల దీక్ష విరమణ ప్రారంభమైంది. ఉదయం 6.30 గంటలకు శాస్త్రోక్తంగా అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఆలయ వైదిక పండితులు రెండు హోమగుండాలను సూర్యోదయం తర్వాత అగ్ని ప్రతిష్టాపన చేశారు. ఈ వైదిక క్రతువులో ఆలయ పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ, ఈవో శీనా నాయక్, స్థానాచార్యులు శివ ప్రసాద శర్మ, ఇతర పాలకమండలి సభ్యులు, పండితులు పాల్గొన్నారు. ఇవాల్టి నుంచి ఈనెల 15 వరకు భవానీ దీక్షల విరమణ కొనసాగనుంది.
ప్రతీ ఏటా భవానీల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. ఐదు రోజుల పాటు కొనసాగనున్న ఈ భవానీ దీక్షలకు దాదాపు ఆరున్నర లక్షల మంది వస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అందుకు తగినట్లుగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక ఇరుముడి సమర్పించేందుకు మూడు హోమ గుండాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రత్యేక క్యూ లైన్లు, వెయిటింగ్ హాల్స్, అదనపు పార్కింగ్తోపాటు 19 ప్రసాదం కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. లక్షలాదిగా తరలి వచ్చే భవానీలకు మంచి నీరు అందజేస్తున్నారు. అలాగే భవానీ భక్తులకు ప్రసాదం కొరత లేకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. తాత్కాలిక కేశఖండనశాల, ఘాట్ల వద్ద తలనీలాల సమర్పణకు 950 మంది క్షురకులను నియమించారు.
4 వేల మంది పోలీసు సిబ్బందితోపాటు 370 సీసీ టీవీ కెమెరాలతో ఇంద్రకీలాద్రి పరిసర ప్రాంతాల వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఇక దేవస్థానంలో అన్ని ఆర్జిత సేవలు డిసెంబర్ 11 నుంచి 16వ తేదీ వరకు నిలిపి వేస్తున్నట్లు ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. గిరి ప్రదక్షిణ మార్గం వివరాలను అందించేందుకు మొబైల్ యాప్ను రూపొందించి భవానీలకు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. 9 కిలోమీటర్ల మేర సాగనున్న గిరి ప్రదక్షిణకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.
'సామాన్య భక్తుడికి పెద్దపీట వేసేలా దేవాలయంలో ఉచిత క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. భవానీ మాల తీసుకున్న భక్తులు 41 రోజుల పాటు నియమ నిష్టలతో ఉంటారు. భవానీ దీక్ష విమరణ నేపథ్యంలో భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టమైన ఆదేశాలు చేశారు. దానికి తగ్గట్టే ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి.' -విష్ణుబోట్ల శివప్రసాద శర్మ, ఆలయ స్థానాచార్యులు
ఇరుముడి సమర్పణ: నూతన అన్నదాన భవనం మొదటి అంతస్తులో 110 స్టాండ్ల వద్ద ఇరుముడి పాయింట్లు ఏర్పాటు చేశారు. కనకదుర్గానగర్లో రెండు, గోశాల పక్కన ఒక హోమగుండం వద్ద దీక్ష విరమణ చేసిన వారు నేతి కొబ్బరికాయలు సమర్పించే ఏర్పాట్లు చేశారు. 300 మంది గురుభవానీలు షిఫ్టుల వారీగా సహకరిస్తారు.
సుజలం: గిరిప్రదక్షిణ, క్యూలైన్లు, హోల్డింగ్ ఏరియాల్లో భక్తుల దాహార్తి తీర్చేలా 15 లక్షల వాటర్ బాటిల్స్ సిద్ధం చేశారు.
స్వచ్ఛ సైన్యం: గిరిప్రదక్షిణ మార్గం, ఘాట్లు, క్యూలైన్లు, ఆలయ పరిసరాల్లో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు 2,177 మందికి మూడు షిఫ్టుల్లో విధులు కేటాయించారు.
పుణ్యస్నానాలు: సీతమ్మవారి పాదాలు, భవానీ ఘాట్ వద్ద జల్లు స్నానాలకు సిద్ధం చేశారు 800 షవర్లు పెట్టారు. మహిళలు దుస్తులు మార్చుకునేందుకు 14 గదులను సమకూర్చారు.
దుర్గగుడిలో ప్రైవేటు సిబ్బందిపై పర్యవేక్షణ కరవు - ఏటా భద్రతలో ఇబ్బందులు
ఇంద్రకీలాద్రిపై భవానీ మండల దీక్షధారణ - ఐదు రోజుల పాటు కార్యక్రమం