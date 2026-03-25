రాజీవ్ యువ వికాసం ఈ ఏడాదిలోనే అమలు చేస్తాం: భట్టి విక్రమార్క

ప్రజా ప్రయోజనాలే పరమావధిగా వాస్తవిక దృష్టితో బడ్జెట్ పెట్టామన్న భట్టి - బీజేపీ ఛీటింగ్ బడ్జెట్‌ అనడంపైనా మండిపడిన ఉపముఖ్యమంత్రి - రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ఎవరూ ఆపలేరని శాసనసభలో స్పష్టీకరణ

Published : March 25, 2026 at 7:34 AM IST

Deputy CM Bhatti Vikramarka on Rajiv Yuva Vikasam scheme : ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా, రాజీవ్ యువ వికాసం పథకాలను ఈ ఏడాది తప్పకుండా అమలు చేస్తామని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అసెంబ్లీలో స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం బయ్యారంలో ఉక్కు పరిశ్రమ సాధ్యం కాదంటున్నారని అయితే, అక్కడ ఏదో ఒక ప్లాంటు ఏర్పాటు చేస్తామని బడ్జెట్‌పై సమాధానంలో తెలిపారు. వచ్చే రెండేళ్లలో ఆదాయం, వ్యయం సమానంగా ఉండేలా బడ్జెట్ రూపొందిస్తామన్నారు. ప్రజా ప్రయోజనాలే పరమావధిగా వాస్తవిక దృష్టితో బడ్జెట్ తయారు చేస్తే బీఆర్​ఎస్ చించేసి చెవిలో పెట్టుకోవడం బీజేపీ ఛీటింగ్‌ అనడం సరికాదని భట్టి మండిపడ్డారు.

ఇష్టం లేకే బయటకు వెళ్లిపోయారు : అసెంబ్లీలో బడ్జెట్‌పై సాధారణ చర్చ ముగిసింది. 2 రోజుల పాటు శాననసభ్యులు ప్రస్తావించిన అంశాలపై ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సుదీర్ఘంగా సమాధానం చెప్పారు. సాధారణ చర్చపై సమాధానాన్ని బీఆర్​ఎస్ బహిష్కరించడాన్ని భట్టి విక్రమార్క తీవ్రంగా ఆక్షేపించారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని, శాసనసభను, రాష్ట్ర ప్రజలను ప్రతిపక్ష బీఆర్​ఎస్ అవమానిస్తోందని ధ్వజమెత్తారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు తనకు సమయం ఇవ్వలేదన్న భట్టి విక్రమార్క ఇప్పుడు తాము తగిన సమయం ఇచ్చామన్నారు. ప్రజా సమస్యలు ప్రశ్నించడం ఇష్టం లేకే బయటకు వెళ్లిపోయారని మండిపడ్డారు.

ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా రాష్ట్రాభివృద్ధే లక్ష్యంగా బడ్జెట్ రూపొందించినట్లు భట్టి స్పష్టం చేశారు. మహిళలు ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా ఎదగకూడదన్న ఆలోచనతో బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ పని చేసిందని భట్టి విక్రమార్క ఆరోపించారు. తమ ప్రభుత్వం అతివలకు లక్ష కోట్ల రూపాయల వడ్డీ లేని రుణాలను ఇచ్చి తీరుతుందని స్పష్టం చేశారు. గతంలో రాష్ట్రం వాటా చెల్లించకపోవడంతో కేంద్ర పథకాలకు సంబంధించిన నిధులు రాలేదన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి తాము సమన్వయం చేసుకుంటూ పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు. బీఆర్​ఎస్ పెండింగ్‌లో పెట్టిన బిల్లుల్లో సుమారు ఆరున్నర వేలకోట్లు చెల్లించామన్న భట్టి ఉద్యోగులకు నెలకు రూ. 700 కోట్ల చొప్పున బిల్లులు క్లియర్ చేస్తున్నామని వివరించారు.

రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ఆపలేరు : రాష్ట్ర పురోగతికి అప్పులు గుదిబండలా మారినప్పటికీ తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 పాలసీ ప్రకారం 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దేలా ముందుకెళ్తున్నామన్నారు. బడ్జెట్ పుస్తకాలను చింపి బయటకు వెళ్లినంత మాత్రాన రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ఆపలేరని భట్టి విక్రమార్క వ్యాఖ్యానించారు. పేదలు, యువత, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, రైతుల కోసం నిధులు కేటాయిస్తే ఛీటింగ్‌ బడ్జెట్‌ అని ఎలా అంటారని బీజేపీ నేతలను భట్టి నిలదీశారు. ప్రజలకు విద్యుత్ సబ్సిడీ ఇవ్వొద్దని కేంద్రం ఒత్తిడి తెస్తోందన్న భట్టి సంస్కరణలు అమలు చేయనందుకు రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు ఇవ్వట్లేదని ధ్వజమెత్తారు.

కేంద్రం ఎంత ఒత్తిడి తెచ్చినప్పటికీ ఉచిత విద్యుత్‌, తదితర సబ్సిడీలు కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. 6 గ్యారెంటీల్లో ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా మినహా అన్నీ అమలు చేశామని వెల్లడించారు. ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసాతో పాటు రాజీవ్ యువ వికాసాన్ని ఈ ఏడాది తప్పకుండా అమలు చేస్తామని తేల్చి చెప్పారు. బయ్యారంలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ సాధ్యం కాదంటున్నారని అందుకే అక్కడ ఏదైనా ప్లాంటు నిర్మించాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నట్లు వివరించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్​ను ఉచితంగా గానీ, రాయితీపై గానీ ఇవ్వొద్దని తమపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి తెస్తుందని చెప్పారు. అయినా కూడా ప్రజల గురించి ఆలోచించి ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గకుండా నిరంతరాయంగా విద్యుత్​ను అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. వచ్చే రెండేళ్లలో ఆదాయం, వ్యయం సమానంగా ఉండేలా బడ్జెట్ రూపొందిస్తామన్నారు. ఆర్థికశాఖ మంత్రి భట్టి సమాధానంతో బడ్జెట్‌పై సాధారణ చర్చ ముగిసింది. ఇవాళ్టి నుంచి పద్దులపై చర్చ జరగనుంది.

"ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా, రాజీవ్ యువ వికాసం సైతం ఈ ఏడాదిలోనే అమలు చేస్తాం. బయ్యారంలో ఉక్కు పరిశ్రమ సాధ్యం కాదని కేంద్రం చెబుతోంది. బయ్యారంలో ఏదో ఒక ప్లాంటు ఏర్పాటు చేస్తాం. వచ్చే రెండేళ్లలో ఆదాయం, వ్యయం సమానంగా ఉండేలా బడ్జెట్‌ రూపొందిస్తాం" -భట్టి విక్రమార్క, డిప్యూటీ సీఎం

మూసీ అభివృద్ధిని ఆపేస్తాం అనకండి - కావాలంటే ఆ ముగ్గురితో ప్రత్యేక కమిటీ : సీఎం

యంగ్​ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ నిర్మాణంలో భారీ కుంభకోణం జరుగుతోంది : హరీశ్​రావు

