ETV Bharat / state

ఆ పత్రికలో అడ్డగోలు రాతలు - ఆయన మీద కోపాన్ని నామీద చూపిస్తున్నారు : భట్టి

నైనీ బొగ్గు బ్లాక్‌ టెండర్ల విషయంలో ఓ పత్రికలో అడ్డగోలు రాతలు రాశారని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఆగ్రహం - ప్రజాసేవ కోసమే రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని వెల్లడి

Bhatti Vikramarka
Bhatti Vikramarka (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhatti Vikramarka Fires on Media : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆస్తులు, ఆత్మను కాపాడటమే తన లక్ష్యమని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. ఆస్తుల సంపాదన కోసమో, వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునేందుకో రాజకీయాల్లోకి తాను రాలేదని అన్నారు. నైనీ బొగ్గు బ్లాక్‌ టెండర్ల విషయంలో ఓ పత్రికలో అడ్డగోలు రాతలు రాశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజా భవన్‌లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో డిప్యూటీ సీఎం మాట్లాడారు.

నేరగాళ్ల నుంచి తెలంగాణ ఆస్తులను కాపాడతా : తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆస్తులు, వనరులను సంరక్షించి, పేదలకు సమానంగా పంచడమే తమ లక్ష్యమని భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు. సింగరేణి సంస్థ, నైనీ బొగ్గు బ్లాక్‌ టెండర్లను పిలిచిందని అన్నారు. దీనిపై కట్టు కథ, పిట్ట కథలు అల్లి ప్రజలను మభ్యపెట్టేలా కథనం రాశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారమే టెండర్లు పిలవాలని సింగరేణి సంస్థకు సూచించామని, తాను వైఎస్ రాజశేఖర్‌రెడ్డికి సన్నిహితుడిని కావడంతో ఆయనపై ఉన్న కోపం తన మీద చూపిస్తున్నారని అన్నారు. ఆ పత్రికలో వచ్చిన కథనం వెనక రాజకీయ ఉద్దేశం ఏమిటో తెలిశాక పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తానని తెలిపారు. గద్దలు, దోపిడీదారులు, వ్యవస్థీకృత నేరగాళ్ల నుంచి తెలంగాణ ఆస్తులను కాపాడతానని ప్రకటించారు.

ప్రజాసేవ కోసమే రాజకీయాల్లోకి వచ్చా : ఒకరి వ్యక్తిత్వాన్ని హననం చేసే కథనాలు రాసే అధికారం ఎవరికీ లేదని, నాయకుల మధ్య విభేదాలు సృష్టించేందుకు కట్టు కథలు రాశారని డిప్యూటీ సీఎం దుయ్యబట్టారు. దీనికి భయపడి లొంగిపోయే వ్యక్తిని కాదని, సింగరేణి ప్రజల ఆస్తి అని, బొగ్గు గనులు ప్రజల ఆత్మ గౌరవమని, పదవుల కోసం కాదని, ప్రజాసేవ కోసమే తాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని పేర్కొన్నారు. టెండర్లను పిలిచింది సింగరేణి సంస్థేనని, మంత్రి కాదని గుర్తు చేశారు. క్లిష్ట ప్రాంతాల్లో గనులున్నందున ఫీల్డ్ విజిట్ నిబంధన తప్పనిసరి అని, ఇలాంటి నిబంధనలు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లోనూ ఉన్నాయని తెలిపారు. ఓ ఛానల్‌ కథనంలో తన పేరును అనవసరంగా తీసుకువచ్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మీడియా సంస్థల మధ్య ఉన్న విషయాల్లోకి ప్రజా ప్రతినిధులను లాగొద్దని, వ్యక్తిగత వ్యవహారాల జోలికి వెళ్లడం తగదని సూచించారు.

"తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆస్తులు, ఆత్మను కాపాడటమే నా లక్ష్యం. ఆస్తుల సంపాదన కోసమో, వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునేందుకో నేను రాజకీయాల్లోకి రాలేదు. రాష్ట్ర ఆస్తులు, వనరులను సంరక్షించి పేదలకు సమానంగా పంచడమే నా లక్ష్యం. నైనీ బొగ్గు బ్లాక్‌ టెండర్ల విషయంలో అడ్డగోలు రాతలు రాశారు. నైనీ బొగ్గు బ్లాక్‌లకు టెండర్లు పిలిచింది సింగరేణి సంస్థ. కట్టుకథ, పిట్టకథలు అల్లి ప్రజలను మభ్యపెట్టేలా కథనం రాశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారమే టెండర్లు పిలవాలని సింగరేణి సంస్థకు చెప్పాము. నేను వైఎస్‌కు సన్నిహితుడిని కావడంతో వైఎస్‌ఆర్‌ మీద ఉన్న కోపం నా మీద చూపిస్తున్నారు. ఒక పత్రికలో వచ్చిన కథనం వెనక రాజకీయ ఉద్దేశం ఏమిటో తెలిశాక పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తా." - భట్టి విక్రమార్క, తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం

సింగరేణి ఆసుపత్రుల్లో మార్చి నాటికి వైద్యులు, సిబ్బంది ఖాళీల భర్తీ : భట్టి విక్రమార్క

TAGGED:

SINGARENI TENDERS ALLEGATIONS
సింగరేణి టెండర్లపై ఆరోపణలు
SINGARENI TENDERS
BHATTI VIKRAMARKA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.