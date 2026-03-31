గడ్డి మందు నిషేధానికి ముందడుగు - అసెంబ్లీలో తీర్మానించి కేంద్రానికి పంపిన సర్కార్
గడ్డి మందు నిషేధంపై ముందడుగు - కేంద్రం చొరవ చూపాలంటూ తీర్మానాలను ప్రవేశపెట్టిన భట్టి, తుమ్మల - ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించిన అసెంబ్లీ
Published : March 31, 2026 at 12:54 PM IST
Centre to Take Initiative on Going war : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని నిలిపివేసి, ప్రపంచశాంతిని నెలకొల్పేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోవాలని కోరుతూ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క శాసనసభలో సోమవారం ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాన్ని సభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది. అంతేకాదు గడ్డి మందుగా పిలిచే పారాక్వాట్పై శాశ్వతంగా నిషేధం విధించాలని కోరుతూ వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాన్ని కూడా అసెంబ్లీ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది. యుద్ధానికి సంబంధించి భట్టి విక్రమార్క తీర్మానాన్ని చదివి వినిపించారు. గల్ఫ్ దేశాల్లో సుమారు 90 లక్షల మంది భారతీయులు నివసిస్తున్నారన్న విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కోరారు. యుద్ధాన్ని ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
తీర్మానంలో ఏముందంటే? : పశ్చిమాసియాలో మొదలైన యుద్ధం అనేక రూపాంతరాలు చెంది, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పలు ఇబ్బందులు తెచ్చిపెడుతోంది. గత నెల రోజులుగా జరుగుతున్న ఈ యుద్ధంలో అమాయకులు దాదాపు నాలుగు వేల మంది మరణించారు. యుద్ధాన్ని ఆపకపోతే ప్రపంచ భవిష్యత్ ఆందోళనకరంగా మారుతుంది. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి కూడా దారితీయవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో యుద్ధాన్ని ఆపడానికి, ప్రపంచ శాంతిని నెలకొల్పడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి.
గడ్డి మందు నిషేధంపై తగిన చర్యలు : రాష్ట్రంలోని కలుపు మొక్కలను నాశనం చేసేందుకు రైతులు వినియోగిస్తున్న పారాక్వాట్ ముందు మానవాళికి, పర్యావరణ పరిరక్షణకు ముప్పుగా మారిందని మంత్రి తుమ్మల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మందును వినియోగించడం, పీల్చడం వల్ల రైతులు, రైతు కూలీలు చర్మ, శ్వాస సమస్యల బారినపడుతున్నారన్నారు. అంతేకాదు ఈ మధ్య కాలంలో కొందరు ఆత్మహత్యకు సిద్ధమై ఆ మందును తాగుతున్నారన్నారు. దీంతో మందు తయారీ, దిగుమతి, వినియోగాన్ని పూర్తిగా నిషేధించాలని, అందుకు కేంద్రం వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.
స్విట్జర్లాండ్లో తయారవుతున్న ఈ మందును ఇప్పటికే 70 దేశాలు నిషేధించాయి. రాష్ట్రంలో ఈ మందు తాగి సంవత్సరానికి రెండు వేల మంది మృత్యువాత పడుతున్నారని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో మూడు నెలల పాటు నిషేధించేందుకు ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉందని, కానీ శాశ్వతంగా అయితే కేంద్రానికే ఆ అధికారం ఉందన్నారు. వ్యవసాయాధికారుల ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే ఈ మందును అమ్మాలని నిబంధన పెట్టినా ఆగడం లేదని, శాశ్వతంగా దీన్నీ నిషేధించాలని కేంద్రాన్ని కోరారు.
ఆ గడ్డి మందు అత్యంత విషపూరితం :
- మనిషి 5 మి.లీ.ల పారాక్వాట్ గడ్డి మందును తాగినా, పెదవులు దాటిన వెంటనే జీర్ణ వ్యవస్థ, మూత్రపిండాలు, కాలేయం కొన్ని రోజుల వ్యవధిలో పూర్తిగా చెడిపోయి మృత్యువు దరి చేరుతుందని వైద్యులు తెలిపారు.
- ఇప్పటివరకు పారాక్వాట్ గడ్డి మందు తాగి ఆసుపత్రుల్లో ఎన్నో ప్రాణాలు పోయాయని చెబుతున్నారు.
- పొలం గట్లపై గడ్డిని తొలగించడానికి ఇతర మందులు ఉన్నాయి. అలాగే చేతి పరికరాలతోనూ తీసే అవకాశం ఉంది. పారాక్వాట్ గడ్డి నిర్మూలన మందును పొలాల్లో పిచికారీ చేస్తే మట్టి నిస్సారంగా మారుతుందని వ్యవసాయ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు భూసారం సమతౌల్యతకు దోహదపడే ఎర్రలు, మేలు చేసే ఇతర కీటకాలు నశిస్తాయి.
- పొలాల్లో గడ్డి కంటే మనుషుల ప్రాణాలు తీసుకొనేందుకు అధికంగా అమ్ముడవుతోందంటూ పలుచోట్ల డాక్టర్లు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
- కొంతమంది క్షణికావేశంతో గడ్డి మందు తాగి, ఆ తర్వాత ఆసుపత్రిలో చేరిన తర్వాత బతికించండి అంటూ వేడుకుంటున్న సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయని వైద్యులు తెలుపుతున్నారు.
ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే గడ్డి మందు విక్రయం - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన వ్యవసాయ శాఖ
ప్రతి కుటుంబానికి ఉపయోగపడేలా బడ్జెట్ - వరికి ఇచ్చినట్లుగా మిగతా పంటలకూ బోనస్ : భట్టి