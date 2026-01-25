భారతి సిమెంట్ అడ్డగోలు వాదన - త్వరలో సున్నపురాయి లీజుల రద్దు!
సున్నపురాయి లీజుల అంశంలో భారతి సిమెంట్ అడ్డగోలు వాదన - నిబంధనల ప్రకారమే రెండు లీజులు పొందామంటూ వివరణ - కేంద్ర గనులశాఖ రూల్స్ ప్రకారం ఉల్లంఘనేనన్న అధికారులు
Published : January 25, 2026 at 11:23 AM IST
Bharathi Cement's Limestone Leases Cancelled : కేంద్ర గనులశాఖ నిబంధన ఉల్లంఘించి, 2024లో జగన్ ప్రభుత్వంలో ఆయన సతీమణి భారతిరెడ్డి డైరెక్టర్గా ఉన్న భారతి సిమెంట్ రెండు సున్నపురాయి లీజులు పొందగా అందులో తప్పులేదంటూ ఆ కంపెనీ అడ్డగోలుగా వాదించింది. నిబంధనల ప్రకారమే లీజులు పొందామంటూ ప్రభుత్వానికి వివరణ ఇచ్చింది. ఆ వివరాలు పరిశీలించిన గనులశాఖ అధికారులు 2015లో కేంద్ర గనులశాఖ తీసుకొచ్చిన కొత్త నిబంధనను భారతి సిమెంట్స్ ఉల్లంఘించినట్లుగా తేల్చింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తాజాగా నివేదిక అందజేసింది. దీంతో భారతి సిమెంట్కు చెందిన రెండు సున్నపురాయి లీజులు, ఇదే విధంగా లీజులు పొందిన అసోసియేట్ సిమెంట్ కంపెనీ, రామ్కో సిమెంట్స్కు చెందిన ఒక్కో లీజు రద్దుపై ప్రభుత్వం త్వరలో నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
2015లో మేజర్ మినరల్స్ విషయంలో కొత్త నిబంధన : కడప జిల్లా కమలాపురం మండంలో 509.18 ఎకరాలు, ఎర్రగుంట్ల మండలంలో 235.56 ఎకరాల్లో రెండు సున్నపురాయి లీజుల కోసం రఘురామ్ సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ గతంలో దరఖాస్తు చేయగా, 2008లో వైఎస్ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రాథమిక అనుమతి జారీ చేసింది. 6 నెలల్లో వివిధ అనుమతులు తెచ్చుకుంటే పూర్తిస్థాయి లీజులు మంజూరు చేస్తామని అందులో పేర్కొన్నారు. తర్వాత రఘురామ్ సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ పేరిట ఉన్న లీజులను భారతి సిమెంట్ కార్పొరేషన్ చేజిక్కించుకుంది. ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వానికి తెలియజేయలేదు.
మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2015లో మేజర్ మినరల్స్ విషయంలో కొత్త నిబంధన తెచ్చింది. ఇకపై దరఖాస్తు ద్వారా లీజులు మంజూరు చేయకూడదని, ఈ-వేలం ద్వారానే కేటాయించాలని పేర్కొంది. అప్పటికే ప్రాథమిక లీజు మంజూరు పొంది ఉంటే వాటికి రెండేళ్లలో అన్ని అనుమతులు తెచ్చుకొని, పూర్తిస్థాయి లీజు మంజూరు చేయించుకోవాలని పేర్కొంది. ఈ గడువులోపు లీజులు పొందలేకపోతే వాటికి గతంలో ఇచ్చిన L.O.I.లు రద్దయినట్లేనని స్పష్టం చేసింది. భారతి సిమెంట్ యాజమాన్యం 2017 నాటికి అన్ని అనుమతులు తెచ్చుకొని, పూర్తిస్థాయి లీజు దక్కించుకోలేకపోయింది. దీంతో హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. తర్వాత వివిధ నిబంధనలు చూపించి 2024 ఫిబ్రవరి 2న వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం భారతి సిమెంట్కు ఆ రెండు లీజులను 50 ఏళ్ల కాలానికి మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చింది.
4 లీజుల మంజూరు చెల్లదంటూ నివేదిక : ఇదే విధంగా 2023 నవంబరు 15న కడప జిల్లా మైలవరం మండలంలో 997 హెక్టార్లలో అసోసియేట్ సిమెంట్ కంపెనీకి, 2024 మార్చి 15న ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం జయంతిపురంలోని 267.30 ఎకరాల్లో రామ్కో సిమెంట్స్కు సున్నపురాయి లీజులను వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. వేలం ద్వారా కాకుండా, పాత దరఖాస్తుల ఆధారంగా భారతి సిమెంట్, అసోసియేట్ సిమెంట్ కంపెనీ, రామ్కో సిమెంట్స్లకు సున్నపురాయి లీజులు ఎలా మంజూరు చేశారంటూ గత ఏడాది కేంద్ర గనులశాఖ ప్రశ్నించింది.
దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ 3 కంపెనీలకు గత నెలలో నోటీసులిచ్చి, వివరణ కోరింది. నిబంధనల ప్రకారమే లీజులు పొందామంటూ ఆ కంపెనీలు ఇటీవల వివరణలు ఇచ్చాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు గనులశాఖ అధికారులు 3 కంపెనీల వివరణలను పూర్తిగా పరిశీలించారు. 2015లో కేంద్రం తీసుకొచ్చిన కొత్త నిబంధన ప్రకారం 4 లీజుల మంజూరు చెల్లదంటూ ప్రభుత్వానికి గత వారం నివేదిక పంపారు. దీంతో 4 లీజులను రద్దు చేస్తూ ప్రభుత్వం త్వరలో ఉత్తర్వులు జారీ చేయనుంది.
