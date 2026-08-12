ఉద్యోగాలు అడిగితే ఉద్వాసనే - రైతులపై 'భారతి' సిమెంట్స్ కక్షసాధింపు
శాశ్వత ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని అడిగిన రైతులని విధుల నుంచి తొలగింపు - సాగు భూములిచ్చిన వారందరికీ పర్మెనెంట్ ఉద్యోగాలిస్తామని గతంలో ఇచ్చిన హామీని విస్మరించిన యాజమాన్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 8:47 AM IST
Bharathi Cements Job Dispute : పరిశ్రమకు భూములు ఇస్తే పర్మినెంట్ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని భారతి సిమెంట్స్ యాజమాన్యం హామీ ఇచ్చింది. వారి మాటలు నమ్మిన రైతులు భూములు అప్పగించారు. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోని యాజమాన్యం వారికి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంది. శాశ్వత ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని భూములిచ్చిన రైతులు అడిగినందుకు వారందర్నీ విధుల నుంచి తొలగించారు. న్యాయం కోసం వారం రోజులుగా వారంతా శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తున్నా యాజమాన్యం పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు.
ఏళ్లుగా డిమాండ్ చేస్తున్న కార్మికులు : కడప జిల్లాలోని భారతి సిమెంట్స్ కర్మాగారానికి కమలాపురం మండలం నల్లలింగాయపల్లికి చెందిన రైతులు భూములిచ్చారు. సాగు భూములిచ్చిన వారందరికీ పర్మెనెంట్ ఉద్యోగాలిస్తామని గతంలో యాజమాన్యం ప్రకటించింది. తీరా భూములు తీసుకుని పరిశ్రమ ప్రారంభించాక ఒప్పంద ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. ఉద్యోగాలు పర్మినెంట్ చేయాలని ఏళ్లుగా కార్మికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 6 నెలల క్రితం పరిశ్రమకు వచ్చిన సీఈఓను 10 మంది కార్మికులు కలిసి ఉద్యోగాలు పర్మినెంట్ చేయాలని కోరారు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన యాజమాన్యం ఆ 10 మందిని విధుల నుంచి తప్పించింది. ఎందుకు తొలగించారని నిలదీసిన మరో 18 మందినీ విధుల నుంచి తొలగించారు. 28 మంది కార్మికులు తమకు న్యాయం చేయాలని గత వారం రోజులుగా శాంతియుతంగా పరిశ్రమ ఎదుట ఆందోళనలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న కార్మికులు : కంపెనీ కార్యకలాపాలకు కొంత మంది అవరోధం కలిగిస్తున్నారని వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకొని, ఆటంకాలు తొలగించాలని భారతి సిమెంట్ యాజమాన్యం హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. దీనిపై వాదనలు పూర్తయ్యాయి. ఈ వ్యాజ్యంపై బాధిత కార్మికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాము ఏనాడు కంపెనీ వాహనాలను అడ్డుకోలేదని వాహనాలు వెళ్లే మార్గంలో దండాలు పెడుతూ తమకు ఉద్యోగాలు కల్పించాలని మాత్రమే కోరుతున్నామని తెలిపారు.
జీతాలు పెంచమని అడిగిన పదిమందికి రౌడీలని నోటీసులిచ్చారు. ఆ పది మందికి ఇంకో 18 మంది సపోర్ట్గా మాట్లాడితే మమ్మల్ని కూడా ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించారు. మేము శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తున్నా కూడా మా మీద దాడి చేయడానికి వస్తున్నారు. కష్టం చేసుకుని బతికేటోళ్లం, పని లేకపోతే ఇల్లు గడవడం చాలా కష్టం. భారతి సిమెంట్స్ యాజమాన్యం కొంచెం ఆలోచించి మా అందరిని ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. - భూములిచ్చిన రైతులు
అనుకూల మీడియాతో అబద్ధాలు : అన్ని వాహనాలూ కంపెనీకి రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయన్నారు. అనుకూల మీడియాతో అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని, తమను రౌడీలుగా, గూండాలుగా ప్రచారం చేస్తున్నారని భూములిచ్చిన రైతులు వాపోయారు. డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని అడిగిన తమపై భారతి సిమెంట్స్ యాజమాన్యం కక్షసాధింపు ధోరణితో వ్యవహరిస్తోందని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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