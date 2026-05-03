సున్నపురాయి లీజులో ఎలాంటి ఉల్లంఘనలు లేవు - భారతి సిమెంట్స్ పాతపాటే
అధికారుల కమిటీ ముందు అవే వాదనలు - నిబంధనలకు విరుద్ధంగానే లీజులు - కమలాపురంలో 509.18 ఎకరాలు ఎర్రగుంట్లలో 235.56 ఎకరాల్లో సున్నపురాయి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 11:32 AM IST
Bharathi Cement Limestone Lease Case Updates: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పొందిన సున్నపురాయి లీజులో ఎలాంటి ఉల్లంఘనలు లేవంటూ భారతి సిమెంట్స్ పాతపాటే పాడింది. గనులశాఖ కమిటీ ముందు హాజరైన భారతి సిమెంట్స్ ప్రతినిధులు తమకు సక్రమంగానే సున్నపురాయి లీజులు వచ్చాయని చెబుతున్నారు. మొదట వైఎస్ తర్వాత జగన్ హయాంలో లీజులు పొందినా తాము చట్టప్రకారమే వ్యవహరించామంటున్నారు. అధికారులు మాత్రం నిబంధనలకు విరుద్ధంగానే లీజులు మంజూరైనట్లు తుది నిర్ణయానికి వచ్చారని సమాచారం.
లీజులు మంజూరు: వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ సతీమణి భారతి డైరెక్టర్గా ఉన్న భారతి సిమెంట్ కార్పొరేషన్ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పొందిన సున్నపురాయి లీజులో ఎలాంటి ఉల్లంఘనలు లేవంటూ పాతపాటే పాడింది. ఇటీవల గనులశాఖ అధికారుల కమిటీ ముందు వ్యక్తిగతంగా హాజరై వివరణ ఇచ్చేందుకు వీలు కల్పించగా అక్కడ కూడా గత వాదననే వినిపించింది. ప్రభుత్వం, గనులశాఖ నుంచి మరిన్ని వివరాలు కావాలంటూ పట్టుబట్టింది. అధికారులు మాత్రం నిబంధనలకు విరుద్ధంగానే లీజులు మంజూరైనట్లు తుదినిర్ణయానికి వచ్చారని తెలిసింది.
ఈ-వేలం ద్వారానే కేటాయి: కడప జిల్లా కమలాపురం మండంలోని 509.18 ఎకరాలు, ఎర్రగుంట్ల మండలంలోని 235.56 ఎకరాల్లో రెండు సిమెంట్ గ్రేడ్ సున్నపురాయి లీజులకు రఘురామ్ సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ దరఖాస్తు చేసుకోగా 2008లో వైఎస్ ప్రభుత్వం ప్రాథమిక అనుమతి ఇచ్చింది. అనంతరం ఇది భారతి సిమెంట్ చేతుల్లోకి వెళ్లింది. ప్రాథమిక అనుమతి తర్వాత మైనింగ్ ప్లాన్, పర్యావరణ అనుమతులు పొందితేనే పూర్తిస్థాయి లీజులు మంజూరు చేస్తారు. గడువులోపు భారతి సిమెంట్ ఆ అనుమతులు తెచ్చుకోలేకపోయింది. కేంద్ర గనులశాఖ 2015, 2021ల్లో చేసిన సవరణల ప్రకారం ప్రధాన ఖనిజాల లీజులను ఈ-వేలం ద్వారానే కేటాయించాలి.
అయితే జగన్ ప్రభుత్వం 2024 ఫిబ్రవరిలో భారతి సిమెంట్కు 2008 నాటి దరఖాస్తులు, ప్రాథమిక అనుమతి ఆధారంగా లీజులు మంజూరు చేసేస్తూ ఉతర్వులిచ్చింది. భారతి సిమెంట్తోపాటు అసోసియేట్ సిమెంట్ కంపెనీగా ఉన్న అదానీ సిమెంట్స్కీ కడప జిల్లా మైలవరం మండలంలోని 2 వేల 463 ఎకరాల్లో లీజును, రామ్కో సిమెంట్స్కు ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం జయంతిపురంలోని 267.30 ఎకరాల్లో లీజును కూడా వైసీపీ ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఇవి నిబంధనలకు విరుద్ధమని కేంద్ర గనులశాఖ, ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్ ఏడాదిన్నర కిందట గుర్తించాయి. చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్రప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాయి.
కేంద్ర ఆదేశాలతో భారతి సిమెంట్ రెండు లీజులు, ఏసీసీ, రామ్కో సిమెంట్కు చెందిన ఒక్కో సున్నపురాయి లీజులను ఎందుకు రద్దు చేయకూడదో వివరణ ఇవ్వాలంటూ ప్రభుత్వం తొలుత తాఖీదులు ఇచ్చింది. తాము చట్టప్రకారమే లీజులు పొందామని, గతంలోనే లీజుకు దరఖాస్తు చేసుకున్నందున కేంద్ర గనులశాఖ సవరణ నిబంధన వర్తించదని భారతి సిమెంట్ వాదించింది. అధికారుల ముందు హాజరై తగిన వాదన వినిపిస్తామని తెలిపింది. రామ్కో సిమెంట్ కూడా ఇదే విధంగా పేర్కొంది. ఏసీసీ లిఖితపూర్వక వివరణతోనే సరిపెట్టుకుంది. ప్రభుత్వం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా ఫర్వాలేదని తెలిపింది.
మళ్లీ పాత కథే: గత నెలలో భారతి, రామ్కో సిమెంట్స్ యాజమాన్యాలు గనులశాఖ అధికారులతో కూడిన కమిటీ ముందు హాజరై మళ్లీ పాత కథే చెప్పాయి. గతంలో తామిచ్చిన వివరణపై న్యాయశాఖ ప్రభుత్వానికి ఏమని సూచించిందో ఆ నోట్ఫైల్, తదితరాలు ఇవ్వాలని భారతి సిమెంట్ కోరినట్లు తెలిసింది. తర్వాత లిఖితపూర్వకంగా కూడా వివరణ ఇస్తామని తాజాగా అది కూడా అందజేసింది. భారతి సిమెంట్స్ వివరణలోని అంశాలను గనులశాఖ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. రెండు, మూడు రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వనున్నారు. ఏసీసీ సిమెంట్ లీజు రద్దుకు దాదాపు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు భారతి సిమెంట్కు చెందిన రెండు లీజులు, రామ్కో సిమెంట్స్కు చెందిన లీజు రద్దుకు కూడా నిర్ణయం తీసుకొని వారంలో ఉత్తర్వులు జారీ చేయనున్నట్లు తెలిసింది.
