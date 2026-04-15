పులివెందులలో గంజాయి ముఠా అరెస్ట్ - కింగ్ పిన్గా భరత్ యాదవ్
గంజాయి అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్న ముఠా అరెస్ట్ - వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలో భరత్ యాదవ్కు తుపాకీ లైసెన్స్ - భరత్ యాదవ్ ముఠాను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 12:34 PM IST
Pulivendula Ganja KingPin Bharat Yadav : పులివెందుల పోలీసులు గంజాయి అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్న ఒక కీలక ముఠాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మంగళవారం ఈ గంజాయి అక్రమ సరఫరాకు ప్రధాన సూత్రధారిగా వ్యవహరించిన భరత్ యాదవ్తో సహా మొత్తం పది మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ పరిణామం జిల్లావ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
దిల్లీకి వెళ్లిన భరత్ యాదవ్ : మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య జరిగిన తర్వాత సీబీఐ విచారణ సమయంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుల ఆదేశాల మేరకు భరత్ యాదవ్ నిందితులతో కలిసి దిల్లీకి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత సునీత, ఆమె భర్తపై ఆరోపణలు చేస్తూ ఈ విషయంపై సీబీఐకి లేఖలు రాశారు. వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో రెండవ నిందితుడిగా (A2) ఉన్న సునీల్ యాదవ్కు భరత్ యాదవ్ దగ్గరి బంధువు.
హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు : 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, పార్టీ నాయకుల సిఫార్సుతో భరత్ యాదవ్ తుపాకీ లైసెన్స్ పొందారు. ఆపై అక్రమ సెటిల్మెంట్లు, బెదిరింపులకు పాల్పడటం ప్రారంభించారు. 2023లో పులివెందులలో పగటిపూట ఒక వ్యక్తిని కాల్చి చంపినట్లు ఆయనపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బాధితుడు తీసుకున్న అప్పును తిరిగి చెల్లించకపోవడమే ఇందుకు కారణమని తెలుస్తోంది. ఆయనపై ఇంకా పలు ఇతర కేసులు కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
జైలులో పరిచయాలు : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పులివెందులకు చెందిన ఇద్దరు కీలక నాయకుల అండతో ఆయన ఎటువంటి భయం లేకుండా నిరాటంకంగా తన కార్యకలాపాలను సాగించారు. సబ్-జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న సమయంలో భరత్ యాదవ్ అక్కడే ఉన్న ఇర్ఫాన్ అనే మరో ఖైదీతో పరిచయం పెంచుకున్నారు. జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత, ఆయన ఒక ముఠా నాయకుడిగా వ్యవహరించాడు.
ఒడిశా నుంచి గంజాయి సేకరణ : గంజాయిని సరఫరా చేయడం ప్రారంభించాడు. స్థానిక యువతను, విద్యార్థులను మత్తుపదార్థాల వ్యసనంలోకి దింపారు. ఒడిశా నుంచి గంజాయిని సేకరించే బాధ్యతను ఆయన ఇర్ఫాన్కు అప్పగించారు. ఆ తర్వాత, తన పది మంది సభ్యుల ముఠా సహాయంతో ఆ గంజాయిని చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లుగా విభజించి విక్రయించేవారు.
పోలీసుల విచారణలో కీలక సమాచారం : గత రెండేళ్లుగా ఈ ముఠా గంజాయిని భారీ ఎత్తున పంపిణీ చేయడంలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. నాలుగు రోజుల క్రితం గంజాయి సంబంధిత కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటున్న ఒక వర్గం మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. పోలీసులు వారిని పోలీస్ స్టేషన్కు పిలిపించి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి, గట్టిగా హెచ్చరించారు. ఆ సమయంలో భరత్ యాదవ్ కూడా అక్కడే ఉన్నారు.
అమలులోకి రానున్న కఠిన చర్యలు : ఆ తర్వాత పోలీసులు విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించి భరత్ యాదవ్ ముఠాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి 15 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అదనంగా, మరో ఎనిమిది మందిని అరెస్టు చేసి, అక్రమ మద్యం బాటిళ్లను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పులివెందుల ప్రాంతంలో నేరాలకు పాల్పడే శక్తులను అరికట్టేందుకు కఠిన చర్యలు అమలు చేస్తున్నట్లు ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్ మీడియాకు తెలిపారు.
