భారత్ విస్తార్ యాప్ - రైతులకు సాగులో ఏఐ సాయం
కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్నదాతలకు అండగా ఉండడం కోసం కృత్రిమ మేధతో భారత్ విస్తార్ యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:33 PM IST
Bharat Vistar App Ai-Powered Support For Farmers On Crop Management : ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణంగా విపత్తులు ఏర్పడి పంట సాగు సమయంలో చీడపీడలతో కర్షకులు ప్రతి ఏటా నష్టాల పాలవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్నదాతలకు అండగా ఉంటూ సేద్యం లాభసాటిగా మార్చేందుకు శ్రీకారం చుట్టింది. కృత్రిమ మేధతో సాగుకు సాంకేతిక సాయం అందిస్తోంది. దీని కోసం భారత్ విస్తార్ యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా విత్తనశుద్ధి, సాగు పద్ధతులు, చీడపీడల నివారణ, సమగ్ర సస్యరక్షణ, యాజమాన్య పద్ధతులు, పంట ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్, మద్దతు ధరలు మొదలైన అన్ని రకాల సేవలు పొందవచ్చు.
పంటల సాగులో మెలకువలు : రబీ సీజన్ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ఏఐ భారత్ విస్తార్ యాప్ను రైతులు సద్వినియోగం చేసుకొని పంటల సాగులో మెలకువలు నేర్చుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. రైతన్నలు పొలంలో నిలబడి పంటకు ఆశించిన చీడపీడలు, తెగుళ్ల చిత్రం తీసి పంపిస్తే, వెంటనే ఆ సమస్య ఏంటి, ఏ మందు ఎంత మోతాదులో వాడాలి వంటి తదితర వివరాలు క్షణాల్లో చూపిస్తోంది. సాగు చేయాల్సిన పంట వివరాలు నమోదు చేస్తే మేలైన విత్తనాలు ఎక్కడ లభ్యమవుతాయో యాప్ తెలియజేస్తుంది. ఏ పంటైనా దిగుబడి చేతికందిన తర్వాత ఏ మార్కెట్లో విక్రయిస్తే లాభాలు వస్తాయో సూచిస్తోంది.
అన్ని ప్రాంతీయ భాషల్లో : ఏ కాలంలో ఏ పంట సాగు చేయాలో వాతావరణ పరిస్థితులను అంచనా వేసి నిర్ణయిస్తోంది. ప్రకృతి విపత్తులు, ఈదురు గాలులు, భారీ వర్షాలు, వరదలు, వడగండ్ల నుంచి పంటను రక్షించుకునే పద్ధతులను వివరిస్తోంది. కేంద్ర సర్కారు తీసుకొచ్చిన భారత్ విస్తార్ యాప్ అన్ని ప్రాంతీయ భాషల్లోనూ అందుబాటులో ఉంది. ఇది కర్షకులకు కలిసొచ్చే అంశం. చరవాణులు వాడే రైతులు యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఎన్నో ఉపయోగాలున్నాయి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉన్న వారు యాప్ను వినియోగించుకోవాలని వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖల అధికారులు కోరుతున్నారు.