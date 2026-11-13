తెలంగాణకు పెట్టుబడులు ఆహ్వానించడమే భారత్ సమిట్ లక్ష్యం : సీఎం రేవంత్
CM Revanth Reddy on Bharat Summit : తెలంగాణకు పెట్టుబడులు ఆహ్వానించడమే భారత్ సమిట్ లక్ష్యమని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. భారత్ సమిట్ను విపక్షాలు గుడ్డిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు.
Published : November 13, 2026 at 6:23 PM IST
తెలంగాణ ప్రత్యేకతలు, అనుకూలతలను ప్రపంచానికి చాటేందుకు భారత్ సమిట్ నిర్వహిస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. గ్లోబల్ సమిట్ కంటే ముందు భారత్ సమిట్ నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. బెంగళూరు, చెన్నై, దిల్లీలో సన్నాహక కార్యక్రమం నిర్వహించామని గుర్తుచేశారు. త్వరలో ముంబయి, అహ్మదాబాద్లోనూ సన్నాహక కార్యక్రమాలు ఉంటాయన్నారు. సమిట్కు దాదాపు 70 దేశాల నుంచి 1000 మంది ప్రతినిధులు వచ్చారని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. కొంతమంది ప్రతినిధులను చివరి నిమిషంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అడ్డుకుందని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. కొందరు ఎయిర్పోర్టుకు వచ్చాక కూడా వెనక్కి వెళ్లాల్సి వచ్చిందన్నారు.
వారికి ఎందుకు కోపమో అర్థం కావడం లేదు
తెలంగాణకు పెట్టుబడులు ఆహ్వానించడమే భారత్ సమిట్ లక్ష్యమని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. వాతావరణ మార్పులు, మౌలిక సదుపాయాలు, పెట్టుబడులపై సమిట్లో చర్చిస్తున్నామని వివరించారు. తెలంగాణ, హైదరాబాద్ను చూపించడం ద్వారా నమ్మకం కలిగించాలని ప్రయత్నిస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. భారత్ సమిట్పై కిషన్రెడ్డి, రాంచందర్రావు, కేసీఆర్కు ఎందుకు కోపమో అర్థం కావట్లేదని సీఎం అన్నారు. భారత్ సమిట్ను విపక్షాలు గుడ్డిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు.
"ప్రజా ప్రయోజన కార్యక్రమాలు చేపట్టినా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. మోదీ ఏది చేసినా కరెక్టే, రాహుల్గాంధీ ఏది చేసినా తప్పు అనేలా వ్యవహరిస్తున్నారు. మూసీ ప్రక్షాళన, మెట్రో విస్తరణ, ఆర్ఆర్ఆర్, రేడియల్ రోడ్లను వ్యతిరేకించారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ నేతలు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గిగ్ వర్కర్ల పాలసీని రేపటి నుంచి అమలు చేయాలని నిర్ణయం. గిగ్ వర్కర్ల సమక్షంలో పాలసీ అంకితం చేయాలని రాహుల్ను ఆహ్వానించాం. రాహుల్గాంధీ భారత్ సమిట్ ముగింపు సందేశం ఇస్తారు" - రేవంత్రెడ్డి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి
తెలంగాణ విధానాల వివరణ, ప్రజాస్వామ్య విలువలు కాపాడేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు సీఎం రేవంత్ స్పష్టం చేశారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని పెంపొందించే చర్చల ద్వారా సమస్యలకు పరిష్కారం చూపిస్తున్నామన్నారు. 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని వెల్లడించారు.