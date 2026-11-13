నేటి నుంచి 'భారత్ సమ్మిట్ 2026' రెండో ఎడిషన్ - హాజరవుతోన్న 70 దేశాల ప్రతినిధులు
Bharat Summit 2026 in Hyderabad : ఇవాళ హైదరాబాద్లో 'భారత్ సమ్మిట్-2026' జరగనుంది. రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సదస్సులో 70 దేశాల నుంచి వెయ్యికి పైగా ప్రతినిధులు పాల్గొననున్నారు.
Published : November 13, 2026 at 8:14 AM IST
ప్రపంచ దేశాల దృష్టిని హైదరాబాద్ వైపు ఆకర్షించేలా భారత్ సమ్మిట్-2026కు సర్వం సిద్ధమైంది. ప్రపంచ దేశాల ప్రతినిధులు, రాజకీయ నాయకులు, విధాన నిర్ణేతలు, ఆర్థికవేత్తలు, మేధావులు, వివిధ రంగాల ప్రముఖులకు ఆతిథ్యమిచ్చేందుకు భాగ్యనగరం ముస్తాబైంది. ఇవాళ, రేపు 2 రోజుల పాటు జరిగే ఈ సదస్సులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు పాల్గొననున్నారు. మారుతున్న ప్రపంచ పరిస్థితులు, భవిష్యత్తు సవాళ్లు, ఆర్థికాభివృద్ధి, సామాజిక న్యాయం, ప్రజాస్వామ్య విలువలు వంటి కీలక అంశాలపై విస్తృత చర్చలు జరగనున్నాయి.
ప్రతి ప్యానెల్పై 90 నిమిషాల చర్చ
ఇవాళ, రేపు రెండో రోజులు హైదరాబాద్ హైటెక్స్ ప్రాంగణంలో జరిగే భారత్ సమ్మిట్-2026లో మొత్తం 8 ప్యానెల్ చర్చలు, ఒక ప్రత్యేక ప్లీనరీ నిర్వహించనున్నారు. రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులతో పాటు జాతీయ స్థాయి ఆర్థిక వేత్తలు, విద్యావేత్తలు, సామాజిక ఉద్యమకారులు, జర్నలిస్టులు, సాంస్కృతిక రంగ ప్రముఖులు పాల్గొంటారు. ప్రతి ప్యానెల్ చర్చ 90 నిమిషాల పాటు కొనసాగనుందని భారత్ సమ్మిట్ నిర్వాహకులు తెలిపారు.
సదస్సుకు 70 దేశాల ప్రతినిధుల హాజరు
తెలంగాణ రైజింగ్ పేరుతో ప్రత్యేక ప్యానెల్ చర్చలను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తు అభివృద్ధి ప్రణాళికలు, ఫ్యూచర్ సిటీ ఆర్థిక న్యాయం, సంక్షేమ విధానాలు, యువత, క్రీడలు, సంస్కృతి, ఎన్నికల సమగ్రత వంటి అంశాలు ఈ చర్చల్లో ప్రధానంగా ఉండనున్నాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో హైదరాబాద్ ప్రాధాన్యతను మరింత చాటిచెప్పడంతో పాటు తెలంగాణ అభివృద్ధి దిశపై జాతీయ స్థాయి మేధోమథనానికి ఈ సదస్సు వేదిక కానుంది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న రెండో భారత్ సమ్మిట్కు 70 దేశాల నుంచి దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగా ప్రతినిధులు హాజరు కానున్నారు. వివిధ దేశాలకు చెందిన రాజకీయ నాయకులు, విధాన నిర్ణేతలు, మేధావులు, ఆర్థికవేత్తలు, విద్యావేత్తలు, సామాజిక ఉద్యమకారులు ఈ సదస్సులో పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలను పంచుకోనున్నారు. వివిధ దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు ఇప్పటికే చేరుకున్నారు. అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులకు అవసరమైన వసతులు, సమావేశాల నిర్వహణ, వివిధ అంశాలపై చర్చలకు ప్రత్యేక వేదికలను సిద్ధం చేశారు.
సదస్సు మొదటి రోజులో జరిగే చర్చలివే
సదస్సు తొలి రోజులో భాగంగా ఇవాళ పట్టణీకరణ, ఆర్థిక న్యాయం, సామాజిక న్యాయం, సంక్షేమ విధానాలపై 4 ప్రధాన చర్చలు జరగనున్నాయి. తొలుత తెలంగాణ భవిష్యత్తు పట్టణ అభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలపై ప్యానెల్ చర్చ ప్రారంభం కానుంది. ప్యానెల్-ఎ ఫ్యూచర్ సిటీ, పట్టణీకరణ ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు చర్చ జరుగుతుంది. ప్యానెల్-బి ఉదయం 11 గంటల నుంచి 12.30 గంటల వరకు ఆర్థిక న్యాయంపై మరో కీలక చర్చను నిర్వహించనున్నారు. ప్యానెల్-సి భోజన విరామం అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 3.30 గంటల వరకు సామాజిక న్యాయంపై మూడో ప్యానెల్ చర్చ నిర్వహించనుంది.
ప్యానెల్-డి మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 3.30 గంటల వరకు సంక్షేమ విధానాలపై నాలుగో ప్యానెల్ చర్చ నిర్వహించనుంది. మొదటి రోజు చర్చలకు కొనసాగింపుగా సాయంత్రం 5.30 నుంచి 6.30 గంటల వరకు నాయకులతో ప్రత్యేక ఇంటరాక్టివ్ ప్లీనరీ నిర్వహించనున్నారు. సమావేశంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి పాల్గొంటారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రాధాన్యతలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, రాష్ట్ర భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు, వివిధ రంగాల్లో అమలు చేస్తున్న కార్యక్రమాలపై నాయకులు తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించనున్నారు.
చివరి రోజు ఎన్నికల ప్రక్రియపై విస్తృత చర్చ
రెండో రోజు ఉదయం 10 గంటల నుంచి 11.30 గంటల వరకు సహకార సమాఖ్యవాదంపై ప్యానెల్-ఇలో చర్చ జరుగుతుంది. ఇదే సమయంలో ప్యానెల్-ఎఫ్లో సంస్కృతి, సమాజంపై చర్చ జరుగుతుందని నిర్వాహకులు వివరించారు. ప్యానెల్-జీలో యువత, క్రీడలపై మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 1.30 గంటల వరకు సమీక్ష జరగనుంది. ఇక ప్యానెల్-హెచ్లో రెండో రోజు చివరి ప్రధాన ప్యానెల్ చర్చగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 1.30 గంటల వరకు ఎన్నికల సమగ్రతపై చర్చ నిర్వహించనున్నారు.
ఎన్నికల ప్రక్రియలో పారదర్శకత, ఓటర్ల హక్కులు, ఓటరు జాబితాల ప్రామాణికత, ఎన్నికల సంఘం పాత్ర ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో సంస్థల స్వతంత్రత వంటి అంశాలపై చర్చ జరగనుందని వివరించారు. భారత్ సమిట్పై రాజకీయం చేయవద్దని, కాంగ్రెస్ ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్రెడ్డి సూచించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్రం సైతం అనుమతి ఇచ్చిందని, రాష్ట్రానికి పెట్టుబడుల ఆకర్షణ కోసం ఇలాంటి సమ్మిట్లు నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడించారు.
"చివరి రోజు రాహుల్గాంధీ, రేవంత్రెడ్డి కూడా భారత్ సమ్మిట్కు హాజరవుతారు. ప్రగతిశీల ఆలోచనా విధానం ఉన్న ప్రతినిధులే ఈ సదస్సులో పాల్గొంటున్నారు. పాశ్చాత్య దేశాల్లో రాజకీయ, సామాజికంగా వస్తున్న పరిణామాలు, అలాగే ఏఐ, ఎల్నినో వంటి అంశాలపైనా ఈ సదస్సులో చర్చలు జరుగుతాయి" - చామల కిరణ్కుమార్రెడ్డి, కాంగ్రెస్ ఎంపీ
దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రముఖుల కోసం నిర్వాహకులు గురువారం రాత్రి ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సమ్మిట్కు సంబంధించి సమగ్రంగా వివరించారు.
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