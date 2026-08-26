ఇక స్మార్ట్గా ఐటీఐ పాఠాలు - అందుబాటులోకి ‘భారత్ స్కిల్స్ యాప్’
భారత్ స్కిల్స్ యాప్లో ఐటీఐలోని అన్ని విభాగాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు అందుబాటులోకి - అప్రెంటిస్షిప్ సమాచారంతో పాటు ఫ్యాక్టరీల్లో ఖాళీలు, అర్హతలు తదితర వివరాలు తెలుసుకునే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 5:16 PM IST
Bharat Skills App : ప్రస్తుత తరుణంలో నూతన సాంకేతిక కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. విద్యాసంస్థల్లో సైతం ఆ మార్పుల్ని అందిపుచ్చుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలు (ఐటీఐలు) కూడా ఒక అడుగు ముందుకేశాయి. మారుతున్న పరిశ్రమల అవసరాల తగ్గట్లుగా ఐటీఐ విద్యార్థులకు అదనపు నైపుణ్యాలు నేర్పించేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా డిజిటల్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫాం ‘భారత్ స్కిల్స్ యాప్’ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టింది.
నేటి ఆధునిక యుగంలో కాలేజీకి వచ్చామా? పాఠాలు విన్నామా? వెళ్లామా? ఇలా అయితే ప్రస్తుతకాలంలో ఉద్యోగం దొరకడం చాలా కష్టం. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా కొత్త సాంకేతికతలను అందిపుచ్చుకోవడంతోటు పనిలో నేర్పు, నైపుణ్యాలు ఉంటేనే కొలువులు దొరుకుతున్నాయి. మరోవైపు జీవితంలో త్వరగా స్థిరపడాలనుకునేవారు ఐటీఐల బాట పడుతున్నారు. దీంతో కేంద్రం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ షిప్, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ సహకారంతో ‘భారత్ స్కిల్స్ యాప్’ను రూపొందించింది.
తద్వారా ఐటీఐల్లో బోధనను స్మార్ట్గా మార్చారు. విద్యార్థులు సులభంగా చదువుకోవడానికి, పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించేందుకు ఈ యాప్ దోహదపడుతుంది. తమ కోర్సులు సులభంగా చదువుకోవడానికి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని అధ్యాపకులు చెబుతున్నారు.
విద్యార్థులకు ఉపయుక్తం :
- భారత స్కిల్స్ యాప్లో ఐటీఐ విద్యార్థులకు సంబంధించిన అన్ని విభాగాల పుస్తకాలు, చిన్న చిన్న ప్రశ్నలు(బిట్ బ్యాంకులు) అందుబాటులో ఉంటాయి. పుస్తకాలు కొనుగోలు చేయడం ఆర్థికభారం అనుకునే వారికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. విద్యార్థులు ఖాళీ సమయాల్లో యూట్యూబ్ లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ తరగతులను వినేందుకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ ప్రిపేరేషన్, క్వశ్చన్ బ్యాంకును యాప్లో చూసుకోవచ్చు.
- తెలుగు, ఆంగ్లం, హిందీతో పాటు పలు ప్రాంతీయ భాషల్లో మెటీరియల్ అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాక ఫ్యాక్టరీల్లో ఖాళీలు, అర్హతలు తదితర వివరాలు కూడా తెలుసుకునే వీలుంది. ఐటీఐ కోర్సు పూర్తిచేయగా విద్యార్థులు అప్రెంటిస్షిప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆయా వివరాలూ యాప్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
- స్మార్ట్ఫోన్ కలిగిన విద్యార్థులు గూగుల్ ప్లేస్టోర్ నుంచి యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లాగిన్ కోసం ఈ-మెయిల్ ఐడీ, మొబైల్ నంబర్, యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది.
శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో మొత్తం 17 ప్రైవేట్, 7 ప్రభుత్వ ఐటీఐ కాలేజీలు ఉన్నాయి. వీటిలో సుమారు 2650 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. విద్యార్థులందరూ యాప్ను సద్వినియోగం చేసుకునేలా కళాశాలల బాధ్యులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. విద్యార్థులకు ఈ యాప్ ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని నెల్లూరులోని వెంకటేశ్వరపురం ఐటీఐ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ శ్రీధర్రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
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