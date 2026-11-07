ఇక రాష్ట్రం మారితే వాహనం నంబరు మార్చే పనిలేదు - తెలంగాణలోనూ రానున్న 'బీహెచ్' సిరీస్!
BH Series Numbers In Telangana : ఉద్యోగరీత్యా రాష్ట్రాలు బదిలీ అయ్యేవారి కోసం కేంద్రం తీసుకొచ్చిన భారత్ సిరీస్ నంబర్ప్లేట్ అమలును తెలంగాణలోనూ అనుమతించనున్నారు. రవాణాశాఖ దీని విధివిధానాలను తుది దశకు తీసుకొచ్చింది.
Published : November 7, 2026 at 6:04 PM IST
ఓ ఉద్యోగి మరో రాష్ట్రానికి బదిలీ అయ్యారు. వారి వాహనాన్ని కూడా వెంట తీసుకువెళ్లారు. నెలలోపు ఆ రాష్ట్రంలో పన్ను చెల్లించాలి. చిరునామా కూడా మార్చుకోవాలి. లేదంటే వాహనాన్ని జప్తు చేయడంతో పాటు భారీ జరిమానాలు విధించే అవకాశం ఉంది. ఈ సవాళ్లకు ఇప్పుడు పరిష్కారం లభించనుంది. తెలంగాణలో కూడా 'భారత్ సిరీస్' నంబర్ ప్లేట్ విధానాన్ని అనుమతించనున్నారు. దీంతో వేరే రాష్ట్రం మారినా వాహనాన్ని పాత రిజిస్ట్రేషన్ నంబరుతోనే కొనసాగించవచ్చు. రాష్ట్రంలో ఈ పాలసీని అమలు చేయడానికి అవసరమైన విధివిధానాలను రవాణా శాఖ తుది దశకు తీసుకొచ్చింది. ఆమోదం కోసం వాటిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించనున్నట్లు సమాచారం.
బీహెచ్ సిరీస్తో ఆ ఇబ్బందులు తగ్గనున్నాయి
కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ 2021లో ‘భారత్ సిరీస్’ను ప్రవేశపెట్టింది. ఉద్యోగ రీత్యా యజమాని వేరే రాష్ట్రానికి బదిలీ అయితే వారి వ్యక్తిగత వాహనాన్ని తిరిగి ఆ రాష్ట్రంలో రిజిస్టర్ చేయించుకోవాల్సిన ఇబ్బంది లేకుండా ఈ పాలసీ తీసుకొచ్చింది. ఈ మేరకు 'బీహెచ్' అక్షరాలతో ప్రారంభమయ్యే నంబర్ ప్లేట్లు అంటే భారత్ సిరీస్తో రిజిస్టర్ అయిన వాహనాలను దేశవ్యాప్తంగా ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లిన వాహనదారులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను గుర్తించిన రవాణా శాఖ ఈ సమస్యను పరిష్కరించడంపై దృష్టి సారించింది. ప్రస్తుత విధానంతో రాష్ట్రం మారితే వ్యక్తిగత వాహనాలను అక్కడికి రిజిస్ట్రేషన్ మార్చుకోవాలంటే అనేక వ్యయప్రయాసలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. భారత్ సిరీస్తో ఈ ఆటంకాలు తగ్గనున్నాయి.
బీహెచ్ సిరీస్ నంబర్ ప్లేట్ పొందాలంటే
భారత్ సిరీస్ రిజిస్ట్రేషన్ అందరికీ అందుబాటులో లేదు. ఇది రక్షణ సిబ్బంది, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల సిబ్బందితో పాటు నాలుగు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో కార్యాలయాలు ఉన్న ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల ఉద్యోగులకు మాత్రమే అనుమతిస్తారు. వారి వ్యక్తిగత వాహనాలకు మాత్రమే ఈ విధానం వర్తిస్తుంది. ఉద్యోగరీత్యా వేరే రాష్ట్రానికి బదిలీ అయినప్పుడు వాహనం రీరిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం లాంటి సమస్యలను నివారించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.
రెండేళ్లకోసారి రోడ్ ట్యాక్స్ చెల్లించొచ్చు
సాధారణంగా వ్యక్తిగత వాహనాలకు సంబంధించి 15 ఏళ్ల కాలానికి సరిపడా రోడ్డు పన్ను మొత్తం ఒకేసారి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన బీహెచ్ సిరీస్ విధానం ద్వారా ఈ పన్నును ప్రతి రెండేళ్లకోసారి వాయిదాల పద్ధతిలో చెల్లించొచ్చు. రవాణా శాఖ బీహెచ్ సిరీస్ రిజిస్ట్రేషన్ను తెలంగాణలో అమలు చేయాలని సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయం తీసుకుంటూనే రాష్ట్ర ఆదాయానికి ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకుండా తగు జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటోంది.
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