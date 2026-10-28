ఇకపై కంటి వ్యాధులకు మెరుగైన చికిత్స - పాండోరమ్తో భారత్ బయోటెక్ ఒప్పందం
Bharat Biotech On Eye Treatment : కంటి వ్యాధులకు మెరుగైన చికిత్సలను అభివృద్ధి చేసేందుకు భారత్ బయోటెక్ అనుబంధ సంస్థ న్యూసెలియన్, పాండోరమ్తో తయారీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:54 PM IST
Bharat Biotech On Eye Treatment : కంటి వ్యాధులకు మెరుగైన చికిత్సలను అభివృద్ధి చేసే దిశగా భారత్ బయోటెక్ అనుబంధ సంస్థ న్యూసెలియన్ థెరప్యూటిక్స్ అడుగు ముందుకేసింది. తీవ్రమైన కార్నియా వ్యాధి, వయసు పెరగడం వల్ల రెటీనాపై ప్రభావం చూపే కెరటోపతి, వెట్ ఏఎండీ చికిత్సలను అభివృద్ధి చేసేందుకు బెంగళూరుకు చెందిన పాండోరమ్ టెక్నాలజీస్తో భాగస్వామ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ రెండు పరిశోధన ప్రాజెక్టులకు కలిపి సుమారు రూ.16.97 కోట్ల వ్యయం అంచనా వేసింది. అయితే ఈ మొత్తంలో రూ.8 కోట్ల వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఫార్మా-మెడ్టెక్ రంగ పరిశోధన, ఆవిష్కరణల ప్రోత్సాహక పథకం కింద ఆర్థిక సహాయం అందనున్నట్టు పేర్కొంది.
దెబ్బతిన్న కణజాలం తిరిగి కోలుకునేందుకు సహాయపడే చికిత్సలు
పాండోరమ్ సంస్థ కణాల మధ్య సమాచారాన్ని చేరవేసే ఎక్స్జోమ్ల ఆధారంగా కొత్త తరహా చికిత్సలను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇవి కణాల మధ్య జీవసంబంధ సంకేతాలను చేరవేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. వీటి ద్వారా వాపు, కణజాలంపై మచ్చలు ఏర్పడటం వంటి సమస్యలను నియంత్రించడంతో పాటు దెబ్బతిన్న కణజాలం తిరిగి కోలుకొనేందుకు, సహాయపడే చికిత్సలను రూపొందించడంపై పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా న్యూసెలియన్ సంస్థ ఎక్స్జోమ్ల తయారీ ప్రక్రియ అభివృద్ధి, నాణ్యతా పరీక్షలు, అవసరమైన తయారీ సదుపాయాల కల్పనలో సహకరించనుంది.
అందుబాటులోకి కొత్త చికిత్సవకాశాలు
భారత్ సహా విదేశాల్లోనూ క్లినికల్ ట్రయల్స్కి అవసరమైన ఉత్పత్తుల తయారీపై న్యూసెలియన్ థెరప్యూటిక్స్ పనిచేయనుంది. భారత్లోనే అధునాతన బయోటెక్నాలజీ పరిశోధనలు, ఔషధ తయారీ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు భవిష్యత్లో కంటి వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి కొత్త చికిత్స అవకాశాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పనిచేయనున్నట్టు న్యూసెలియన్ థెరప్యూటిక్స్ ప్రకటించింది.
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