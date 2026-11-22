YUVA : 28 ఏళ్లకే సెంచరీకిపైగా పాటలు - 'ఉన్నంతలో మనకున్నంతలో' పాట రచయిత జర్నీ ఇదే!
Lyricist Satyanarayana Reddy Interview: 28 ఏళ్లకే 100కు పైగా పాటలు రాసి ప్రజాదరణ పొందారు. సత్యనారాయణ రెడ్డి. ప్రస్తుతం 'భజగోవిందం' పాట సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉంది.
Published : November 22, 2026 at 8:11 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 8:17 PM IST
ఆ యువకుడి వయస్సు 28 కానీ, గేయ రచయితగా రాసిన పాటల సంఖ్య మాత్రం సెంచరీకి పైనే. ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతున్న రియాలిటీ సినిమాలోని 'భజగోవిందం' పాట కూడా అతడి కలం నుంచి జాలువారిందే. ఉన్నంతలో మనకు ఉన్నంతలో అనే ఆ పాటలోని లిరిక్స్ కోట్లాది మంది హృదయాలను ఆకట్టుకుంది. అదే కాదు ఆ యువకుడు రాసిన ఎన్నో పాటలు ప్రజాధరణ పొందాయి. కోట్లాది నోళ్లల్లో నేటికి నానుతున్నాయి. ఆ పాటల రచయితే సత్యనారాయణ రెడ్డి. అలియాస్ "సనారే". 2018లో పాటల జర్నీ ప్రారంభించిన సత్యనారాయణ రెడ్డి, చిన్న వయసులోనే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయాడు. సాధారణ యువకుడి నుంచి నేడు పాటల రచయితగా ఎదగాడు.
'చావు కబురు చల్లగా' చిత్రంతో పరిచయం
ఏపీలోని తూర్పు గోదావరి జిల్లా అనపర్తి మండలం రామవరం గ్రామానికి చెందిన 28 ఏళ్ల సత్యనారాయణ రెడ్డి గేయ రచయితగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 2018లో గేయ రచయితగా తన ప్రయాణాన్ని మొదలు పెట్టిన ఆయన 2021లో విడుదలైన 'చావు కబురు చల్లగా' చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యారు. అతి తక్కువ కాలంలోనే 100కు పైగా పాటలు రాసి ప్రజాదరణ పొందారు. చిన్నతనం నుంచి కవిత్వంపై ఉన్న ఆసక్తే తనను గేయ రచయితను చేసిందని సనారె చెబుతున్నారు.
రెండు రోజుల్లో పాట రాశాను
ఉన్నంతలో మనకున్నంతలో (భజగోవిందం) అనే పాట విజయం సాధించినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందని సత్యనారాయణ రెడ్డి తెలిపారు. ఇలాంటి పాటలు రాయడానికి చాలా అనుభవం ఉన్న వాళ్లకే అవకాశం ఇస్తారని, కిరణ్ అబ్బవరంకి తన మీద నమ్మకంతో అవకాశం కల్పించారని తెలిపారు. రెండు రోజుల్లోనే ఉన్నంతలో మనకున్నంతలో పాటను రాశానని గుర్తు చేశారు. తాను మధ్యతరగతి కుటుంబంలోనుంచి వచ్చానని, తన జీవిత అనుభవాలతో ఆ పాటను రాశాననన్నారు. ఈ పాట విజయంపై కిరణ్ అబ్బవరం చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేశారని తెలిపారు.
"ఉన్నంతలో మనకున్నంతలో పాట రాయడం వల్ల మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. సినీ పరిశ్రమ నుంచి నటుడు రానా, దర్శకుడు మారుతి పాట విని ప్రశసించారు. ఇలాంటి మంచి పాటలు రాయాలని ప్రోత్సహించారు. నేను ఇంతకముందు రాసిన పాటలు కూడా ఇప్పుడు వింటున్నారు" - సత్యనారాయణ రెడ్డి, పాటల రచయిత
తాను ఏపీలోని తూర్పు గోదావరి జిల్లా రామవరం గ్రామంలో జన్మించానని, పదో తరగతి వరకు ఊర్లోనే చదువుకున్నానని తెలిపారు. ట్రిపుల్ ఐటీ నూజివీడులో సీటు వచ్చిందని, అక్కడే బీటెక్ పూర్తి చేశానని పేర్కొన్నారు. అనంతరం సినీ రంగంలోకి వచ్చానని వెల్లడించారు.