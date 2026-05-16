బండి భగీరథ్​ కోసం గాలింపు ముమ్మరం - రంగంలోకి దిగిన ప్రత్యేక పోలీస్ బృందాలు

గాలింపు ముమ్మరం చేసిన పోలీసులు - దర్యాప్తుకు వస్తానని మెయిల్‌ ద్వారా సమాచారం ఇచ్చిన భగీరథ్‌ - సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులపై కేసు - ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్‌ ఖాతాలపై చట్టపరమైన చర్యలు

Bhagirath Fails to Appear for Inquiry
Published : May 16, 2026 at 7:54 AM IST

Bhagirath Fails to Appear for Inquiry : బండి భగీరథ్​ కోసం పోలీసులు గాలింపు ముమ్మరం చేశారు. బాలికపై దారుణ లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్టు బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదుతో పేట్ ​బషీరాబాద్​ పోలీసులు భగీరథ్​పై ఈ నెల 8వ తేదీన పోక్సో కేసు నమోదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ కేసులో నిందితుడు మే 13వ తేదీన విచారణకు రావాలని కరీంనగర్​లో భగీరథ్​ మేనమామకు పోలీసులు నోటీసులిచ్చారు. అయితే వ్యక్తిగత కారణాలతో 13న రాలేనని, మే 15న దర్యాప్తు అధికారి ఎదుట హాజరవుతానని కోరుతూ పోలీసులకు భగీరథ్​ మెయిల్​ ద్వారా సమాచారమిచ్చాడు. ఈ మేరకు పోలీసులు శుక్రవారం సాయంత్రం వరకు ఎదురుచూశారు.

నిందితుడు భగీరథ్​ ఎంతకీ దర్యాప్తునకు హాజరవ్వలేదు. ఈ నేపథ్యంలో భగీరథ్​ ఇంటి వద్ద లేకపోవడం, మొబైల్​ స్విచ్చాఫ్​ చేయటంతో పరారీలో ఉన్నట్టు నిర్ధారణకు వచ్చిన పోలీసులు, గాలింపు కోసం ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపారు. ప్రస్తుతం నిందితుడు బండి భగీరథ్​ కోసం కరీంనగర్​, హైదరాబాద్​, దిల్లీలో కొన్ని బృందాలు గాలిస్తున్నాయి.

సోషల్​ మీడియాలో పోస్టులపై కేసు : ఇదిలా ఉండగా బాధితురాలు, ఆమె తల్లిదండ్రుల ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్​ మీడియాలో ప్రచారం చేయడంపై తాజాగా మేడ్చల్​-మాల్కాజిగిరి జిల్లా బాలల సంక్షేమ కమిటీ ఛైర్​పర్సన్​ రాజ్​రెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు పేట్ ​బషీరాబాద్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో కేసు నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇన్​స్టాగ్రామ్​, ఫేస్​బుక్​ అకౌంట్​ ఐడీలు, యూఆర్​ఎల్​ల ఆధారంగా ఆయా ఖాతాలను నిర్వహిస్తున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఇన్​స్పెక్టర్​ విజయవర్ధన్​ పేర్కొన్నారు.

