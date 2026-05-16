బండి భగీరథ్ కోసం గాలింపు ముమ్మరం - రంగంలోకి దిగిన ప్రత్యేక పోలీస్ బృందాలు
గాలింపు ముమ్మరం చేసిన పోలీసులు - దర్యాప్తుకు వస్తానని మెయిల్ ద్వారా సమాచారం ఇచ్చిన భగీరథ్ - సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులపై కేసు - ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ ఖాతాలపై చట్టపరమైన చర్యలు
Published : May 16, 2026 at 7:54 AM IST
Bhagirath Fails to Appear for Inquiry : బండి భగీరథ్ కోసం పోలీసులు గాలింపు ముమ్మరం చేశారు. బాలికపై దారుణ లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్టు బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదుతో పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసులు భగీరథ్పై ఈ నెల 8వ తేదీన పోక్సో కేసు నమోదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ కేసులో నిందితుడు మే 13వ తేదీన విచారణకు రావాలని కరీంనగర్లో భగీరథ్ మేనమామకు పోలీసులు నోటీసులిచ్చారు. అయితే వ్యక్తిగత కారణాలతో 13న రాలేనని, మే 15న దర్యాప్తు అధికారి ఎదుట హాజరవుతానని కోరుతూ పోలీసులకు భగీరథ్ మెయిల్ ద్వారా సమాచారమిచ్చాడు. ఈ మేరకు పోలీసులు శుక్రవారం సాయంత్రం వరకు ఎదురుచూశారు.
నిందితుడు భగీరథ్ ఎంతకీ దర్యాప్తునకు హాజరవ్వలేదు. ఈ నేపథ్యంలో భగీరథ్ ఇంటి వద్ద లేకపోవడం, మొబైల్ స్విచ్చాఫ్ చేయటంతో పరారీలో ఉన్నట్టు నిర్ధారణకు వచ్చిన పోలీసులు, గాలింపు కోసం ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపారు. ప్రస్తుతం నిందితుడు బండి భగీరథ్ కోసం కరీంనగర్, హైదరాబాద్, దిల్లీలో కొన్ని బృందాలు గాలిస్తున్నాయి.
సోషల్ మీడియాలో పోస్టులపై కేసు : ఇదిలా ఉండగా బాధితురాలు, ఆమె తల్లిదండ్రుల ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేయడంపై తాజాగా మేడ్చల్-మాల్కాజిగిరి జిల్లా బాలల సంక్షేమ కమిటీ ఛైర్పర్సన్ రాజ్రెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఐడీలు, యూఆర్ఎల్ల ఆధారంగా ఆయా ఖాతాలను నిర్వహిస్తున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఇన్స్పెక్టర్ విజయవర్ధన్ పేర్కొన్నారు.