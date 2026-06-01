వరల్డ్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్లో మహిళ సత్తా - ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోతున్న భగవతి
వరల్డ్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్లో పతకం సాధించి రికార్డు - విజయవాడ వీధుల నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేడియంల వరకు సత్తా చాటిన భవాని - అడ్డంకులను అధికమించి అడ్డంకులను దాటిన క్రీడాకారిణి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 3:09 PM IST
Bhagavati Bhavani Yadav : విజయవాడ వీధుల నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేడియంల వరకు లాంగ్ జంప్లో తనదైన ముద్ర వేస్తున్న అథ్లెట్ భగవతి భవాని యాదవ్. ప్రతికూల పరిస్థితులను సైతం తన పట్టుదలతో ఓడించి, అంతర్జాతీయ క్రీడా వేదికలపై భారత్ తరఫున పతకాల పంట పండిస్తున్న యువ కెరటం. వరల్డ్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ కాంస్య పతక విజేతగా, జాతీయ స్వర్ణ పతక గ్రహీతగా భారత అథ్లెటిక్స్ రంగంలో ఆమె ఒక విశిష్ట గుర్తింపును సంపాదించుకున్నారు. అడ్డంకులను అధిగమిస్తూ ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోతున్నారు. నేటి తరం క్రీడాకారులకు ఆమె ఒక గొప్ప స్ఫూర్తి ప్రదాత.
ఒక చారిత్రాత్మక రికార్డు : విజయవాడ నగరానికి చెందిన భవాని యాదవ్, లక్షల్లో ఆదాయం తెచ్చిపెట్టే ఒక మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని, అథ్లెటిక్స్లో రాణించడం ద్వారా దేశానికి అపారమైన కీర్తిని తెచ్చిపెట్టింది. చైనాలో జరిగిన 'వరల్డ్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్'లో లాంగ్ జంప్ విభాగంలో ఆమె 6.32 మీటర్ల దూరం దూకి కాంస్య పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. అంతేకాకుండా గత 102 ఏళ్లలో ఎవరూ సాధించని ఒక చారిత్రాత్మక రికార్డును ఆమె నెలకొల్పింది. తన కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నప్పటికీ ఈ ఏడాది చివర్లో జపాన్లో జరగనున్న 20వ ఆసియా క్రీడల్లో పతకం సాధించడమే లక్ష్యంగా ఆమె ఇప్పుడు తన దృష్టిని సారించింది.
గ్రూప్ టాపర్గా : విజయవాడకు చెందిన భగవతి యాదవ్ బిందు దంపతుల ఏకైక కుమార్తె అయిన 26 ఏళ్ల భవాని యాదవ్, జాతీయ స్థాయి లాంగ్ జంప్ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేస్తోంది. 2015లో VPS పబ్లిక్ స్కూల్ ఆవరణలో ఉన్న SAI NSTC శిక్షణా కేంద్రంలో కోచ్ వినాయక్ ప్రసాద్ పర్యవేక్షణలో ఆమె తన శిక్షణను ప్రారంభించింది. రెండేళ్ల తర్వాత నగరంలోని ఆంధ్ర ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో B.Tech కోర్సులో చేరింది.
తన కళాశాల తరపున జేఎన్టీయూకే అథ్లెటిక్స్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ 100 మీటర్ల స్ప్రింట్, లాంగ్ జంప్ విభాగాల్లో జరిగిన వివిధ అఖిల భారత అంతర్-విశ్వవిద్యాలయ పోటీల్లో ఆమె పాల్గొంది. ఒకవైపు అథ్లెటిక్స్లో కఠోర శిక్షణ పొందుతూనే, మరోవైపు విద్యాపరంగానూ అద్భుతంగా రాణించి, 83.2 శాతం మార్కులతో "గ్రూప్ టాపర్"గా నిలిచింది. ఇప్పటివరకు జాతీయ స్థాయిలో ఆమె మూడు స్వర్ణ, రెండు రజత మూడు కాంస్య పతకాలను సాధించింది. ప్రస్తుతం రైల్వే టీటీఈగా పనిచేస్తున్న భవాని యాదవ్, ఈ ఏడాది జపాన్లో జరగనున్న 20వ ఆసియా క్రీడల్లో పాల్గొని పతకం సాధించడమే తన లక్ష్యమని పేర్కొంది.
నాలుగు నెలల విశ్రాంతి : 2023లో తమిళనాడు స్పోర్ట్స్ సైన్సెస్ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన అఖిల భారత అంతర్-జోనల్ అంతర్-విశ్వవిద్యాలయ పోటీల్లో ఆమె 5.90 మీటర్ల దూరం దూకి 8వ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. వెన్ను నొప్పి తరచుగా బాధిస్తుండటంతో ఆమె నాలుగు నెలల పాటు శిక్షణకు విరామం ఇచ్చినప్పటికీ సాధనను మాత్రం పూర్తిగా ఆపలేదు. విశ్రాంతి అనంతరం తిరిగి వచ్చిన ఆమె, భువనేశ్వర్లో జరిగిన భారత విశ్వవిద్యాలయ జట్టు ఎంపిక పోటీల్లో పాల్గొంది. అక్కడ ఆమె 6.18 మీటర్ల దూరం దూకి, ప్రథమ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుని, ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయ క్రీడలకు అర్హత సాధించింది.
