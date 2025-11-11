గంజాయి కేసుల్లో టాప్లో నిలిచిన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా
రాష్ట్రాల సరిహద్దులు దాటేందుకు కూడా అనువైన ప్రదేశంగా భద్రాద్రి జిల్లా - దట్టమైన అడవులతో గంజాయి సాగుకు అనుకూల వాతావరణం - సులభంగా డబ్బు సంపాదించేందుకు స్మగ్లింగ్లో భాగమవుతున్న తెలంగాణ వాసులు
Published : November 11, 2025 at 3:17 PM IST
Ganja Smuggling In Kothagudem District : ఆ ప్రాంతంలో దట్టమైన అడవులు ఉన్నాయి. రాష్ట్రాల సరిహద్దులు దాటేందుకు కూడా అనువైన ప్రదేశాలు అనేకం. ఇలా గంజాయి సాగుకు అనుకూలమైన ప్రాంతాలు వెరసి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కేంద్రంగా గంజాయి రవాణా అధికంగా సాగుతోంది. ఉత్తర్ప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు గంజాయిని సులభంగా తరలించేందుకు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాను వారధిగా ఎంచుకుంటున్నారు. దీనికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రభుత్వం ఎన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించినా సరైన ఫలితాలు రావడం లేదు.
ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలతో తెలంగాణలోని ఈ ప్రాంతం సరిహద్దులను కలిగి ఉండటంతో ఎక్కువ శాతం గంజాయిని ఈ జిల్లా మీదుగా రవాణా చేస్తున్నారు. అందుకే గంజాయి రవాణా కేసులు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. అందుకే జిల్లాలో ఎక్కువ మోతాదులో గంజాయిని పోలీసులు స్వాధీనపరచుకుంటున్నారు.
పట్టుబడుతున్న వారిలో తెలంగాణ వాసులే అధికం : తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు వ్యక్తులు గంజాయి రవాణాతో సులభంగా డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు అని ఈ పనిలో పడుతున్నారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్, మహారాష్ట్రకు చెందిన వ్యక్తులతో వ్యాపారాలు సాగిస్తున్నారు. ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్లోని నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో గంజాయి తోటలు సాగుచేస్తున్న వారితో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటున్నారు. భద్రాద్రి జిల్లా మీదుగా గంజాయిని తరలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు పట్టుబడుతున్న వారిలో తెలంగాణ వ్యక్తులే అధికంగా ఉంటుండటం గమనార్హం.
ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి నవంబర్ 8 వరకు నమోదైన కేసులు :
- నమోదైన గంజాయి కేసులు : 65
- పట్టుబడిన గంజాయి : 5,270 కిలోలు (విలువ రూ.26,35,16,745)
- అరెస్టు అయిన వ్యక్తులు : 207 (తెలంగాణ వాసులు : 143)
'చైతన్యం మత్తుపై యుద్ధం' నినాదంతో కార్యక్రమాలు : గంజాయి రవాణాకు అక్రమార్కులు పన్నుతున్న కుట్రలను భగ్నం చేసేందుకు ఎస్పీ బీ.రోహిత్రాజు ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. భద్రాచలం, జూలూరుపాడు, ఆశ్వారావుపేట ప్రాంతాల్లో అంతర్రాష్ట్ర చెక్పోస్టులను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. దేశంలోనే అత్యధికంగా గంజాయి కేసులు నమోదైన జిల్లాగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. గంజాయి రహిత జిల్లాగా మార్చేందుకు ఎస్పీ చొరవ చూపుతున్నారు. 'చైతన్యం మత్తుపై యుద్ధం' నినాదంతో ఈనెల 15 వరకు వివిధ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు.
వరుస ఘటనలతో బెంబేలు : రాష్ట్రంలో మత్తు పదార్థాల కట్టడికి పోలీసులు, ప్రభుత్వం ఎన్ని చర్యాలు తీసుకున్నప్పటికీ డ్రగ్స్ ముఠాల ఆగడాలకు మాత్రం అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. ఇటీవల కాలంలో జరుగుతున్న వరుస ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో మైనర్తో ఓ వ్యక్తి డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తుండగా హైదరాబాద్ పోలీసులు పట్టుకున్న ఘటన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించింది.
మరో చోట ఫార్మా కంపెనీ మాటున మత్తు పదార్థాలను తయారు చేస్తున్న వ్యవహారాన్ని కూడా పోలీసులు ఇటీవలే బట్టబయలు చేశారు. మరికొన్ని చోట్ల పిల్లలకు, మహిళలకు ధనం ఆశ చూపి వారితో అక్రమ రవాణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ విధంగా ఎక్కడికక్కడ మత్తు ముఠాలను అణచివేస్తున్నప్పటికీ, రాష్ట్రంలోని ఏదో ఒక చోట ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూనే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తుంది.
పుష్పరాజ్నే మించిపోయారు! - జీడిపప్పు మధ్యలో గంజాయి రవాణా
ఇడ్లీ ఇమ్మంటావా? దోశ పంపించమంటావా? - అల్పాహారం పొట్లాల్లో గంజాయి సరఫరా!