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అడవితో దందా ప్లాన్​ చేశారు - చిరుత పులి దెబ్బకు కటకటాలపాలయ్యారు

వేసవిలో చిరుతను చంపి చర్మం, గోర్లను భద్రపరిచిన నిందితులు - సారపాకలో విక్రయించి సొమ్ము చేసుకునేందుకు పథకం - పోలీసులు, టాస్క్‌ఫోర్స్ సిబ్బంది తనిఖీల్లో వెలుగు చూసిన నిజం

Gang Arrested For Killing Leopard
చిరుత పులిని చంపిన ముఠా అరెస్ట్ (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2026 at 7:03 PM IST

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Gang Arrested For Killing Leopard : అది వన్యప్రాణులు స్వేచ్ఛగా తిరిగే దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం. చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు. చూడటానికి ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం. ఇప్పుడు అక్రమార్జన కోసం ఆ అడవి స్థావరమైంది. మారుమూల గ్రామంలో ఉండే అడవి, పైగా అటవీ అధికారుల పర్యవేక్షణ అంతంత మాత్రమే ఉంటుంది. అందుకే వారు ఇదే సేఫ్‌ ప్లేస్‌ అనుకున్నారు. పక్కా వ్యూహాన్ని అమలు చేశారు. విజయవంతంగా తమ దందా మొదలుపెట్టారు. ఇక ఆ సొమ్ముతో జేబు నింపుకుందామనుకున్నారు. తప్పు చేసి ఖాకీల కళ్ల నుంచి తప్పించుకోవడం అసాధ్యం కదా. అందుకే పాపం పండి కటకటాల పాలయ్యారు. అసలు ఎవరు వారు? అడవిని ఆధారం చేసుకుని వారు చేస్తున్న దందా ఏంటి? దాని పర్యవసానాలేంటి? ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా బూర్గంపహాడ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సారపాక గ్రామంలో టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది, పోలీసులు సంయుక్తంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. అక్కడ చిన్న బ్యాగుతో అనుమానాస్పదంగా సంచరిస్తున్న నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి బ్యాగులో చిరుతపులి చర్మం, గోర్లు లభించడం చూసి కంగుతిన్నారు. వెంటనే నిందితులకు బేడీలు వేసి కటకటాల్లోకి నెట్టారు. ఎవరైనా అడవిలో ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడితే శిక్షలు కఠినంగా ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

చిరుత పులిని చంపిన ముఠా అరెస్ట్ (ETV)

గుంతలో పడి అరుస్తున్న పులిపై దాడి : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చింతూరు మండలం గమ్మలకోట గ్రామం సమీపంలో ఓ అడవి ఉంది. అటుగా తన పొలానికి వెళ్తున్న ఓ రైతుకు గుంతలో చిరుత పులి కంటపడింది. వెంటనే స్నేహితులైన కొందరు వేటగాళ్లకు సమాచారమిచ్చాడు. గుంతలో పడి అరుస్తున్న చిరుతపై వారు కర్రలు, రాళ్లతో దాడి చేసి హతమార్చారు. అదేదో ప్రాణభయంతో అనుకుంటే పొరపాటే. గుంతలో పడిన దానిని చూసి పోలీసులకో, అటవీ అధికారులకో సమాచారమివ్వకుండా ఆ నలుగురు మరో పథకం వేశారు. చిరుత పులి చర్మం, గోళ్లను అమ్ముకుని సొమ్ము చేసుకుందామనుకున్నారు.

చిరుత పులి చర్మాన్ని విక్రయించేందుకు ప్రయత్నం : చిరుతను చంపి దాని చర్మం, గోళ్లను భద్రపరుచుకున్న నిందితులు తమ వద్ద ఉన్న పులి చర్మం, గోళ్లను అమ్మి పెట్టమంటూ సారపాకకు చెందిన చల్లా అనిల్ కుమార్ అనే వ్యక్తిని సంప్రదించారు. అనిల్‌కుమార్ వారికి సహకరిస్తానని చెప్పడంతో కుంజ భద్రయ్య, కుంజ గంగరాజు, మడవి కన్నయ్య ముగ్గురు అనిల్ కుమార్ ఇంటికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో చిరుత పులి చర్మాన్ని విక్రయించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల వద్ద నుంచి చిరుత పులి చర్మం, గోర్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

నలుగురు నిందితుల నుంచి చిరుత పులి చర్మం, 17 గోర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. వీరు చింతూరు మండలం గమ్మలకోట గ్రామానికి చెందిన కుంజ భద్రయ్య పొలంలో గుంతలో పడిన చిరుత పులిని బాణాలు, రాళ్లతో కొట్టి చంపారు. చిరుత పులి చర్మం, గోళ్లు అమ్మితే డబ్బులొస్తాయని సారపాకకు చెందిన అనిల్ అనే వ్యక్తితో కలిసి పథకం వేశారు. కానీ దొరికిపోయారు. - రోహిత్ రాజ్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఎస్పీ

గతంలో జంతువుల కోసం విద్యుత్‌ తీగలు : ఆ అడవిలో వన్య ప్రాణుల సంచారం ఎక్కువగా ఉండటంతో నిందితులు తమ దందాను దర్జాగా కొనసాగిద్దామనుకున్నారు. వారిచ్చిన సమాచారంతో అడవిలో తనిఖీ చేసిన పోలీసులకు అక్కడక్కడా గోతులు కనిపించాయి. ఇవి వన్య ప్రాణులను చంపేందుకే తీసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధరించారు. గతంలోనూ ఇదే ప్రాంతంలో వేటగాళ్లు అడవి జంతువుల కోసం అమర్చిన విద్యుత్‌ తీగలు తగిలి నవీన్‌ అనే ఫారెస్ట్‌ బీట్‌ ఆఫీసర్‌ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఇటువంటి చర్యలకు కఠిన శిక్షలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గోతిలో పడి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న చిరుత పులి గురించి అటవీ అధికారులకు సమాచారమిచ్చి రక్షించకుండా, నిందితులు సొమ్ము చేసుకుందామనుకున్నారు. వారు వేసిన ఉచ్చు వల్ల ఓ అధికారి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. చివరకు నిందితులు కటకటాలపాలయ్యారు.

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TAGGED:

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చిరుత పులిని చంపిన ముఠా అరెస్ట్
GANG SELLING LEOPARD SKIN AND CLAWS
GANG ARRESTED FOR KILLING LEOPARD

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