భద్రాచలం రాలేని భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - ఈ ఆన్లైన్ సేవలు గురించి మీకు తెలుసా?
సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటూ భక్తులకు మెరుగైన సేవలందిస్తున్న భద్రాద్రి ఆలయం - సుప్రభాతం, నిత్యకల్యాణం, పవలింపు సేవ వంటి వివరాలు అంతర్జాలంలో ఉంచుతున్న అధికారులు - డిజిటల్ సేవలు ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతున్న అధికారులు
Published : June 21, 2026 at 6:50 PM IST
Bhadrachalam temple online Services : భద్రాచలం రాములవారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చే భక్తులకు మెరుగైన సేవలందించేందుకు దేవాదాయశాఖ కృషిచేస్తోంది. సాంకేతికతను వినియోగించుకుంటూ భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆన్లైన్ సేవలను అందుబాటులో ఉంచింది. తద్వారా వేగవంతమైన మెరుగైన సేవలందించేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. భక్తునికి, భగవంతునికి మధ్య ఈ ఆన్లైన్ సేవలు వారధిగా పనిచేస్తున్నాయి.
భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆన్లైన్ సేవలు : ఉదయం 4.30 గంటలకు ఆలయం తలుపులు తెరిచినప్పటి నుంచి రాత్రి 9 గంటలు తలుపులు మూసే వరకు జరిగే సుప్రభాతం, నిత్య కల్యాణం, పవళింపు సేవ, గోదానం వంటి పూజల వివరాలను అంతర్జాలంలో ఉంచుతున్నారు. ఆసక్తిగల భక్తులు రామాలయం వెబ్సైట్లో వీటిని బుక్ చేసుకుంటున్నారు. రద్దీ తరుణంలో కౌంటర్లో నిలబడకుండా ఆయా పూజాకార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవచ్చు. వసతిని బుక్ చేసుకోవడం వల్ల నేరుగా ఆ గదుల్లో బస చేయవచ్చు. దీని ద్వారా నెలకు రూ.25 లక్షల ఆదాయం వస్తుండగా సుమారు 3 వేల మంది దీనిని ఉపయోగించుకుంటున్నట్లు అంచనా.
రామాలయం అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా కొన్ని ఆర్జిత సేవలను అధికారులు తగ్గించారు. ఫలితంగా ఆ స్థాయిలో ఆదాయం తగ్గే వీలుంది. దీంతో వెబ్సైట్ గురించి ప్రచారాన్ని పెంచి ఆదాయ మార్గాలను మరింత వృద్ధి చేసుకోవాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు. భక్తులందరూ ఆన్లైన్, డిజిటల్ సేవలను ఉపయోగించుకొని రాములవారి కృపకు పాత్రులు కావాలని ఈవో దామోదర్ రావు పేర్కొన్నారు. ఆన్లైన్ సేవల ద్వారా భక్తులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతోంది.
ఇక్కడకు రాలేని వారికి : ప్రత్యక్షంగా భద్రాచలం రాలేని భక్తుల కోసం దేవస్థానం పరోక్ష సేవలందిస్తోంది. వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉన్న భక్తులు తమ వివరాలతో రుసుము చెల్లించి రాములవారికి చేయాల్సిన పూజ, సేవలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. వీరి గోత్రనామాలతో అర్చకులు పూజలు చేసి ప్రసాదాన్ని పంపిస్తారు. రామాలయం వెబ్సైట్ ప్రతీ రోజు పనిచేస్తుంది. డిజిటల్ సేవలూ అందుబాటులో ఉన్నాయి. భక్తులు సమర్పించే వస్త్రాలకు, బంగారు ఆభరణాలకు బార్కోడ్ కేటాయిస్తున్నారు. అన్నదానానికి డిజిటల్ టికెట్ అందిస్తున్నారు. ప్రముఖుల ప్రొటోకాల్కు ప్రత్యేక విభాగం పనిచేస్తుంది. ఇ-హుండీ చిన్న మొత్తాలను కానుకలుగా సాధిస్తుంది. ఇందులో ఫోన్ పే, గూగుల్పే తరహాలో స్కానర్ ద్వారా స్మార్ట్ఫోన్ నుంచి దేవుడి ఖాతాకు జమ చేయొచ్చు.
రామాలయం ఆన్లైన్ సేవల చిరునామా : https:///bhadradritemple
భద్రాద్రి అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి : భద్రాచలం ఆలయం, పట్టణాన్ని మొత్తం మూడు దశల్లో రూ.586 కోట్ల వ్యయంతో అభివృద్ధి చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో మొదటి దశ పనులను రూ.351 కోట్లతో చేపట్టేందుకు పరిపాలనాపరమైన అనుమతులను కొద్దిరోజుల క్రితమే మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు దేవాదాయ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఇప్పటికే ఉత్తర్వులను జారీచేశారు. ఆలయం, పట్టణాన్ని సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేసేవిధంగా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలను రూపొందించిన విషయం తెలిసిందే.
మొదటిదశలో గోదావరి ఘాట్ అభివృద్ధి, ఆలయ పరిసరాల విస్తరణ, మౌలిక వసతుల మెరుగుదల పనుల్ని చేపట్టనున్నారు. ఇందుకోసం గోదావరి ఘాట్కు రూ.75 కోట్లు, ఆలయ సముదాయానికి రూ.180 కోట్లు, పరిసరాల అభివృద్ధికి గాను ప్రభుత్వం రూ.96 కోట్లు కేటాయించింది. రెండో దశలో భద్రాద్రి ఆలయం సమీపంలో అభివృద్ధి పనులు, మూడో దశలో భద్రాచలం పట్టణ సమగ్ర అభివృద్ధి పనులను అధికారులు చేపట్టనున్నారు. ఈ పనులు 2026 లోనే మొదలవుతాయి. సీఎం రేవంత్రెడ్డి గత ఏడాది భద్రాచలం పర్యటనకు వెళ్లిన సందర్భంగా సమగ్ర అభివృద్ధికి హామీ ఇచ్చిన విషయం విదితమే.
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