భక్తులు పెరుగుతున్నారు - ఆదాయం మాత్రం తగ్గుతోంది - 'భద్రాద్రి'లో అసలేం జరుగుతోంది?

2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారీగా తగ్గిన శ్రీసీతారామచంద్రస్వామి వారి ఆదాయం - దాదాపు రూ.7.40 కోట్లు తగ్గటం గమనార్హం - ఈ తొమ్మిది నెలల్లో రాముల వారిని దర్శించుకున్న వారు 19.42 లక్షల మంది

Published : October 16, 2025 at 1:34 PM IST

Bhadrachalam Temple Income Decreased : భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి వారి ఆదాయం 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారీగా తగ్గటం చర్చకు దారి తీస్తోంది. 2021-22 నుంచి ఏటా కనిష్ఠంగా రూ.4 కోట్ల నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.25 కోట్ల మేర రాబడి పెరిగింది. 2023-24తో పోల్చినప్పుడు 2024-25 ఆదాయం రూ.7.40 కోట్లు తగ్గటం గమనార్హం. ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్లను మినహాయించి నికర ఆదాయాన్ని పరిశీలించినా, ఇదే కాలానికి రూ.1.40 కోట్ల మేర రాబడి తగ్గిపోయింది.

దిద్దుబాటు చర్యలు అవసరం : 2023 ఏప్రిల్​ నుంచి 2024 జనవరి వరకు ప్రధానమైన పది పద్దుల ద్వారా రూ.37.50 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. 2024 ఏప్రిల్​ నుంచి 2025 జనవరి వరకు అవే పద్దుల ద్వారా రూ.32.06 కోట్ల రాబడి సమకూరింది. ఈ పది నెలల వ్యవధిలో హుండీల ఆదాయం తగ్గింది. వివిధ హక్కులను వ్యాపారులకు కల్పించటంతో దుకాణాలు, భూముల ద్వారా వచ్చే రాబడి సైతం తగ్గినట్లు తెలిసింది. వసతి-ప్రసాదాలు, ప్రచార శాఖలు ఆశాజనకమైన రాబడి సాధించాయి. అయినా లోపమొక్కడ జరిగిందో గుర్తించి, దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టాలని రాముల వారి భక్తులు కోరుతున్నారు.

ప్రచార ఉద్ధృతి మరింత పెంచాలి : ప్రతి ఏడాది ఎక్కువ మంది భక్తులు భద్రాచలం తరలివచ్చేలా ప్రచార ఉద్ధృతి పెంచాలి. దాతలను ప్రోత్సహించాలి. వసతులతో పాటు అన్నదానం సామర్థ్యాన్ని విస్తరించాలి. ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయాలి. ఉద్యోగులు అంతర్గత విభేదాలను వీడి సమష్టిగా పనిచేసేలా అధికారులు చొరవ చూపాలి. ఉద్యోగికి ఏ కష్టమొచ్చినా అధికారికి చెప్పుకొనే వాతావరణం కల్పించి, ఈ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయడం మన బాధ్యత అనే భావాన్ని పెంపొందించాలి.

వేలం పాటల్లోనూ ఆదాయాలు పెరిగాయి : రాములవారిని 2024 జనవరి నుంచి డిసెంబర్​ వరకు 23.70 లక్షల మంది దర్శించుకున్నారు. జనవరి నుంచి సెప్టెంబర్​ వరకు 17.63 లక్షల మంది వచ్చారు. ఈ ఏడాది గడిచిన తొమ్మిది నెలల్లో 19.42 లక్షల మంది రాముల వారిని దర్శించుకున్నారు. 1.79 లక్షల మంది ఎక్కువగా తరలివచ్చారు. అయితే ఇటీవల నిర్వహించిన వేలం పాటల్లోనూ ఆదాయాలు పెరిగాయి. ఇదే క్రమంలో అనుబంధ ఆలయాల విశిష్టతపై ప్రచారం కల్పించి భక్తులను రప్పించాలి. అలాగే అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించాలి.

2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆదాయం తగ్గింది. ఈ ఏడాది రద్దీ దృష్ట్యా రాబడి అధికంగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నాం. త్వరలో కాశీయాత్ర చేపట్టి అక్కడ సీతారామ కల్యాణం నిర్వహించి దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయాలని నిర్ణయించాం. అన్నదానం సామర్థ్యాన్ని విస్తరించటంతో పాటు భక్తులకు మెరుగైన వసతులు కల్పిస్తాం. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దాతలను భద్రాచలం తీసుకొచ్చి సన్మానం చేస్తాం. భక్తుల సేవే భగవంతుడి సేవగా పని చేస్తాం. - దామోదర్​రావు, రామాలయం ఈఓ, భద్రాచలం

రాత్రిపూట రామాలయం మరింత అందంగా : రామాలయానికి గల అనుబంధ ఆలయాలు ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందాయి. రంగనాయకుల గుట్ట నుంచి రాత్రిపూట రామాలయం అందాలు మరింత సుందరంగా కనిపిస్తాయి. గోదావరిపై ఉన్న రెండు వంతెనలు చూడచక్కగా కనులకు విందును కలిగిస్తాయి. గోదావరి కరకట్ట అందాలు ముచ్చట గొలుపుతాయి. రాత్రిపూట విద్యుద్దీపాల కాంతిలో కరకట్ట పై నుంచి గోదావరి ప్రవాహానని చూస్తే ఎంతటి వారైనా ఆనందంతో ఎగిరి గంతేయ్యాల్సిందే.

భద్రాచలంలో రాములోరు ఒక్కరే కాదు - ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక దర్శనీయ ప్రదేశాలు

రూ.2,202 కోట్లతో ప్రధాన దేవాలయాలకు కొత్త హంగులు - లిస్టులో ఉన్న 10 ఆలయాలు ఇవే

