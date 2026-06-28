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4 శతాబ్దాల తర్వాత పునర్నిర్మాణం - భద్రాద్రి రాములోరి ఆలయం రీ-మోడలింగ్ షురూ

భద్రాచల ఆలయ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం గ్రీన్​ సిగ్నల్ - నాలుగు శతాబ్దాల తర్వాత ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం - గోదావరి పుష్కరాలు, ఆలయ నిర్మాణానికి కలిపి రూ.351 కోట్లు కేటాయింపు

Reconstruction Work On Bhadrachalam
Reconstruction Work On Bhadrachalam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 12:14 PM IST

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Reconstruction Work On Bhadrachalam : ఎన్నో సంవత్సరాలుగా భక్తులు ఎదురు చూస్తున్న భద్రాద్రి ఆలయ అభివృద్ధికి అడుగులు పడ్డాయి. 4 శతాబ్దాల తర్వాత మళ్లీ ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కావడంతో భక్తుల్లో ఆనందోత్సవాలు వెల్లువిరుస్తున్నాయి. 400 ఏళ్ల క్రితం భక్త రామదాసు నిర్మించిన భద్రాద్రి శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి ఆలయం అప్పటి కాలంలో అప్పుడు వచ్చే భక్తులకు అనుగుణంగా నిర్మాణం చేశారు. కానీ రానున్న కాలంలో భద్రాద్రి ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ క్రమక్రమంగా పెరుగుతుంది. భారీగా వచ్చే భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం కల్పించడంలో ఆలస్యం జరుగుతోంది.

భద్రాచలంలో పెరుగుతున్న భక్తుల తాకిడి : దక్షిణ భారతదేశంలోనే రెండవ అయోధ్యగా పేరుగాంచిన భద్రాచలం పుణ్యక్షేత్రానికి భక్తులు భారీగా కదిలి వస్తున్నారు. దేశ నలుమూలల నుంచి వచ్చే భక్తులతో ఆలయ ప్రాంతాలన్నీ నిత్యం రద్దీగా ఉంటున్నాయి. ఉత్సవాల సమయంలో భక్తుల తాకిడి ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వేలాదిగా కదిలి వచ్చే భక్తులకు ఒకేసారి దర్శనం కల్పించడంలో ఆలస్యం జరుగుతోంది.

దీంతోపాటు 4 శతాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన భద్రాద్రి ఆలయం ప్రాకారాలు పాతపడ్డాయి. ప్రాకారాల్లో కొన్ని కొన్ని రాళ్లు అప్పుడప్పుడు ఊడిపడుతున్నాయి. ప్రాకారాల్లోని రాళ్లు పడకుండా గత సంవత్సరం ఆలయ అధికారులు చుట్టూ ఇనుప మెష్​ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆలయ ప్రాకారాలు నూతనంగా నిర్మించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో గత ప్రభుత్వాలు ఆలయ అభివృద్ధిని చేయడానికి పూనుకున్నప్పటికీ వాటిని కార్యాచరణలో పెట్టలేకపోయాయి.

గతంలో అధికారంలో ఉన్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం భద్రాద్రి ఆలయానికి రూ.100 కోట్ల నిధులు ప్రకటించినప్పటికీ వాటిని ఇవ్వలేదు. పదేళ్ల పాటు రూ.100 కోట్లు ఇస్తానని చెప్పిన ఆ ప్రభుత్వం, రూ.100 కూడా ఇవ్వకపోవడంతో అప్పుడు ఆలయ అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు. ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భద్రాద్రి ఆలయ అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఎలాగైనా ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేసి తీరుతానని తెలిపారు.

భక్తరామదాసు నిర్మించిన ప్రధాన ఆలయాన్ని రాబోయే గోదావరి పుష్కరాల నాటికి రీ-మోడల్ చేయాలని దృఢ సంకల్పంతో నిర్మాణ పనులు ప్రారంభిస్తున్నాం. శ్రీరాముని దీవెనలతో, నాణ్యమైన పనులతో, సరైన సమయంలో భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా నిర్మిస్తామని రాములవారి భక్తులకు తెలియజేస్తున్నాం - పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మంత్రి

రూ.351 కోట్లు విడుదల : గత ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కేసీఆర్ 10 సంవత్సరాల్లో ఒక్కసారి మాత్రమే భద్రాద్రి ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. ప్రతి ఏడాది జరిగే సీతారాముల కల్యాణానికి కూడా కేసీఆర్ హాజరు కాకపోవడంతో భక్తుల్లో ఆవేదన కొనసాగింది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రతి ఏడాది సీతారాముల కల్యాణానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దంపతులు విచ్చేసి సీతారాములకు పట్టు వస్త్రాలు, కల్యాణ తలంబ్రాలు సమర్పిస్తున్నారు. భద్రాద్రి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో జరిగిన సీతారాముల కల్యాణం రోజు భద్రాద్రికి విచ్చేసిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రూ.351 కోట్లను ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు, గోదావరి పుష్కరాల పనులకు విడుదల చేశారు.

పవిత్ర గోదావరి నదికి 2027 జూన్ 26 నుంచి జులై 7 వరకు పుష్కరాలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పుష్కరాలకు భద్రాద్రి ఆలయానికి కలిపి రూ.351 కోట్ల నిధులను కేటాయించారు. వీటిలో మొదటి విడతగా భద్రాద్రి ఆలయ అభివృద్ధికి రూ.200.89 కోట్ల నిధులను కేటాయించారు. ఈ నిధులతో భద్రాద్రి ఆలయ అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభం చేశారు. ఆలయ ఆగమ శాస్త్రాన్ని అనుసరించి ఆలయ అర్చకులు వేద పండితులు తదితరులు చెప్పినట్లుగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆలయాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

భద్రాచలంలో కావాల్సిన రహదారి సౌకర్యం, గత సంవత్సరం భక్తులు వచ్చిన దానికంటే ఈసారి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉండటంతో ఘాట్లు పెంచుతాము. రానున్న గోదావరి పుష్కరాలకు భక్తులకు అనుగుణంగా భద్రాదిని తీర్చిదిద్దాలనేది ముఖ్యమంత్రి కోరిక. అందుకోసం పుష్కారాలు, ఘాట్​ పనుల కోసం రూ.75 కోట్లు కేటాయించారు. మిగిలిన నగదును ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం ఆలయ నిర్మాణానికి సీఎం విడుదల చేశారు. - తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, మంత్రి

అత్యంత సుందరంగా ఆలయ నిర్మాణాలు : ప్రధాన ఆలయం, ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం మినహ అన్ని ప్రాకారాలను పునర్నిర్మాణం చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ నేపథ్యంలో చుట్టూ ప్రాకారాలు శ్రీ లక్ష్మీ తయారు అమ్మవారి ఆలయం, అద్దాల మండపం, భద్రిని ఆలయం, ఆలయం పక్కన శివాలయం పైన గల కుసుమ హరినాధ బాబా ఆలయాన్ని కూడా తొలగించనున్నారు. అనంతరం వీటిని అత్యంత సుందరంగా నిర్మించనున్న నేపథ్యంలో వీటిని తొలగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చుట్టూ ఉన్న ఆలయాల్లోని దేవతామూర్తులను చిత్రకూట మండపంలో ఉన్న స్వర్ణ వాహనాలను ఆలయం పైన గల భక్త రామదాసు మండపం వద్దకు తరలించారు. ఇంకా మిగిలిన సామాగ్రిని తాతగుడి సెంటర్​లోని ఆలయం వద్దకు తరలించనున్నారు.

శనివారం ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు కాంట్రాక్టు దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్ పనులను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా కలెక్టర్ అంకిత్, భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావు, ఆలయ ఈవో దామోదర్ రావు పాల్గొని పూజలు చేశారు. అనంతరం ముందుగా హరినాథ్ బాబా ఆలయం కింద గల గోడను తొలగించే పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. అనంతరం చిత్రకూట మండపాన్ని తొలగించనున్నారు.

భక్తుల దర్శనాలకు ఏర్పాట్లు : తదుపరి చుట్టూ ప్రాకారాలను తొలగించి ఆలయం పైన భాగంలో ఒకేసారి వేలాదిమంది భక్తులు పట్టేలా విశాలంగా అందంగా తీర్చిదిద్దనున్నారు. క్యూలైన్లన్నీ వేలాదిమంది భక్తులు వెళ్లేలా విశాలంగా నిర్మించనున్నారు. క్యూలైన్ల వద్ద భక్తులు వేచి ఉండటానికి కంపార్ట్మెంటులను కూడా నిర్మించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. వేలాదిమంది భక్తులు వచ్చినప్పటికీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా స్వామివారి దర్శనం సులభంగా అయ్యేలా ఈ ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఆలయ నిర్మాణ సమయంలో ప్రాకారాలను తొలగించే ప్రక్రియలో భక్తుల దర్శనానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దర్శనాలు ఆపకుండా యథాతథంగా కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

వచ్చే శ్రీరామనవమి సీతారాముల కల్యాణానికి పూర్తి చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పనులను వేగవంతంగా చేయాలని ఇప్పటికే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, డిప్యూటీ మంత్రి బట్టి విక్రమార్క ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయడానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఇక రానున్న కాలంలో భద్రాద్రి ఆలయం చాలా సంవత్సరాలు చెక్కుచెదరకుండా వేలాదిమంది భక్తులు దర్శించుకునేలా పునర్నిర్మాణం చేయనున్నారు.

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TAGGED:

SEETHA RAMULA TEULA TEMLE
BHADRACHALAM TEMPLE DEVELOPMENTS
భద్రాచలంలో ఆలయనిర్మాణం
CM REVANTH REDDY ON BHADRACHALAM
RECONSTRUCTION WORK ON BHADRACHALAM

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