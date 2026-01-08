ETV Bharat / state

తాళం వేసిన ఇళ్లను టార్గెట్​ చేస్తున్న దొంగలు - అప్రమత్తంగా లేకుంటే అంతే సంగతి!

సెలవుల్లో పట్టణాల సొంత ఊరికి వెళ్లే వారి ఇళ్లలో చోరీలు - సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి - తగిన జాగ్రత్తలు పాటించకుంటే ఇంట్లోని డబ్బు, ఆభరణాలు మాయం!

Beware Of Thief While Away From Home
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 8, 2026 at 3:17 PM IST

Beware Of Thief While Away From Home : సంక్రాంతి సెలవుల్లో పట్టణాల నుంచి చాలా కుటుంబాలు సొంత ఊరికి వెళ్తాయి. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వారు స్వరాష్ట్రానికి తప్పక వెళ్తారు. ఆయా సమయాల్లో తాళాలు వేసిన ఇళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకొని గమనించి దొంగలు చోరీలకు పాల్పడుతారు. ఈ నెల 10 (శనివారం) నుంచి 16 (శుక్రవారం) వరకు పాఠశాలలకు సంక్రాంతి సెలవులు వచ్చాయి. దైవదర్శనాలు, విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పట్టణాలు, పల్లెల్లో పోలీసులు గస్తీ పెంచేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. గత అనుభవాల దృష్ట్యా పునరావృతం కాకుండా ముందస్తు ప్రణాళికతో ఉన్నారు.

సీసీ కెమెరా చూస్తుంది : సీసీ కెమెరాలను ఇళ్ల పరిసరాల్లో బిగించుకుంటే ఆయా ప్రదేశాల్లో దొంగతనాలు తగ్గుతున్నాయి. ఒకవేళ చోరీ జరిగినా కెమెరా దృశ్యాలు దొంగలను గుర్తుపట్టేలా వీడియోలో నమోదు చేస్తున్నాయి. నాసిరకం కెమెరాలు, రాత్రి సమయంలో రికార్డు చేయలేనివి బిగించొద్దు. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.10 వేల నుంచి రూ.50 వేల వరకు వీటి కోసం ఖర్చు చేస్తున్నారు. వ్యాపారులు ఎక్కువ సంఖ్యలో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. వాటిని చరవాణితో యాప్‌ ద్వారా అనుసంధానించుకుంటున్నారు.

సెన్సార్​ పట్టిస్తుంది : ఏ ఊరు వెళ్లినా తాళం వేసిన తమ ఇంట్లో, పరిసరాల్లో అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికలను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడొచ్చు. ఎవరైనా దుండగుడు ఇంట్లోకి చొరబడితే పోలీసులకు లేదా చుట్టుపక్కల వారికి సమాచారం ఇవ్వవచ్చు. దొంగలు తలుపులు, కిటికీలు తెరిచినా, ఆటోమేటిక్‌గా అలారం మోగేలా దీపాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. ఇవి సెన్సర్‌ సాయంతో పనిచేస్తాయి.

"సంక్రాంతి సెలవులకు ఇళ్లకు వెళ్లే ప్రజలు తప్పనిసరిగా స్థానిక పోలీసులకు, నమ్మకమైన పొరుగువారికి చెప్పాలి. ఇంట్లోని విలువైన ఆభరణాలు, సామగ్రిని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. తాళాలు వేసే విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లాకర్​ తాళాలు వంటివి ఇంట్లో వదిలి పెట్టొద్దు. చోరీలు ఎక్కువగా అవుతున్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పోలీసు సిబ్బందితో సెలవుల్లో ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షిస్తాం." - నరేందర్‌గౌడ్, డీఎస్పీ,తూప్రాన్‌

తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • ఆభరణాలు, నగదును బ్యాంకుల్లో దాచుకోవాలి.
  • ఇంటి తాళాలను బయట నుంచి కాకుండా లోపలి నుంచి వేసుకోవాలి.
  • బస్సుల్లో ఆభరణాలు ధరించిన మహిళలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • ఎవరికీ తెలియకుండా బ్యాగులను కోసి చోరీ చేసే దొంగలు రద్దీలో ఎక్కుతుంటారు, అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

గతేడాది 16 చోరీలు : గతేడాది సంక్రాంతి పండుగల సెలవుల్లో మెదక్‌ జిల్లాలో 16 చోరీలు జరిగినట్లు పోలీసుల నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. జహీరాబాద్‌లో దుండగులు ఇంటి తాళాలు పగులగొట్టి లోపలికి చొరబడ్డారు. బీరువాలో వెతకగా విలువైన వస్తువులేమీ దొరకలేదు. ఇతర సామగ్రిని చోరులు చిందరవందర చేశారు. విలువైన వస్తువులను ముందస్తుగా భద్రపరిచినందున పెద్దగా వస్తువులేవి పోలేదు.

దొంగలకు ఇలా కూడా జరుగుతున్నాయి : మరోవైపు దొంగతనానికి వచ్చిన దొంగలు అనుకోకుండా పట్టుబడిపోతుంటారు. ఇలాంటి ఘటనే రాజస్థాన్ కోటాలోని బోర్ఖేడా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ ఘటన జరిగింది. ఇంట్లో ఎవరూ లేరని, ఎగ్జాస్ట్​ ఫ్యాన్​ రంధ్రం గుండా ఇంట్లోకి ప్రవేశించి చోరీకి పాల్పడాలనుకున్నాడు ఓ దొంగ. కానీ అతడి ప్లాన్​ అట్టర్​ ఫ్లాఫ్​ అవుతుందని ఊహించలేకపోయాడు. ఇంట్లోకి ఎగ్జాస్ట్​ ఫ్యాన్​ రంధ్రం గుండా లోనికి ప్రవేశించే క్రమంలో అందులోనే చిక్కుకుపోయాడు. తీరా ఇంటి యజమాని వచ్చి చూసే సరికి ఆ దొంగ కాళ్లు ఇంటి లోపల, తల బయట ఉండిపోయింది. ఇది గమనించిన ఇంటి యజమాని పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు.
తమిళనాడులో మరో దొంగ దొంగతనం చేసేందుకు మందు తాగి వెళ్లాడు. తర్వాత తాళం పగలగొట్టడంలో విఫలమయ్యాడు. దాంతో అక్కడే మద్యం మత్తులో నిద్ర పోయాడు. ఉదయం యజమాని చూసి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా, వారు వచ్చి అరెస్ట్​ చేశారు.

చోరీకి వచ్చి ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్​ రంధ్రంలో ఇరుక్కుపోయిన దొంగ

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

