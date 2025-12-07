ప్రతి మొక్కకూ ఓ లెక్కుంది సుమా! - నర్సరీల్లో కొనేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి
కొనే వేళ ఆరోగ్యంగా ఉందా లేదా సరి చూసుకోండి! - కూరగాయ పంటల నారుకు రసీదులు తీసుకోవాలి - నర్సరీల నియంత్రణ చట్టం పరిధిలోనే కొనాలి
Beware of Spurious Plants in AP : మిరప, టమాటా, కొబ్బరి, ఆయిల్పామ్, కోకో సహా చాలారకాల ఉద్యాన, పండ్ల తోటల సాగుకు రైతులు నర్సరీలపైనే ఆధారపడుతున్నారు. కొద్దిపాటి నేలలో సేద్యం చేయాలన్నా మొక్కల కొనుగోలుకే రూ.వేలల్లో వెచ్చిస్తున్నారు. ఎరువులు, పురుగు మందులు, కూలీ ఖర్చులు వెరసి పెట్టుబడి రూ.లక్షల్లో అవుతుంది. ఆ మొక్క నిర్ణీత కాలానికి పూత, పిందె, కాయ, ఫలం అందిస్తేనే రైతుకు ప్రతిఫలం కనిపిస్తుంది. లేకపోతే రైతు నిండా మునగడమే!
మొక్కలు కొనేముందు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: ఈ తరుణంలో నర్సరీల్లో మొక్కలు, నారు కొనేటప్పుడే జాగ్రత్త పడాలని సూచిస్తున్నారు ఉద్యాన శాఖ అధికారులు. నకిలీ విత్తనాలతో పెంచినటువంటి నారు, మొక్కలను నాటితే ఖర్చుతో పాటు శ్రమ, పంటకాలాన్ని సైతం కోల్పోతారని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంటి పెరడు, మిద్దె తోటల కోసం పూలు, పండ్ల మొక్కలు కొనేవారు కూడా ఈ జాగ్రత్తలను పాటించాల్సిందిగా సూచించారు. పరిచయస్థులు చెప్పారని కాకుండా, ఉద్యాన అధికారుల సూచన మేరకు మొక్కలు కొనాలని రాష్ట్ర ఉద్యానశాఖ జేడీ దేవమునిరెడ్డి సూచించారు. ఆ మొక్కలు మీరు సాగు చేసే వాతావరణానికి అనువైనవో, కావో ముందుగా నిర్ధారించుకోవాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
తల్లిమొక్కను చూసి రకాల్ని ఎంచుకోవాలి, దాని లక్షణాలే అంటుకట్టిన మొక్కలకూ వస్తాయని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. అంతేకాకుండా నర్సరీల విశ్వసనీయతను పరిశీలించాలి. దీనికితోడు నర్సరీల్లో విత్తనాలిచ్చి నారు పెంచుకునే రైతులు విత్తన కొనుగోలు రసీదుల్ని భద్రంగా దాచుకోవాలి. పెంచిన మొక్కలను తీసుకునేటప్పుడు కూడా నర్సరీ యజమానుల నుంచి రసీదులు తీసుకోవాలి. మొక్కల్లో లోపాలుండి, ఒకవేళ దిగుబడి రాకపోతే రసీదు ఆధారంగా పరిహారం పొందవచ్చు. తెగుళ్లను సైతం రైతులు పరిశీలించాలి. ఒక మొక్క ద్వారా మొత్తం తోటకు వ్యాపించవచ్చు. ఆయా మొక్కలను ఎలాంటి తెగుళ్లు ఆశిస్తాయి? నివారించే మార్గాలేంటో నర్సరీ యజమానిని అడగాలి. నర్సరీ యజమానులు చెప్పిన ప్రమాణాలు లేకున్నా, దిగుబడి రాకున్నా ఉద్యాన అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలి.
ఈ ప్రమాణాలను పాటించాలి:
- ఉద్యాన నర్సరీలు ప్రభుత్వం వద్ద నమోదై ఉండాలి. వాటికి లైసెన్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అక్కడ విత్తనాలు, మట్టి, నీరు, పురుగుమందుల వాడకం నాణ్యత ప్రమాణాలకు లోబడి ఉండాలి.
- తల్లిమొక్కల వివరాలు అందుబాటులో ఉంచాలి. మొక్కలపై ట్యాగింగ్, లేబిలింగ్ చేయాలి. విత్తన రకం, ధర వివరాలు అందుబాటులో ఉంచాలి.
- నర్సరీ బయట మొక్కల స్టాక్, విక్రయ వివరాల రికార్డు నిర్వహించాలి. లైసెన్సు నంబర్, జిల్లా ఉద్యాన అధికారి ఫోన్ నంబర్లతో బోర్డులను పెట్టాలి.
- నారుమడిలో పెంచే మొక్కల వివరాల్ని బోర్డుపై రాయాలి. తెగుళ్లు లేని మొక్కలనే అమ్ముతున్నట్లు ధ్రువీకరణ ఇవ్వాలి.
- ఉద్యాన అధికారులు తమ పరిధిలోని నర్సరీల లైసెన్స్లు, అక్కడ అమ్మకాలు, లావాదేవీలను తనిఖీ చేయాలి. చట్టవిరుద్ధంగా నిర్వహిస్తుంటే లైసెన్స్ రద్దు చేసి, జరిమానా విధించవచ్చు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తెగులు సోకిన మొక్కల సరఫరా, అమ్మకాల్ని నిరోధించాలి.
లైసెన్స్ తీసుకోవాల్సింది ఎవరు? : ఏపీ ఉద్యాన నర్సరీల నమోదు(నియంత్రణ) చట్టం-2010 ప్రకారం ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు నర్సరీలు చట్టపరిధిలోనికి వస్తాయి. పండ్ల, కూరగాయల, పూల, ఆకర్షణీయ మొక్కల నారు ఉత్పత్తి చేసేవారు లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. ఉద్యాన అధికారి కార్యాలయంలో రూ.1,000 చలానాతో పట్టాదారు పాసుపుస్తకం, 1బి/కౌలు అంగీకారపత్రం, ఆధార్, భూమి స్కెచ్, భూసార, నీటి పరీక్ష పత్రాలతో దరఖాస్తు చేయాలి. లైసెన్స్ కాలవ్యవధి మూడేళ్ల వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఏటా రూ.500 చెల్లించి రెన్యువల్ చేసుకోవాలి.
తల్లి మొక్క చరిత్ర చదవాలి: పండ్ల మొక్కల విషయంలో తల్లి మొక్క (మదర్ ప్లాంట్) చరిత్ర కీలకం. చాలా నర్సరీలు అందుబాటులో ఉన్న రకాలతో అంటుకట్టి మొక్కల్ని అమ్మేస్తున్నాయి. కానీ, సాధారణ నర్సరీలతో పోలిస్తే అంటుకట్టిన మొక్కలు అమ్మే నర్సరీలకు ప్రత్యేక లైసెన్స్ ఉండాలి. ప్రతి పండ్లజాతి మొక్కకు సంబంధించి దాని తల్లి మొక్క రికార్డు ఉండాలి. కాయ పరిమాణం, రంగు, రుచి, దిగుబడి కాలం, మొక్క జీవితకాలం, తెగుళ్ల నిరోధకత, పెరిగే విస్తీర్ణం తదితర వివరాలన్నీ నమోదై ఉండాలి.
నర్సరీలో అంటుకట్టిన ప్రాంతం భూమిపైనే ఉండాలి. నాటాక కూడా నేలపైనే ఉండాలి. అక్కడ వేరు, కాండం, తల్లి మొక్క భాగం పూర్తిగా కలిసిపోయి ఉండాలి. చీలి, ఉబ్బి ఉండకూడదు. మామిడి, బత్తాయి, నిమ్మ, సపోట, జీడిమామిడి తదితర పండ్ల మొక్కలైతే ఏడాది నుంచి ఏడాదిన్నర వయసున్న వాటిని ఎంచుకోవాలి. కొబ్బరి మొక్క ఆకులు విచ్చుకోకూడదు. టెంక పూర్తిగా భూమిలో ఉండకూడదు. మొక్కలు బలహీనంగా, ఒకవైపు వంగి ఉండకూడదు. కాండం బలంగా ఉండాలి. మూడడుగులపైన కొమ్మలు(పంగ) వచ్చిన మొక్కల్ని ఎంచుకోవాలి. పాలీ కవర్లలో పెంచినవే కొనాలి. నేలలో పెంచినవైతే తవ్వేటప్పుడు వేర్లు తెగిపోయే ప్రమాదముంది.
వాట్సప్ గ్రూపుల ద్వారా అవగాహన: మొక్కలు కొనేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు రైతుకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత నర్సరీల యాజమాన్యంపై ఉందని ఏపీ నర్సరీల సంఘం అధ్యక్షుడు చలపతిరావు అన్నారు. అవి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త తెగుళ్లు ఆశిస్తుంటాయని తెలిపారు. వాటిపై రైతులతో పాటు నర్సరీల యజమానులకూ అవగాహన కల్పించేందుకు విశ్రాంత శాస్త్రవేత్తల సహకారంతో శిక్షణా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నామని తెలియజేశారు. ‘నర్సరీ పాఠశాల’ అనే పత్రిక, వాట్సప్ గ్రూప్లు ఏర్పాటు చేసి సలహాలు అందిస్తున్నామని చలపతిరావు పేర్కొన్నారు.
