సిమ్ కార్డు కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!
ఆధార్, వేలిముద్రలతో జరుగుతున్న మోసం - సైబర్ నేరస్థుల కొత్త రూటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 9:00 AM IST
Beware of SIM Card Frauds: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో సిమ్ కార్డు కొనడం ఎంతో సులభంగా మారింది. దుకాణానికి వెళ్లి ఆధార్, వేలిముద్రలు ఇస్తే చాలు, కొద్ది నిమిషాల్లో సిమ్ యాక్టివ్ అవుతోంది. అయితే ఇదే ఇప్పుడు సైబర్ నేరాలకు అవకాశంగా మారుతోంది. తాజా ఘటనల్లో కొంతమంది దుకాణదారులు వినియోగదారులకి తెలియకుండా వారి పేరుపై రెండో సిమ్ కూడా తీసి సైబర్ ముఠాలకు అందిస్తున్నట్టు బయటపడింది.
ఇలా మోసం జరుగుతోంది: కొత్త సిమ్ తీసుకునేందుకు వినియోగదారుడు దుకాణానికి వస్తే ఆ సమయంలో మోసం చేస్తున్నారు. కొత్త సిమ్ కోసం ఆధార్ వివరాలు స్కాన్ చేస్తారు. వేలిముద్రలు లేదా ఐరిస్ స్కాన్ చేస్తారు. ఇది సాధారణంగా జరిగే ప్రక్రియ. కానీ ఇక్కడే మోసగాళ్లు అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు. స్కాన్ను ఒక్కసారి చేయాల్సిన చోట రెండుసార్లు చేస్తారు. దీంతో ఒక సిమ్ కార్డు వినియోగదారుడికి ఇస్తారు. మరొక సిమ్ అదే పేరుతో, అదే ఆధార్తో యాక్టివ్ చేసి తమ వద్ద ఉంచుకుంటారు. ఈ రెండో సిమ్ గురించి వినియోగదారుడికి ఏ మాత్రం తెలియదు. తరువాత అది సైబర్ నేరగాళ్ల చేతికి చేరుతుంది.
రెండో సిమ్ను ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు: సైబర్ నేరస్థులు ఈ సిమ్లను పలు విధాలుగా ఉపయోగిస్తారు. నకిలీ సోషల్ మీడియా ఖాతాలు సృష్టిస్తున్నారు. బెట్టింగ్, ఆన్లైన్ గేమింగ్ అకౌంట్లు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ప్రజలను మోసం చేసే లింకులు పంపిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ నేరగాళ్ల ముఠాలకు సమాచారాన్ని పంపించేందుకు ఉపయోగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా థాయ్లాండ్, కంబోడియా వంటి దేశాల్లో కూర్చొని పనిచేస్తున్న సైబర్ ముఠాలకు ఈ సిమ్లను బల్క్లో సరఫరా చేస్తున్నట్లు విచారణల్లో బయటపడింది.
మన పేరు మీద ఎన్ని సిమ్లు ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు: వినియోగదారుల రక్షణ కోసం సంచార్ సాథీ అనే సాఫ్ట్వేర్, యాప్ను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇందులో ప్రతి వ్యక్తి తన పేరుమీద ఎన్ని సిమ్లు నమోదై ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి. అదే విధంగా వాటిపై ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
- https://www.sancharsaathi.gov.in వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి.
- Know Your Mobile Connections అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీ మొబైల్ నెంబర్ నమోదు చేయండి.
- వచ్చిన OTP ను నమోదు చేయండి.
- మీ ఆధార్పై నమోదైన సిమ్ నంబర్లు స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి.
- మీకు తెలియని నంబర్లను Not My Number ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి ఫిర్యాదు చేయండి. ఇలా మన వ్యక్తిగత వివరాలను రక్షించుకోవచ్చు.
ఒక్క వ్యక్తి ఎన్ని సిమ్లు తీసుకోవచ్చు: ఒక వ్యక్తి ఆధార్తో గరిష్టంగా 9 సిమ్ కార్డులు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇది కూడా మోసగాళ్లకు ఒక అవకాశంగా మారుతోంది. కాబట్టి మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్లు ఉన్నాయే తరచుగా చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే మీ పేరుమీద ఉన్న సిమ్తో నేరం జరిగితే బాధ్యత మీపై పడే అవకాశం ఉంది. పోలీసులు మిమ్మల్ని విచారణకు పిలిచే ప్రమాదం ఉంటుంది. అంతే కాకుండా మీ వ్యక్తిగత డేటా దుర్వినియోగం అవుతుంది. ఆర్థికంగా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. సిమ్ కార్డును నమ్మకమైన దుకాణదారుడి వద్ద తీసుకోవాలి. వేలిముద్ర స్కాన్ చేసే సమయంలోనూ జాగ్రత్తగా గమనించాలి. సంచార్ సాథీ యాప్ ద్వారా తనిఖీ చేసికోవాలి.
మీ పేరుతో ఎన్ని సిమ్కార్డులు ఉన్నాయో తెలుసా? - ఇలా చెక్ చేసుకోండి!