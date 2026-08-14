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నాకు, విద్యార్థులకు మధ్య జోక్యం చేసుకోకండి - నల్సార్ విద్యార్థుల అంశంలో బీసీఐపై సీజేఐ ఆగ్రహం

బార్‌ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆదేశాలపై సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఆగ్రహం - విద్యార్థులకు నిరసన తెలిపే హక్కు ఉంటుందన్న సీజేఐ సూర్యకాంత్ - వెనక్కి తగ్గిన బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా

CJI Surya Kant slams Bar Council
Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 12:05 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 12:10 PM IST

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CJI Surya Kant slams Bar Council : బార్‌ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆదేశాలపై భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్‌ నల్సార్ లా వర్సిటీ విద్యార్థుల ఎన్‌రోల్‌మెంట్‌ నిలిపివేస్తూ బీసీఐ గురువారం ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో తాజాగా ఆయన స్పందించారు. విద్యార్థులకు నిరసన తెలిపే హక్కు ఉంటుందన్న సీజేఐ, తనకు, విద్యార్థులకు మధ్య బీసీఐ జోక్యం చేసుకోవద్దని కోరారు. తాను కూడా విద్యార్థి దశలో నిరసనల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నానని, శాంతియుతంగా గళాన్ని వినిపిస్తే అనుమతించాలని సూచించారు.

విద్యార్థులకు లీగల్ ఎయిడ్ కోర్సుల్లో : విద్యార్థులంతా ఎన్‌రోల్ చేసుకోవాలన్న సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, విద్యార్థులకు లీగల్ ఎయిడ్ కోర్సుల్లో ప్యానెల్‌గా అవకాశం కల్పిస్తామని, అందుకు సుప్రీంకోర్టు అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. నల్సార్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల అంశంలో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వెనక్కి తగ్గిన విషయం తెలిసిందే. నల్సార్ విద్యార్థులు ఎక్కడైనా న్యాయవాదులుగా నమోదు చేసుకోవచ్చని బీసీఐ తెలిపిన సంగతి విధితమే.

సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర అభ్యంతరాలు : నల్సార్​ విశ్వవిద్యాలయం స్నాతకోత్సవానికి భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ను పిలవొద్దంటూ అక్కడి విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున లేఖలు రాసినట్లు వార్తలొచ్చిన నేపథ్యంలో ఆ వ్యవహారంపై 3 రోజుల్లోగా పూర్తి నివేదికను సమర్పించాలంటూ బార్​ కౌన్సిల్ ఛైర్మన్​ మనన్ ​కుమార్ మిశ్రా తొలుత వర్సిటీ వైస్ ఛాన్స్​లర్​ను ఆదేశించారు. ఈ ఘటనకు బాధ్యులపై పూర్తి నిర్ధారణకు వచ్చేంత వరకూ 2026 బ్యాచ్‌ విద్యార్థులను అడ్వొకేట్​లుగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమోదు చేసుకోవద్దని అందులో పేర్కొన్నారు. దీనిపై కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్‌దాస్‌ తీవ్ర అభ్యంతరం తెలపడం, బీసీఐ సభ్యుడు, కేరళ న్యాయవాది మనోజ్‌ కుమార్‌ బహిరంగంగా వ్యతిరేకించడం, సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం కావడంతో మనన్​ కుమార్ మిశ్రా వెంటనే తన లేఖలోని కొన్ని అంశాలను సవరణ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

తప్పు చేయని వారికి ఇబ్బంది ఎందుకు? : నల్సార్‌ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్స్​లర్, అన్ని రాష్ట్రాల బార్‌ కౌన్సిళ్ల కార్యదర్శులకు బీసీఐ ఛైర్మన్‌ రాసిన లేఖపై బార్‌ కౌన్సిల్‌లో క్షుణ్నంగా చర్చించామని, తాజా నివేదిక ప్రకారం నల్సార్‌ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన అత్యధిక మంది విద్యార్థులకు ఈ విషయం తెలియదని, ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్​ను అగౌరవపరిచే కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావడానికి వారు విముఖత చూపినట్లు కౌన్సిల్‌ సభ్యులంతా అభిప్రాయపడ్డారని సవరణ ఉత్తర్వుల్లో తెలిపారు. అందువల్ల నల్సార్‌ విద్యార్థులను న్యాయవాదులుగా నమోదు చేసే కార్యక్రమాన్ని ఆపేయాలంటూ ఛైర్మన్‌ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను సవరించాలని బీసీఐ నిర్ణయించినట్లు పేర్కొన్నారు.

నల్సార్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులంతా తమకు నచ్చిన రాష్ట్రాల బార్‌ కౌన్సిళ్లలో పేర్లు నమోదు చేసుకోవచ్చన్న ఛైర్మన్ మనన్​ కుమార్ మిశ్రా కొందరు అధ్యాపకులు, బయటి వ్యక్తులు అమాయక విద్యార్థులను రెచ్చగొట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసిందని అన్నారు. దీనిపై వర్సిటీ వీసీ సమర్పించే రిపోర్టు కోసం బార్ కౌన్సిల్‌ వేచి చూస్తోందని, ఆ నివేదిక అందిన తర్వాత తదుపరి కార్యాచరణ చేపడతామని తెలిపారు. తప్పు చేయని విద్యార్థులను ఇబ్బంది పెట్టకూడదనేదే తమ ప్రధాన ఉద్దేశమని సవరణ లేఖలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.

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Last Updated : August 14, 2026 at 12:10 PM IST

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CJI SURYA KANT SLAMS BAR COUNCIL
CJI SURYA KANT SLAMS BAR COUNCIL

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