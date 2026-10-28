మట్కాతో మటాష్ - యువత జీవితాలను చిత్తు చేస్తున్న బెట్టింగ్, ఆన్లైన్ గేమ్స్
Lives Collapse By Betting, Online Games : సరదాగా, టైమ్పాస్ కోసం మట్కా, బెట్టింగ్లకు అలవాటైన యువత జీవితాలను సర్వనాశనం చేసుకుంటుంది. ఆ మాయలో పడి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడంతో కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి.
Published : October 28, 2026 at 3:35 PM IST
Betting and Online Games : సరదాగా టైమ్పాస్ కోసం మొదలవుతుంది. ఆ తరువాత అలవాటుగా మారుతుంది. తరువాత వ్యసనంగా మారుతుంది. అదే మట్కా, బెట్టింగ్, ఆన్లైన్ గేమ్స్. వీటికి అలవాటు పడిన యువత జీవితాలను సర్వనాశనం చేసుకుంటుంది. ఆ ఊబి నుంచి బయట పడలేక, అప్పుల పాలై అర్ధాంతరంగా తనువులు చాలిస్తున్న వారు ఎందరో. దీంతో వారిని నమ్ముకున్న కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి. ఇంకాసేపు.. ఇంకోసారి చూద్దాం అనుకుంటూ ఆశతోనే జీవితాలను అంతం చేసుకుంటున్నారు. వాస్తవం మరిచి మాయలో పడి మధ్యలోనే జీవిత కథలు ముగిస్తున్నారు. కన్నవారు, కట్టుకున్నవారు, కన్న పిల్లలు, స్నేహితులు, బంధువులు అందరికీ తీరని శోకం మిగుల్చుతున్నారు.
అంతం చూస్తున్న ఆశ : రాజపేట మండలానికి చెందిన ఓ యువకుడు హైదరాబాదులో ఉన్న సమయంలో స్నేహితులతో బెట్టింగ్కు అలవాటు పడ్డాడు. అదే వ్యసనమై అప్పుల పాలయ్యాడు. చుట్టాల మందలింపుతో భువనగిరికి మకాం మార్చాడు. కొంతకాలానికి మళ్లీ అదే తీరు. అప్పులు తీర్చలేక ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో భార్య, మూడేళ్ల కూతురు వీధిన పడ్డారు.
ఆలేరు మండలానికి చెందిన ఓ యువకుడు ఏడాది క్రితం ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్ వెళ్లాడు. కులాంతర వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇద్దరు పిల్లలు, భార్యతో జీవితం సాఫీగా సాగుతున్న సమయంలో బెట్టింగ్లు, ఆన్లైన్ గేమ్లకు అలవాటయ్యాడు. ఉన్నదంతా పోయి అప్పుల పాలయ్యాడు. తీర్చే దారి లేదని చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. భార్యా పిల్లలు అనాథలయ్యారు.
రెండేళ్ల క్రితం భువనగిరి మండలానికి చెందిన ఓ సాప్ట్వేర్ ఇంజినీర్ బెట్టింగ్కు అలవాటుపడి సర్వం పోగొట్టుకున్నాడు. చేసిన అప్పులు తీర్చే మార్గంలేక అర్ధాంతరంగా తనవు చాలించాడు. కన్నవారికి, తోబుట్టువులకు శోకాన్ని మిగిల్చాడు.
ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ : బెట్టింగ్, మట్కాలకు అలవాటు పడుతూ పలువురు తమ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. యువకుల నుంచి పెద్దల వరకు ఆన్లైన్ వేదికగా ఆడుతూ రూ.లక్షలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. తొలుత సంబంధిత ఏజెంట్లు ఆట సరదాకే అంటూ మెల్లగా రొంపిలోకి దింపుతున్నారు. తర్వాత నుంచే అసలైన గేమ్ షురూ చేస్తారు. ఓవైపు రాత్రివేళ కొందరు ఒక చోటికి చేరి ఆడుతుండగా, మరోవైపు ఆన్లైన్లోనూ నిర్వహిస్తున్నారు.
అరచేతి నుంచే సర్వం : ఒకప్పుడు మట్కా ఆడాలంటే ఏజెంట్ కోసం వెతికి చీటీలు రాయించుకునే వారు. కానీ ప్రస్తుతం అరచేతిలోని స్మార్ట్ఫోన్ వేదికవుతోంది. ఆన్లైన్ చెల్లింపులు మట్కా నిర్వాహకులకు వరంగా మారాయి. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లు మూడింట రెండొంతులు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడుల్లోని పదికి పైగా ముఖ్య నగరాల నుంచి నడుస్తున్నాయి.
పట్టణాల నుంచి పల్లెల దాకా : ఈ మాయాజాలం నగరాలు, జిల్లాలు, పట్టణాలు దాటి ఇప్పుడు పల్లెలకు పాకింది. పందెం రాయుళ్లల్లో కూలీలు, చిరు వ్యాపారులు, ఆటో డ్రైవర్లు, ఒప్పంద ఉద్యోగులే అధికంగా ఆడుతున్నారు. వేతనాలు కొంచెం, ఖర్చులు అధికం కావడంతో ఎంతోకొెంత ఆదాయం వస్తుందనే ఆశతో ఆ ఊబిలోకి దిగుతున్నారు. వాస్తవం తెలిసినా బయటకు రాలేని జీవితాలెన్నో ఉన్నాయి.
అంతు చూస్తున్న ఆశ : నిర్వాహకులు ఆధునిక సాంకేతికతను ఆసరా చేసుకుని కోడ్ భాషను ఉపయోగిస్తూ ఆట సాగిస్తున్నారు. రూపాయికి రూ.100, రూ10 పెడితే రూ.1,000 వస్తాయంటూ ఆశ చూపుతున్నారు. 0-9 అంకెలను ఎంచుకుని ఫోన్లోనే పందేలు కాస్తున్నారు. సెల్ఫోన్ వేదికగా జూదం ఆడేస్తున్నారు. తక్కువ పెట్టుబడితో రాత్రికి రాత్రే లక్షాధికారులు కావొచ్చని సామాన్యులకు ఎరగా వేస్తున్నారు. పందెం రాయుళ్ల ఆశ, అమాయకత్వం నిర్వాహకులకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది.
ఆఫ్లైన్లో ఆడేవారు రాత్రి వేళ ముందుగా నిర్దేశించుకున్న ప్రాంతాలకు చేరుకుంటున్నారు. బుకీలతో కోడ్ భాషలోనే మాట్లాడుతుంటారు. ప్రధానంగా ఫామ్హౌజ్లు, దాబాల వద్ద ఈ తతంగం ఎక్కువగా సాగుతోంది. భువనగిరి, చౌటుప్పల్, ఆలేరు, బీబీనగర్ ప్రాంతాలకు చెందిన వారు ఏజెంట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఒక్కో ఏజెంట్ రోజుకు రూ.10 వేల వరకు సంపాదిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
ఓపెన్కు 1000 - పానాకు 1300 - జస్ట్ నంబర్ చెప్తే రాత్రికి రాత్రే లక్షాధికారులు