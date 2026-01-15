ETV Bharat / state

తొలిరోజే కోట్లు కొల్లగొట్టిన కోళ్ల పందేలు -ప్రతి బరీ జనజాతర

ఉమ్మడి గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో యథేచ్ఛగా కోళ్ల పందేల నిర్వహణ-పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, ముఖ్యనేతలు హాజరు- మురమళ్లలో నిమిషంలోపే రూ.50 లక్షలు ఆవిరి

Betting in Crores of Rupees First Day Cockfights
Betting in Crores of Rupees First Day Cockfights (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 8:18 AM IST

3 Min Read
Betting in Crores of Rupees First Day Cockfights: తెలుగువారి పెద్ద పండగ తొలి రోజైన భోగి నాడే కోడి పందేలు మహాజోరుగా సాగాయి. ఉమ్మడి పశ్చిమ, తూర్పు గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో క్రికెట్‌ స్టేడియంలను తలపించేలా వేసిన బరుల్లో పందెం కోడి కాలికి కత్తి కట్టి ఆడింది. వేల మంది కేరింతల నడుమ ప్రత్యర్థి కోడిని, పందేనికి పెట్టిన నోట్లకట్టల్ని తెగ్గొట్టింది. ఓ పక్క కోడి పందేలు, మరోవైపు గుండాట, కోతముక్కలాంటి జూదాలు వాటిని తిలకించేందుకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి తరలివచ్చిన వేల మందితో ప్రతి బరీ జాతరను తలపించింది. చట్టవిరుద్ధంగా ఎవరైనా కోడి పందేలు నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్న అధికారుల ఆదేశాలు గాలికి పోయాయి. పందేల ధాటికి రూ.కోట్లు చేతులు మారాయి.

ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరిలో బుధవారం కోడి పందేలు భారీ స్థాయిలో జరిగాయి. మంగళవారం అర్ధరాత్రి నుంచే పందెగాళ్లు పలు చోట్ల వాటికి శ్రీకారం చుట్టారు. రాష్ట్రంలో రాయలసీమ జిల్లాలతో పాటు తెలంగాణ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి భారీగా కార్లలో తరలిరావటంతో బరుల వద్ద ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి. ఏలూరు జిల్లాలో దుగ్గిరాల, మీర్జాపురం, చేబ్రోలు, గొల్లగూడెం, కొయ్యలగూడెం, కైకలూరు, కలిదిండి, ముదినేపల్లి, చింతలపూడి, పోలవరం ప్రాంతాలు, డెల్టాలో భీమవరం, పాలకొల్లు, నరసాపురం, తాడేపల్లిగూడెం, తణుకు నియోజకవర్గాల్లో వందల సంఖ్యలో బరులు ఏర్పాటు చేసి పందేలు నిర్వహించారు.

Betting in Crores of Rupees First Day Cockfights
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కాళ్ల మండలం పెదఅమిరంలో కోడిపుంజులను పట్టుకొని పందేలను ప్రారంభిస్తున్న ఉపసభాపతి రఘురామకృష్ణరాజు, ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు. చిత్రంలో ఎమ్మెల్సీ బీద మస్తాన్‌రావు, హైదరాబాద్‌ మాజీ మేయర్‌ తీగల కృష్ణారెడ్డి (Eenadu)

మఫ్టీలో అధికారులు: ఎమ్మెల్యేలు పత్సమట్ల ధర్మరాజు, చిర్రి బాలరాజు, చింతమనేని ప్రభాకర్, కామినేని శ్రీనివాస్, ఉపసభాపతి రఘురామకృష్ణరాజు, గంటా శ్రీనివాసరావు, ఎంపీ సానా సతీష్‌బాబు బరుల వద్ద కనిపించారు. తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేలు కనకయ్య, ఆదినారాయణ హాజరై పందేలు తిలకించారు. ఏలూరు జిల్లాలో తొలిసారి ఏర్పాటైన మీర్జాపురం బరికి వేల మంది తరలివచ్చారు. దుగ్గిరాల, పెదఅమిరం, ఐ.భీమవరం, నరసాపురం వీవర్స్‌ కాలనీ, అన్నవరం, ఈడేపల్లి, భుజబలపట్నం బరుల వద్దా జనజాతరే. డెల్టాలో పలు బరుల వద్ద క్యాసినో నిర్వహణకు సిద్ధమయ్యారన్న సమాచారం గుప్పుమంది. అయితే పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు మఫ్టీలో ఉండి పరిశీలిస్తున్నారని తెలిసి వాటి నిర్వహణకు వెనకంజ వేసినట్లు తెలిసింది.

తొలి రోజే రూ.100 కోట్లు: ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోనూ కోళ్లు కత్తులు దూశాయి. డా.బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలో బుధవారం 90కు పైగా బరుల్లో దాదాపు 10 వేల పందేలు జరిగినట్లు అంచనా. కోడి పందేలు, గుండాట, కోతముక్కల్లో రూ.100 కోట్లకు పైగా చేతులు మారినట్లు అంచనా. ఐ.పోలవరం మండలం మురమళ్లలోని భారీ బరి వద్ద బుధవారం 25 పందేలు నిర్వహించారు. రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు పందేలు సాగాయి. రూ.50 లక్షలకు వేసిన ఓ పందెం 39 సెకన్లలోనే విజేతను తేల్చేసింది.

తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి కుమారుడు ఓ పందెంలో గెలిచారు. ఇదే ప్రాంగణంలో మరో రెండు బరుల్లో 70కు పైగా జోడీలు అమీతుమీ తేల్చుకున్నాయి. ముమ్మిడివరం ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్‌ దాట్ల సుబ్బరాజు (బుచ్చిబాబు), రావులపాలెంలో కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు, పిఠాపురంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్‌వీఎస్‌ వర్మ కత్తికట్టని కోళ్లతో పందేలు ప్రారంభించారు. మిగతా చోట్ల నేతల అనుచరులే దగ్గరుండి నిర్వహించారు.

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో కోడి పందేలు - తిలకించిన విదేశీయులు

కృష్ణా జిల్లాలో జూదాల జోరు: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో కోడి పందేలతో పాటు పెద్దఎత్తున కోతముక్క, గుండాట తదితరాలు నిర్వహించారు. విజయవాడ రూరల్, ఉప్పులూరు, కేసరపల్లి, విస్సన్నపేట, ఈడుపుగల్లు, గొడవర్రు, తిరువూరు, కంకిపాడు, ఆకునూరు, కాటూరు, గుడ్లవల్లేరు, గుడివాడ, మచిలీపట్నం తదితర ప్రాంతాల్లో పందేలు కాశారు. కోడి పందేల కంటే కోతముక్కలు, గుండాట, లోనాబయట, కాయ్‌రాజా కాయ్‌ వంటి జూద క్రీడల్లోనే రూ.కోట్లు చేతులు మారాయి. గన్నవరం పరిధిలోని కేసరపల్లిలో పందెగాళ్లను ఆకట్టుకునేందుకు మూడు కార్లను బహుమతిగా పెట్టారు.

ఎక్కడ చూసినా సంక్రాంతి సందడి - ఆకట్టుకున్న పొట్టేళ్ల పోటీలు

బుల్లెట్లు, కార్లు, బంగారం, బహుమతుల ఎర: రావులపాలెం, కడియం మండలం వీరవరం బరుల్లో వరుసగా పందేలు గెలిచిన యువకులు బుల్లెట్‌ బండ్లు దక్కించుకున్నారు. కృష్ణా జిల్లా బంటుమిల్లి మండలం పెందూరు, పాశ్చాపురం బరుల్లో బందరుకు చెందిన వారు కార్లు గెలుచుకున్నారు. ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెం మండలం గవరవరంలో తొమ్మిది పందేల్లో ఐదు గెలిచినవారికి బుల్లెట్, ముసుగు పందెంలో గెలిచిన పందెం రాయుడికి కాసు బంగారం బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఏలూరు జిల్లా పెదపాలపర్రు, ముదినేపల్లి, ఈడేపల్లి గ్రామాల్లో వేసిన పందేల్లో వరుసగా మూడు గెలిచిన వారికి మొత్తం ఆరు రాయల్‌ ఎన్‌ఫీల్డ్‌లను బహుమతులుగా ఇచ్చారు. ముదినేపల్లి బరిలో 11 పందేలు గెలుపొందిన వారికి టాటా నెక్సాన్‌ కారును బహుమతిగా ఇచ్చేందుకు ప్రదర్శనగా ఉంచారు.

కోనసీమ తరహాలో అనకాపల్లిలో కోడిపందేలకు ఏర్పాట్లు - పది వేలకు పైగా పందెం పుంజులు సిద్ధం

మొదలైన సంక్రాంతి సందడి - జాతరను తలపిస్తున్న కోడిపందేలు

