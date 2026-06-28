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అక్కడ చదివితే ఉద్యోగాలు పక్కా - 100 మంది విద్యార్థుల్లో 99 మందికి జాబ్స్​

ఉట్నూరులో వందలో 99 మందికి ఉద్యోగాలు - ష్నైడర్, టాటామోటార్స్, ఫాక్స్‌కాన్‌ సంస్థల్లో నియామకాలు - రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా నిలిచిందని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి కితాబు

ATCs Guarantees Direct Job Placement
ATCs Guarantees Direct Job Placement (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 2:49 PM IST

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ATCs Guarantees Direct Job Placement : తెలంగాణ రైజింగ్‌లో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన (ఏటీసీ)అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీ సెంటర్లు ప్రపంచస్థాయి మానవ వనరులను సిద్ధంచేసే స్కిల్​ సెంటర్లగా మారుతున్నాయి. ప్రస్తుత పారిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా అత్యుత్తమ శిక్షణను ఇక్కడ అందిస్తుండటంతో అక్కడ చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు ముందుకొస్తున్నాయి. ఆ దిశగా ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోని ఉట్నూరు అడ్వాన్స్​డ్​ ట్రైనింగ్ సెంటర్ సాధించిన విజయం యావత్​ తెలంగాణ రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం అక్కడ శిక్షణ పూర్తిచేసుకున్న 100 మంది విద్యార్థుల్లో 99 మంది ప్రముఖ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారు. వారిని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అభినందించారు.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వినూత్న ఆలోచనతో : కాలం చెల్లిన కోర్సులకు స్వస్తి పలికి, పాత విధానాలతో నడుస్తున్న పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలు(ఐటీఐ)లను సమూల ప్రక్షాళన చేసి, సమకాలీన ప్రపంచస్థాయి ఉద్యోగాలకు రాష్ట్రంలోని యువత పోటీ పడే విధంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని సీఎం రేవంత్ అధికారులను ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగానే రెండేళ్ల క్రితం ప్రముఖ సంస్థ టాటా టెక్నాలజీస్​ భాగస్వామ్యంతో ప్రభుత్వం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 64 పారిశ్రామిక శిక్షణా సంస్థలు( ఐటీఐ)లను ఆధునిక శిక్షణ కేంద్రాలుగా మార్చింది.

శిక్షణ పొందిన 99 మందికి ఉద్యోగాలు : ఇండస్ట్రీ 4.0, డిజిటల్‌ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, ఎలక్ట్రికల్‌ వెహికల్స్, సీఎన్‌సీ మిషనింగ్, రోబోటిక్స్, అడ్వాన్స్‌డ్‌ సిమ్యులేషన్‌ టెక్నాలజీ తదితర కోర్సులను ప్రవేశపెట్టింది. అవి సత్ఫలితాలను ఇచ్చాయి. ప్రస్తుత పారిశ్రామిక అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రపంచస్థాయి నైపుణ్యాల్లో విద్యార్థులకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడంతో వివిధ సంస్థలు నేరుగా ఏటీసీలకు వచ్చి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు చేపడుతున్నాయి. తాజాగా ఉట్నూరు అడ్వాన్స్​డ్​ ట్రైనింగ్ సెంటర్​లో శిక్షణ పొందిన 99 మంది బహుళజాతి సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు సాధించి రికార్డు సృష్టించారు. ఎంపికైన వారి ప్రారంభ వేతనం రూ.2.20 లక్షల నుంచి రూ.2.80 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. ష్నైడర్‌ ఎలక్ట్రిక్‌లో 47 మంది, టాటామోటార్స్‌ (పుణె ప్రాజెక్టు)కు 36 మంది, బెంగళూరులోని ఫాక్స్‌కాన్‌(యాపిల్‌ డివిజన్‌)కు 14 మంది, మరో ఇద్దరు ఇతర సంస్థల్లో కొలువులకు ఎంపికయ్యారు.

మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాలకు చెందిన యువతకు మంచి వేతన ప్యాకేజీ రావడంతో ఆయా కుటుంబాలు ఆనందం వ్యక్తంచేస్తున్నాయి. ‘ప్రతిభకు అవకాశం కల్పించినట్లయితే ప్రపంచస్థాయిలో సత్తా చాటుతామని ఉట్నూరు విద్యార్థులు నిరూపించారు. ఈ ఏటీసీలో ఒక ఏడాది, రెండేళ్ల వ్యవధి గల కోర్సుల్లో 164 మంది అడ్మిషన్లు పొందారు. ఈ సంవత్సరం 100 మంది శిక్షణ పూర్తిచేసుకోగా 99 మంది ఉద్యోగాలు సాధించినట్లుగా ఏటీసీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

త్వరలో వరంగల్, కరీంనగర్‌లో : అడ్వాన్స్​డ్​ ట్రైనింగ్ సెంటర్లలో కోర్సులు పూర్తిచేసిన విద్యార్థుల కోసం త్వరలో కరీంనగర్, వరంగల్‌ జిల్లాల్లో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. మెగా జాబ్‌మేళాలతో పరిశ్రమలు, ఉద్యోగ సంస్థలు, ట్రైనింగ్ సెంటర్లు, అప్రెంటిస్‌షిప్‌ సంస్థలు, ప్రభుత్వ శాఖలు, ఉద్యోగార్థులను ఒకే ఫ్లాట్​ఫామ్​పైకి తీసుకురానుంది.

రిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా : ఇటీవల కాలంలో కొంతమంది విద్యార్థులు పదో తరగతి పూర్తయ్యాక సంప్రదాయ విద్య కంటే నేరుగా ఉద్యోగానికి అవసరమైన నైపుణ్య ఆధారిత శిక్షణ వైపు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇలాంటి వారి కోసం ఇప్పుడు అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీ సెంటర్‌(ఏటీసీ)లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగుల కోసం ఐటీఐలను ఏటీసీలుగా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది.

ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే : ఇవి పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆధునిక సాంకేతిక నైపుణ్యాలను నేర్పించి, ట్రైనింగ్ పూర్తయిన వెంటనే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాయి. భారత ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న నేషనల్‌ స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్పొరేషన్, స్కిల్‌ ఇండియా మిషన్‌ ఆధ్వర్యంలో అనేక గుర్తింపు పొందిన కేంద్రాలు ఈ విధమైన ట్రైనింగ్​ను విద్యార్థులకు అందిస్తున్నాయి.

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ADVANCED TECHNOLOGY CENTERS IN TG

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