ఒక్కసారి నాటితే వందేళ్లు పండే పంట - ఎకరాకు రూ.4 లక్షల రాబడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 11:48 AM IST
Betel Nut Farming in Anantapur District: తమలపాకు తాంబూలంగా మారాలంటే అందులో పక్కాగా వక్క ఉండాల్సిందే. అప్పుడే కదా నోరు పండుతుంది మరి. వక్కతో నోటినే కాదు జీవితాలను కూడా పండించుకుంటున్నారు ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా రైతులు. అమరాపురం, అగళి, గుడిబండ, మడకశిర, కుందుర్పి, శెట్టూరు, కళ్యాణదుర్గం మండలాల్లో రైతులు సుమారుగా 5,000 ఎకరాల్లో వక్క సాగు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ అనుకూలమైన వాతావరణం ఉండటంతో సేంద్రియ పద్ధతిలోనే అతి తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తున్నారు.
నీటి సదుపాయం ఉన్న ఏ నేలలోనైనా: వక్క మొక్కలను ఒక్కసారి నాటుకుంటే చాలు 100 ఏళ్ల వరకు దిగుబడిని ఇస్తాయి. నీటి సదుపాయం ఉన్న ఏ నేలలోనైనా వీటిని సాగు చేయవచ్చు. అయితే వీటిని 9 అడుగులకు ఒకటి చొప్పున ఎకరాకు 400 నుంచి 500 మొక్కలు నాటుకోవచ్చు. రెండు సంవత్సరాలు వయసున్న మొక్కలు నాటుకుంటే నాలుగు ఏళ్లకు పంట చేతికి రావడం ప్రారంభం అవుతుంది. ఆగస్టు నుంచి జనవరి వరకు 5 విడతల్లో వక్క పంటను కోస్తారు. కాస్త చల్లటి వాతావరణం ఉంటే దిగుబడి ఎక్కువగా వస్తుందని రైతులు చెబుతున్నారు.
ఇందుకోసం పొలం చుట్టూ అవిస, బూర మొక్కలను ముందుగానే నాటుకుంటున్నారు. ఒక్కసారి మొక్కలు నాటితే తర్వాత పెట్టుబడి అవసరం ఉండదని అంటున్నారు. పశువుల పేడ, సేంద్రియ ఎరువులను వాడితే ఇంకా మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయని తెలిపారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా అమరాపురం, అగళి మండలాల్లో 60 ఏళ్ల నుంచి 100 సంవత్సరాలు వయసున్న తోటల్లో ఇప్పటికీ దిగుబడి తగ్గలేదని చెబుతున్నారు.
ఎకరాకు రూ.4 లక్షల రాబడి: వక్క నాటుకునే సమయంలో అన్నీ కలిపి రూ.లక్ష వరకు ఖర్చు అవుతుంది. బహిరంగ మార్కెట్లో వక్క ధర క్వింటాలు రూ.50 వేల నుంచి రూ.60 వేల వరకు ధర పలుకుతోంది. ఎకరాకు కనీసం 6 నుంచి 8 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుంది అనుకున్నా, రూ.4 లక్షలు రాబడి చేతికి అందుతాయి.
అదనపు ఆదాయం: వక్కలో అంతర పంటగా మిరియాలు, తమలపాకులు సాగు చేస్తే గనక అదనపు ఆదాయానికీ లోటు ఉండదు. దీంతో పాటు వక్కను ప్రాసెస్ చేసే క్రమంలో మిగిలిపోయే గుజ్జు మిశ్రమాన్ని కిలో రూ.150 చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. వక్క మట్టలతో ప్లేట్లు తయారు చేస్తుండటంతో స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి.
వంద ఎకరాల్లో సాగు : మరోవైపు ఈ మధ్య కాలంలో శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర నియోజకవర్గంలోనూ విలువైన సుగంధ ద్రవ్యాల పంటలను సాగు చేసేందుకు రైతులు ముందుకు వస్తున్నారు. ఇప్పటికే 100 ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. దీర్ఘకాలం పాటు దిగుబడినిచ్చే వక్క, తమలపాకుల తోటల్లో అంతర పంటలుగా కాఫీ, యాలకులు, లవంగాలు, మిరియాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలను పండిస్తున్నారు.
గుడిబండ మండలం కొంకల్లు గ్రామానికి చెందిన రైతు హెచ్.గణేశ్ తనకున్న 10 ఎకరాల్లో వక్కతోటతో పాటు అంతర పంటలుగా మిరియాల మొక్కలు, కాఫీ మొక్కల పెంపకం చేపట్టారు. అయితే ఇప్పటికే 3 క్వింటాళ్ల కాఫీ గింజల దిగుబడి రాగా, క్వింటాలు రూ.40 వేల చొప్పున విక్రయించారు.
