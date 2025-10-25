వనభోజనాలకు వేళైంది - మదిని దోచే అందాలతో ఆహ్వానం పలుకుతున్న మన్యం
కార్తీకమాసం వచ్చేసింది - వనభోజనాలకు సిద్ధమైన ప్రాంతవాసులు, పక్షుల కిలకిల రావాలు, గలగలపారే జలపాతాలు, మదిని దోచే అందాలతో కనువిందు చేస్తున్న పర్యాటక ప్రదేశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 1:04 PM IST
Best Tourist Places in Parvatipuram Manyam District: కార్తికమాసం వచ్చేసింది. ఒకవైపు విశ్వేశ్వరుడికి విశేష పూజలు, మరోవైపు వనభోజనాలకు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లావాసులంతా సిద్ధమయ్యారు. కుటుంబాలు, స్నేహితులతో బృందాలుగా వన విహారాలు చేసే మాసమిది. దాంతో పచ్చని కొండలు, పక్షుల కిలకిల రావాలు, గలగలపారే జలపాతాలు, మదిని దోచే అందాలతో మన్యం ఆహ్వానం పలుకుతోంది.
ఆహ్లాదానికి ఆహ్వానం: సీతంపేటలో ఎన్టీఆర్ సాహస ఉద్యాన పార్కు ఉంది. ఓ పూటంతా ఇక్కడ ఆటపాటలతో గడపవచ్చు. కె.గుమ్మడ, ఇసుకగెడ్డ, చంద్రమ్మతల్లి ఆలయం వద్ద, పులిపుట్టి, వాబ వద్ద, దోనుబాయి తోటల్లో వన భోజనాలకు అనువైన ప్రాంతాలున్నాయి. ఇవన్నీ సీతంపేటకు 2-16 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉన్నాయి. గుమ్మలక్ష్మీపురంలో తాడికొండ, కుస జలపాతాలు, సవర కోటపాడు సాహస ఉద్యాన కేంద్రం ఉన్నాయి. మండల కేంద్రానికి 20-30 కి.మీ.లోపు ఉంటాయి.
వనభోజనాలకు అనుకూలం: కురుపాంలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, మాలతమ్మగుడి, కొండలేవిడి రబ్బరు తోట, పెద్ద గొత్తిలి గెడ్డ వద్ద వన భోజనాలు చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా మండల కేంద్రానికి 10 నుంచి 15 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. జియ్యమ్మవలసలో రావాడ ఒట్టిగెడ్డ జలాశయానికి వెళ్తుంటారు. గరుగుబిల్లిలో ప్రసిద్ధి చెందిన తోటపల్లి జలాశయం ఉంది. పర్యాటకులు అధిక సంఖ్యలో వస్తుంటారు. అంతేకాకుండా వన భోజనాలకు సైతం అనుకూలమే. కొమరాడలో జంఝావతి రబ్బర్ డ్యామ్, కోటిపాం గెడ్డ, నాగావళి నదీ తీరంలోని తోటల్లో పిక్నిక్కు వెళ్తుంటారు. మండల కేంద్రానికి సుమారు 10-20 కి.మీ. దూరంలో ఉంటాయి.
భామిని మండలంలో బాలేరు కూడలికి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో నల్లరాయిగూడ జలపాతం ఉంది. నేరడి బ్యారేజీ తోటలో వంశధార నదీ తీరానికి వెళ్తుంటారు. ఇక్కడ నుంచి భామినికి పది కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. సీతంపేట మండలంలో ఆడలి వ్యూ పాయింట్, జగతిపల్లి హిల్ రిసార్టు, మెట్టుగూడ, దోనుబాయి సున్నపుగెడ్డ, మల్లి, బెనరాయి, ఈతమానుగూడ వంటి తదితర జలపాతాలు ఉన్నాయి. మండల కేంద్రం నుంచి 3 నుంచి 12 కిలోమీటర్లలోపు ప్రయాణిస్తే వీటిని చేరుకోవచ్చు.
ఆధ్యాత్మికతకు నెలవు: సాలూరు మండలంలో దళాయివలస, శిఖపరువు, దండిగాం, లొద్ద, కురుకుట్టి వద్ద ఉన్న జలపాతాలకు వెళ్లొచ్చు. సాలూరు నుంచి దండిగాం వరకు ఆర్టీసీ బస్సు సౌకర్యం ఉంది. లొద్దకు అడ్డుగూడ, నంద మీదుగా ద్విచక్ర వాహనంపై చేరుకోవచ్చు. వీరఘట్టం మండలం కుంబిడి, బల్లగూడ తోటలు చల్లని వాతావరణం కలిగి ఉంటాయి. వన భోజనాలకు అనుకూలం. తొమ్మిది కి.మీ.ల దూరంలో కుంబిడి ఇచ్ఛాపురం వద్ద స్వయంభూగా వెలసిన శివలింగం ఉంది.
జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: మన్యంలో పలు ప్రాంతాలు ఘాట్లు కావడంతో జాగ్రత్తలు పాటించాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఘాట్ రోడ్డుల్లో వాహనాలు నడిపే సమయాల్లో సెల్ఫ్, గేర్లలో ఉంచాలని, హారన్ వినియోగించాలని పేర్కొన్నారు. ద్విచక్ర వాహన చోదకులు శిరస్త్రాణం, కార్లు, ఇతర వాహన చోదకులు సీటు బెల్ట్లు పెట్టుకోవాలి. జలపాతాల వద్ద స్నానాలకు దిగే సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బండరాళ్లు తడిచి, నాచు పట్టి ఉండటంతో జారిపడే ప్రమాదమూ ఉంది.
ప్రవేశ రుసుముల వివరాలు: సీతంపేటలోని ఎన్టీఆర్ సాహస ఉద్యాన పార్కులో ప్రవేశానికి రూ.30 రుసుము చెల్లించాలి. మెట్టుగూడ జలపాతం వద్ద రూ.20, ఆడలి వ్యూ పాయింట్ ప్రవేశానికి రూ.30 చెల్లించాలి. గరుగుబిల్లి మండలం తోటపల్లి ప్రాజెక్టు వద్ద ఐటీడీఏ పార్కులో ప్రవేశానికి రూ.20 రుసుము చెల్లించాలి. ఈ ప్రదేశంలో ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు ప్రవేశానికి అనుమతిస్తారు. సీతంపేట పార్కుకు ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి ఏడు గంటల వరకు, మెట్టుగూడ జలపాతం వద్ద ఉదయం 9.30 నుంచి సాయంత్రం 5.30 వరకు ప్రవేశం ఉంటుంది. ఆడలికి ఉదయం 9 నుంచి వెళ్లొచ్చు.
కార్తికమాసం పురస్కరించుకొని సూర్యలంక బీచ్కు పోటెత్తిన పర్యటకులు