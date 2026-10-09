దసరా సెలవులొచ్చేశాయ్ - స్మాల్ టూర్ ప్లాన్ చేయండి - ఈ ప్రదేశాలను చుట్టేసి రండి!
Best Tourist Places in Telangana : దసరా హాలిడేస్లో అలా జాలీగా ఫ్యామిలీతో పాటు టూర్కు వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకోసమే ఈ బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్లు. ఆ వివరాలు మీకోసం
Published : October 9, 2026 at 2:34 PM IST
Best Tourist Places in Telangana : దసరా హాలిడేస్ వస్తున్నాయంటే చాలు తల్లిదండ్రుల్లో టెన్షన్ మొదలవుతుంది. పిల్లలు టీవీ, స్మార్ట్ఫోన్లకే అతుక్కుపోతారేమోననే కలవరం. దసరాకు ప్రభుత్వం ఈ నెల 10 నుంచి 22 వరకు పాఠశాలలకు సెలవులను ప్రకటించింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రెండు, 3 రోజుల్లోనే పలు పర్యాటక ప్రాంతాలను చుట్టొచ్చేలా పిల్లలతో దగ్గర్లో ఉండే పర్యాటక ప్రాంతాలకు టూర్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. మన రాష్ట్రంలోని ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గల ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆదిలాబాద్లోని పర్యాటక ప్రదేశాలు
ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రానికి 20 కి.మి దూరంలో ఉన్న ప్రసిద్ధ శ్రీలక్ష్మీనారాయణ స్వామి దేవాలయం(జైనథ్), ఇంద్రవెల్లి మండలం కేస్లాపూర్లో గిరిపుత్రుల ఆరాధ్యధైవం నాగోబా ఆలయాలు ఉన్నాయి. ఇచ్చోడ మండలంలోని సిరిచెల్మలో చెరువు మధ్య మల్లికార్జున స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించవచ్చు. నేరడిగొండ మండలంలో కుంటాల జలపాతం, బోథ్ మండలం పొచ్చెర సమీపంలో, ఇచ్చోడ మండలంలో గాయత్రి జలపాతాలు ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని మావల ప్రాంతంలో హరితవనాన్ని తీర్చిదిద్దారు. పిల్లలు ఆడుతూ పాడుతూ ఎంజాయ్ చేసేందుకు వీలుగా ఇక్కడ ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి.
చారిత్రక కోటలు, ప్రముఖ అధ్యాత్మిక ప్రాంతాలు
నిర్మల్ జిల్లాలోని బాసరలో ప్రసిద్ధ సరస్వతిదేవి ఆలయం ఉంది. బాసర చుట్టూ చూడదగిన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. దిలావర్పూర్ మండలంలో కదిలి పాపహరేశ్వర, సారంగాపూర్లోని అడెల్లి పోచమ్మ ఆలయాలు ఉన్నాయి. దగ్గర్లోనే కడెం ప్రాజెక్టు ఉంది. ఇక్కడ సందర్శకులు ఉండేందుకు రిసార్ట్ కూడా ఉంది.
నిర్మల్ కేంద్రంలో చరిత్రాత్మక కోటలతో పాటు కొయ్యబొమ్మలను చూడొచ్చు. కుమురంభీం జిల్లాలో జోడేఘాట్ను సందర్శించవచ్చు. ఆసిఫాబాద్లోని బాలేశ్వరాలయం, సిర్పూరులోని వేంకటేశ్వర ఆలయం ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం స్కూల్ టెక్స్ట్బుక్స్లో జానపద కళలు, ప్రాజెక్టులు, అడవులు, నదులు, పండగలు తదితర వాటి గురించి పొందుపర్చారు. జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలను సందర్శించడం ద్వారా పిల్లలకు పత్యక్షంగా వాటి గురించిన విస్తృత అవగాహన కలుగుతుంది.
అభయారణ్యంలో విహరిస్తారా?
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సరిహద్దులోని మహారాష్ట్రలో అనేక ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయాలతో పాటు అభయారణ్యాలతో పాటు వాటర్ఫాల్స్(జలపాతాలు) ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్కు దగ్గరలో సహస్రకుండ్ వాటర్ఫాల్స్ను సందర్శవచ్చు. మహోర్, ఉన్కేశ్వర్ ఆలయాలు కూడా ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్లో గురుద్వారాతోపాటు కందార్కోట కూడా ఉంది. తాడోబా అభయారణ్యాన్ని సందర్శించవచ్చు. చంద్రపూర్లోని కోట, మహాకాళి ఆలయం లాంటి ప్రదేశాలను సందర్శించవచ్చు.
కవ్వాల్ సఫారీకి వెళదామా!
కవ్వాల్ పులుల సంరక్షణ కేంద్రం పరిధిలోని జన్నారం అడవుల్లో మొత్తం సఫారీ వాహనాలు టూరిస్టులను తీసుకొని వెళ్లి ఇరవై కిలోమీటర్ల మేర అటవీ ప్రాంతం మధ్యలో తిప్పుతున్నారు. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లో సఫారీ వాహనాలను బుక్ చేసుకోవచ్చు. మంగళవారం మాత్రం ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉండవు. శివ్వారం, ప్రాణహిత అభయారణ్యాలు కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి.
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