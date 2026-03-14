ఒక్క రోజులోనే 6 పర్యాటక ప్రదేశాల సందర్శన - హైదరాబాద్కు అతి దగ్గరలోనే
ములుగు జిల్లా పర్యాటక ప్రదేశాలకు పెరుగుతున్న ఆదరణ - పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్న ములుగు జిల్లా పర్యాటక అందాలు - పూర్వ వైభవానికి చిహ్నంగా అద్భుతమైన శిల్పకళతో అనేక చారిత్రక కట్టడాలు
Published : March 14, 2026 at 1:39 PM IST|
Updated : March 14, 2026 at 1:59 PM IST
Best Tourist Places in Mulugu District : ఉరుకులు, పరుగుల యాంత్రిక జీవనంలో కాస్తంత మానసిక ప్రశాంతత, ఉల్లాసం కోసం నగరవాసులు మాత్రమే కాదు, పల్లె ప్రజలూ సమయం కేటాయిస్తున్న రోజులివి. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తోనో, ఫ్రెండ్స్తోనో సరదాగా విహార యాత్ర చేయాలనే వారికి ములుగు జిల్లా పర్యాటకం ఆహ్వానం పలుకుతోంది. ములుగు జిల్లాలోని పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలను ఒక్కరోజులోనే చుట్టిరావచ్చు. ఇంతకీ ములుగు జిల్లాలోని సందర్శనీయ ప్రదేశాలేంటి? ఏ విధంగా వెళ్లాలి? అక్కడ ఉండే సౌకర్యాలు ఏంటి? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇవీ పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ములుగు జిల్లా పర్యాటకంగా ఎంతో కీలకమైనదిగా చెప్పవచ్చు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడి పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు వస్తుంటారు. ములుగు జిల్లాలో యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన చారిత్రక రామప్ప దేవాలయం, ఆసియా ఖండంలోనే అతి పెద్దదైన మేడారం మహా జాతర, బొగత జలపాతం, లక్నవరం కేబుల్ బ్రిడ్జి, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం గుండా బ్లాక్ బెర్రీ ఐలాండ్, మల్లూరు లక్ష్మీ నర్సింహ స్వామి దేవాలయం, తాడ్వాయి, ఏటూరు నాగారంలలో అభయారణ్యాలు ములుగు జిల్లాలోని ప్రముఖ పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలు అని చెప్పవచ్చు.
ఎలా వెళ్లాలి? : హనుమకొండ నుంచి ఉదయం 8 గంటలకు కారులో బయలుదేరితే పస్రా-తాడ్వాయి మార్గంలో ఎన్హెచ్ (జాతీయ రహదారి)కు ఆనుకుని ఉన్న బ్లాక్బెర్రీ ద్వీపంను సందర్శించవచ్చు. అదే మార్గంలోని తాడ్వాయి, ఏటూరునాగారం అభయారణ్యాలను తిలకించవచ్చు. అక్కడి నుంచి నేరుగా మంగపేట మండలంలోని మల్లూరులోని హేమాచల లక్ష్మీ నర్సింహ స్వామిని దర్శించుకోవచ్చు.
గోవిందరావుపేట మండలం చల్వాయి నుంచి బుస్సాపురం మీదుగా లక్నవరం వాటర్ ఫాల్స్కు చేరుకోవచ్చు. కేబుల్ బ్రిడ్జి, బోటు షికారు ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. అనంతరం జాతీయ రహదారి మీదుగా జంగాలపల్లికి వచ్చి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలోని చారిత్రక రామప్ప ఆలయాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. హేమాచల లక్ష్మీ నర్సింహ స్వామి దేవాలయాన్ని దర్శించుకుని, అక్కడి నుంచి నేరుగా బొగత జలపాతాన్ని సందర్శించవచ్చు. అక్కడి నుంచి తిరుగు ప్రయాణంలో తాడ్వాయి నుంచి మేడారం వెళ్లి వన దేవతలు సమ్మక్క-సారలమ్మలను దర్శించుకోవచ్చు.
రామప్ప ఆలయం : కాకతీయల నాటి అతి పురాతన ఆలయం రామప్ప. ఈ అద్భుత నిర్మాణం ఆనాటి ప్రాచీన శిల్పకళా సౌందర్యానికి నిలయం. అప్పటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి నెలవు అని చెప్పవచ్చు. యునెస్కో గుర్తింపుతో ఈ ఆలయానికి ప్రపంచ పర్యాటక జాబితాలో చోటు దక్కింది. రామప్ప ఆలయానికి వచ్చే పర్యాటకుల సంఖ్య కూడా ఏటా గణనీయంగా పెరగుతోంది. ఇక్కడకు వస్తే ఈ ఆలయాన్నే కాదు, చుట్టుపక్కల మరెన్నో పర్యాటక ప్రాంతాలను కూడా చుట్టేసి రావచ్చు.
బ్లాక్ బెర్రీ దీవి : ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలంలోని మొండ్యాలతోగు సమీపంలో ఉన్న ఈ దీవిని తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ తీర్చిదిద్దింది. నాలుగు వైపులా ఉండే జలగలాంచ వాగు మధ్య సుమారు ఐదెకరాల విస్తీర్ణంలో, ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో ప్రకృతి వనం మధ్య ఉన్న ఈ ద్వీపం పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తుంది. ఇక్కడకు వచ్చే పర్యాటకులకు ప్రత్యేక అనుభూతినిస్తుంది. ఇక్కడ యువత ఆడుకునేందుకు బీచ్ వాలీబాల్ తరహాలో ప్రత్యేక కోర్టు ఏర్పాటు చేశారు. చిన్నారులు, ఇతరుల కోసం షటిల్ కోర్టులు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నాయి. కబడ్డీ, ఖోఖో లాంటివి కూడా ఆడుకోవచ్చు. దీవి చుట్టూ ప్రవహించే జలగలాంచ వాగు నీటిలో చిన్నారులు ఆటలాడుకొనేందుకు సైతం ఏర్పాట్లు చేశారు. వాగులో ఫిషింగ్ చేసే సదుపాయం కూడా కల్పించాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు. ప్రకృతి ఒడిలో గడిపేందుకు వచ్చిన టూరిస్టుల ఆర్డర్ మేరకు భోజనం తయారు చేసి వడ్డించేందుకు రెస్టారెంట్ను ఏర్పాటు చేశారు. తెలంగాణ, ఉత్తర భారతీయ వంటలు చేసే చెఫ్లను నియమించారు.
ఏదైనా టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - మన దగ్గరలోని ఈ టూరిస్ట్ స్పాట్స్పై లుక్కేయండి