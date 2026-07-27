రవిరాజ్ సార్ చెబితే - పిల్లలు లెక్కలు ఈజీగా చేసేస్తారంతే!
మూస ధోరణికి ముగింపు పలికిన రవిరాజ్ - 4 లక్షలకు పైగా సబ్స్క్రైబర్స్తో యూట్యూబ్ ఛానల్ - ఇప్పటి వరకు 2,400 వీడియోలు - యూట్యూబ్ ఆదాయంతో పాఠశాలకు వసతులు
Published : July 27, 2026 at 2:52 PM IST
Best Teacher Ravi Raj Story : ఈ మధ్యకాలంలో పిల్లలకు అదేపనిగా మూస పద్ధతిలోనే విద్యను బోధించటం జరుగుతోంది. పరీక్షల ముందు ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు చదివి వాటితో పాస్ అయిపోతున్నారు. చదివే అంశంపై పూర్తి అవగాహన లేకుండా పైపైన చదివి వదిలేస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటి పద్ధతుల ప్రభావం వారి పైచదువులపై పడుతుంది. దానిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొందరు ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకు సులభమైన పద్ధతిలో ఎప్పటికీ గుర్తిండిపోయేలా పాఠాలు చెబుతున్నారు. వారు మూస ధోరణికి ముగింపు పలుకుతున్నారు. ఉపాధ్యాయుడు రవిరాజ్ ఈ కోవకు చెందిన వారే. ఆయన గురించి పూర్తి విషయాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
వినూత్న పద్ధతుల్లో పాఠాలు : రవిరాజ్ స్వస్థలం మెదక్ జిల్లా నర్సపూర్ మండలం ఆద్మాపూర్ గ్రామం. ఓ మారుమూల గ్రామంలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో గణిత ఉపాధ్యాయుడిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యార్థుల మనస్థత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని వినూత్న పద్ధతుల్లో వారికి పాఠాలు బోధిస్తున్నాడు. అన్ని విధాలుగా తోడుగా నిలుస్తున్నారు. అయితే రవిరాజ్కు ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం 24 లక్షలకు పైగా సబ్స్క్రైబర్స్తో విజయవంతంగా ఛానల్ను నడుపుతున్నారు.
ఆదాయంతో పాఠశాలకు వసతులు : యూట్యూబ్ వీడియోల ద్వారా వస్తున్న సంపాదనను సొంత లాభానికి కాకుండా తాను పని చేస్తున్న పాఠశాలకు ఉపయోగిస్తున్నారు. విద్యార్థులకు క్రీడా దుస్తులు, బూట్లు, బెల్టులు, టైలు అందిస్తున్నారు. అలాగే సొంతంగా టీఎల్ఎంను సమకూర్చుతున్నారు. విద్యార్థుల కోసం పలు దేశాల ప్రతినిధులు పలు రకాల మెటీరీయళ్లు, బహుమతులను కూడా పంపిస్తున్నారు. ఉజ్బెకిస్థాన్, క్యూబా, స్పెయిన్, సౌతాఫ్రికా, ఉగాండా, ఈజిప్టు, బ్రెజిల్, మొరాకో, కజకిస్థాన్, సౌదీఅరేబియా, ఫ్రాన్స్, యూఎస్ఏ, పాకిస్థాన్ వంటి దేశాల ఉపాధ్యాయులు కూడా ఈయన వీడియోలను చూస్తున్నారు.
ఇప్పటివరకు 2,400 వీడియోలు : 2020 నుంచి విద్యార్థులకు ఆంగ్లంలో బోధిస్తూ వీడియోలు తీస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 2400 వీడియోలు రూపొందించి ఆదర్శంగా నిలిచారు. అయితే కరోనా సమయంలో మొదలైన ఆయన ఆన్లైన్ క్లాసులు ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తున్నారు. పిల్లలకు గణితం అంటేనే తలపట్టుకుంటారు. వారికి ఇట్టే అర్థమయ్యేలా వినూత్న పద్ధతిని పాటిస్తున్నారు. వారికి ఆటపాటలతో పాటు స్క్వేర్, ఐక్యూ టెస్ట్, జాయ్ఫుల్ లెర్నింగ్ వంటి విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. అంతేకాదు ప్రధానంగా పిల్లలతోనే అన్ని కృత్యాలు చేయిస్తున్నారు.
అందుకున్న అవార్డులు ప్రశంసలు : రాష్ట్ర విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితారాణా రవిరాజు పని తీరుకు మెచ్చి ఉత్తమ ప్రాక్టీషనర్ అవార్డును అందించారు. ఝఠాధర ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఉత్తమ ఇన్నోవేటివ్ టీచర్ అవార్డును అందించింది. రాష్ట్ర స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడికి గతేడాది ఆయన దరఖాస్తు చేసుకోలేదు. అయినప్పటికీ ఆ అవార్డు ఆయనను వరించింది. ఇక జిల్లాస్థాయిలో మూడు సార్లు ఉత్తమ అవార్డులు వచ్చాయి.
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