మన వైజాగ్ 'డిఫెన్స్ టూరిజం' చూసొద్దాం రండి! - బీచ్ రోడ్డంతా యుద్ధ విమానాలు, ఫైటర్ జెట్లు, జలాంతర్గామి, హెలికాప్టర్లే
విశాఖాలో సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటున్న నౌకారంగ యుద్ధ విమానాలు - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా యూహెచ్-3హెచ్ హెలికాప్టర్ - సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి రాత్రి 8.30 గంటల వరకు ప్రవేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 10:25 AM IST
Best Tourist Places In Vizag : బీచ్కు వెళ్లి జలాంతర్గామిలోకి ఎక్కడం, యుద్ధ విమానం లోపలిని చూడడం, హెలికాప్టర్ పైలెట్ సీట్లో కూర్చొని అనుభూతి పొందడం ఇవన్నీ ఎక్కడో విదేశాల్లో కాదు. 'ది సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ'గా మన విశాఖపట్నంలోనే! దేశంలో ఏ బీచ్కు లేని ప్రత్యేకత మన వైజాగ్ బీచ్కు ఉంది. ఇక్కడ ఒకే చోట విశాఖ మహాప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ (వీఎంఆర్డీఏ) ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన నేవీకి సంబంధించిన యుద్ధ విమానాలు, ఫైటర్ జెట్లతో పాటు హెలికాప్టర్లను కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు. ప్రతి ఏడాది లక్షలాది మంది వీటిని సందర్శిస్తున్నారు.
టీయూ-142 యుద్ధ విమానం ప్రత్యేకత : 2017వ సంవత్సరంలో అప్పటి రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైన టీయూ-142 యుద్ధ విమానం సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. సోవియట్ రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేసిన ఈ యాంటీ సబ్మెరైన్ వార్ఫేర్ విమానం భారత నౌకాదళంలో 29 ఏళ్ల పాటు సేవలందించింది. హిందూ మహాసముద్రం, అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతంలో శత్రు జలాంతర్గాములను గుర్తించి యుద్ధ కార్యకలాపాలు నిర్వహించింది. 53.88 మీటర్ల పొడవు, 50.03 మీటర్ల రెక్కల విస్తీర్ణంతో ఉన్న ఈ విమానం ఒకసారి గాల్లోకి ఎగిరితే సుమారు 12 వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించగలదు. మొదట టన్నెల్ నుంచి సందర్శకులు లోపలికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. సందర్శకులకు విమానం నిర్మాణం, ఇంజిన్లు, యుద్ధ వ్యవస్థలు, సిబ్బంది విభాగాలపై పూర్తి సమాచారం ఈ టన్నెల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
కురుసురా జలాంతర్గామి అనుభవం : 1969 డిసెంబర్ 18న భారత నౌకాదళంలో చేరిన కురుసురా జలాంతర్గామి 31 ఏళ్ల పాటు సేవలందించి, 2001లో మ్యూజియంగా మారింది. 91.3 మీటర్ల పొడవు, 1,945 టన్నుల బరువున్న ఈ జలాంతర్గామిలో కెప్టెన్ గది, ఇంజిన్ విభాగం, భోజనశాల, వంటగది, టార్పిడో గది తదితర భాగాలను సందర్శకులు ప్రత్యక్షంగా చూడొచ్చు. మొత్తం 22 టార్పిడోలను మోయగల సామర్థ్యం కలిగిన ఈ జలాంతర్గామి భారత్–పాక్ యుద్ధంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. భారత్-పాక్ యుద్ధంలో కురుసురా చురుగ్గా వ్యవహరించింది. జలాంతర్గామి లోపల ఎలా ఉంటుందో చూడాలి అనుకునేవారికి ఇది అస్సలు నిరుత్సాహపరచదనే చెప్పొచ్చు.
యూహెచ్-3హెచ్ హెలికాప్టర్ ఆకర్షణ : బీచ్ రోడ్డులో ఇటీవల ప్రజల సందర్శనార్థం అందుబాటులోకి వచ్చిన యూహెచ్-3హెచ్ హెలికాప్టర్ మరో ప్రధాన ఆకర్షణ. అమెరికా నుంచి 2007లో కొనుగోలు చేసిన ఈ హెలికాప్టర్ 2024 జూన్ వరకు ఐఎన్ఎస్ డేగాలో సేవలందించింది. ఎంతటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ పనిచేసే సామర్థ్యం కలిగిన ఇది యాంటీ సబ్మెరైన్ యుద్ధ కార్యకలాపాల్లో టార్పిడోలు, సోనార్ వ్యవస్థలు, క్షిపణుల రవాణాకు ఉపయోగించబడింది. సందర్శకులు హెలికాప్టర్లోకి ఎక్కి పైలెట్ సీటుతో పాటు లోపలి నిర్మాణాన్ని వీక్షించే అవకాశం ఉంది. ఇది ఓ పెద్ద భవనాన్ని తలపిస్తుంది. దీని రెక్కలు చాలా పొడుగ్గా ఉంటాయి. లోపల 19 మందికి సరిపడేలా వసతులు కూడా ఉండడం విశేషం.
సీహారియర్ యుద్ధ విమాన మ్యూజియం : విశాఖ బీచ్ రోడ్డులో ప్రత్యేక భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన సీహారియర్ యుద్ధ విమాన మ్యూజియం సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటోంది. విశాఖకు ట్రిప్ కోసం వచ్చే వారికి బీచ్ రోడ్డులో గొప్ప అనుభూతి కలిగించే మణిహారమిది. 1988లో భారత నౌకాదళంలో చేరిన ఈ విమానం ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్, ఐఎన్ఎస్ విరాట్లపై సేవలందించింది. 2019లో గోవాలోని ఐఎన్ఎస్ హన్సా నుంచి విశాఖకు తరలించి, గాల్లో ఎగురుతున్నట్లుగా ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శనకు ఉంచారు. విమానంలోని విడిభాగాలు, సాంకేతిక విశేషాలను కూడా ప్రదర్శిస్తున్నారు.
సందర్శన వేళలు : సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి రాత్రి 8.30 గంటల వరకు, ఆదివారం ఉదయం 10 నుంచి 12.30 గంటల వరకు, తిరిగి మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి రాత్రి 8.30 గంటల వరకు సందర్శకులకు అనుమతి ఉంటుంది.
1900 మంది పర్యాటకులతో చెన్నై నుంచి విశాఖకు కార్డేలియా క్రూయిజ్ నౌక
ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - ఇకపై బీచ్ల్లో బార్లు ఏర్పాటు, మార్గదర్శకాలు ఇవే