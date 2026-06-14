వెడ్డింగ్ ఎక్కడైనా - విందు మాత్రం 'బిస్పోక్ గ్రాండియర్'లోనే : కొత్త ట్రెండ్ ఫాలో అవుతున్న జంటలు
పూల మధురిమలతో విందు భోజనాలు - బంతి భోజనం, బఫేల కంటే 'బిస్పోక్ గ్రాండియర్'కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం - డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ స్థలాల కోసం రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ ప్రణాళికలు
Published : June 14, 2026 at 12:58 PM IST
Bespoke Grandeur Theme For Weddings : ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల్లో డైనింగ్ టేబుళ్లు సరికొత్తగా ముస్తాబవుతున్నాయి. ఈ సరికొత్త ట్రెండ్ బంతి భోజనాలు, బఫేలను మించి అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఒకప్పుడు వడ్డించే వంటకాలను అందంగా, ఆకర్షణీయంగా అలంకరించేవారు. ఇప్పుడు ఆ వంటలతో పాటు డైనింగ్ టేబుళ్లు కూడా నూతన రూపాన్ని సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ డైనింగ్ టేబుళ్ల అద్భుతమైన అలంకరణలు ఎక్కువగా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్లలో కనిపిస్తున్నాయి. అతిథులను ఆకర్షించేందుకు డిజైనర్లు, అలాగే వెడ్డింగ్ ప్లానర్లు వారి సృజనాత్మకతను మరింత మెరుగుపరుచుకుంటున్నారు.
ప్రత్యేకంగా డైనింగ్ టేబుళ్లు : కొండ శిఖరమైనా, కోటబురుజైనా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ప్లేస్ ఏదైనా సరే కానీ విందు మాత్రం "బిస్పోక్ గ్రాండియర్" పద్ధతిలోనే అంటున్నాయి కొత్త జంటలు. బిస్పోక్ గ్రాండియర్ అంటే ప్రత్యేక వైభవం అని అర్థం. జీవితంలో పెళ్లి ఎంతో ప్రత్యేకమైనది కదా! అందుకే దానిని మరింత ప్రత్యేకం చేయటానికే ఈ కొత్త ట్రెండ్ను జంటలు ఫాలో అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ న్యూట్రెండ్ తెగ వైరల్ అవుతోందని వెడ్డింగ్ ప్లానర్లు అంటున్నారు.
ధర ఎంతైనా సరే - ఎంచుకున్న థీమ్లు ఉండాల్సిందే : అల్లుకున్న తీగలు, ఆకర్షణీయమైన పూల అలంకరణలు డైనింగ్ టేబుళ్లపైన కచ్చితంగా ఉండాల్సిందేనని క్లయింట్లు పట్టుబడుతున్నారు. దాని ధర ఎంతైనా సరే ఎంచుకున్న థీమ్లు టేబుళ్లపై కనపడాలని కోరుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో 30కి పైగా కంపెనీలు ఈ వినూత్న అలంకరణ సేవలను అందిస్తున్నాయి.
రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ నిర్ణయం : మరోవైపు పర్యాటక శాఖ కూడా దీనిపై పలు ప్రణాళికలు వేస్తోంది. హైదరాబాద్ అలాగే దాని చుట్టుపక్కల కీలక ప్రాంతాల్లో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్కు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పించేందుకు అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా నాగార్జున సాగర్, యాదాద్రి, వరంగల్ వంటి ప్రదేశాల్లో ఇటువంటి కార్యక్రమాలను సులభతరం చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
ఆహారం మాత్రమే కాదు అంతకు మించి : 'బిస్పోక్ గ్రాండియర్' థీమ్ కింద అతిథులకు ఆహారాన్ని కళాత్మకంగా, అలాగే ప్రత్యేకమైన స్టైల్లో సర్వ్ చేస్తారు. నగరవాసులు టేబుల్స్కేప్లు, పూల తోటలు, గ్రేజింగ్ టేబుల్స్ (పండ్లు, స్నాక్స్తో అందంగా అలంకరించిన టేబుళ్లు), ఫీస్టింగ్ టేబుల్స్, ఫుడ్ స్టైలింగ్, అలాగే లగ్జరీ బఫే సెటప్ల వంటి థీమ్లను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ థీమ్లతో ఫొటోలు, వీడియోలు అద్భుతంగా కనిపిస్తున్నాయి. అందుకే వీటిని చాలా మంది ఇష్టపడుతున్నారని వెడ్డింగ్ ప్లానర్లు పేర్కొంటున్నారు. ఆలివ్ కొమ్మలు, అలాగే ఎడారి సౌందర్యాన్ని మిక్స్ చేసి చూపించే 'డెసర్ట్ ఆప్యులెన్స్' మొదలుకుని పాత తరంనాటి 'వింటేజ్ లుక్స్', అలాగే అరుదైన మొక్కలతో 'సీక్రెట్ బయోమ్' థీమ్లను ఎంచుకుంటున్నారు.
వెడ్డింగ్ ప్లానింగ్ పరిశ్రమకు అలంకరణగా బిస్పోక్ గ్రాండియర్ : రాష్ట్రంలో 25 శాతం డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్లే జరుగుతున్నాయి. పశ్చిమాసియా దేశాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో ప్రజలు వారి వేడుకలను వారు ఊహించినట్టుగానే ఇక్కడే జరుపుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. దీంతో వెడ్డింగ్ ప్లానింగ్ పరిశ్రమ వినూత్నమైన థీమ్లను పరిచయం చేస్తోంది. నచ్చిన వాటిని డైనింగ్ టేబుళ్లపైనే ఆవిష్కరిస్తోందని తెలంగాణ ఛాంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇండస్ట్రీ ప్రధాన కార్యదర్శి బుర్రా రవి పేర్కొన్నారు.
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