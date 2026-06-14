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వెడ్డింగ్​ ఎక్కడైనా - విందు మాత్రం 'బిస్పోక్‌ గ్రాండియర్‌'లోనే : కొత్త ట్రెండ్​ ఫాలో అవుతున్న జంటలు

పూల మధురిమలతో విందు భోజనాలు - బంతి భోజనం, బఫేల కంటే 'బిస్పోక్‌ గ్రాండియర్‌'కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం - డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ స్థలాల కోసం రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ ప్రణాళికలు

బిస్పోక్‌ గ్రాండియర్‌ వెడ్డింగ్​ థీమ్​
'BESPOKE GRANDEUR' Theme FOR WEDDING (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 14, 2026 at 12:58 PM IST

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Bespoke Grandeur Theme For Weddings : ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల్లో డైనింగ్​ టేబుళ్లు సరికొత్తగా ముస్తాబవుతున్నాయి. ఈ సరికొత్త ట్రెండ్​ బంతి భోజనాలు, బఫేలను మించి అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఒకప్పుడు వడ్డించే వంటకాలను అందంగా, ఆకర్షణీయంగా అలంకరించేవారు. ఇప్పుడు ఆ వంటలతో పాటు డైనింగ్ టేబుళ్లు కూడా నూతన రూపాన్ని సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ డైనింగ్​ టేబుళ్ల అద్భుతమైన అలంకరణలు ఎక్కువగా డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​లలో కనిపిస్తున్నాయి. అతిథులను ఆకర్షించేందుకు డిజైనర్లు, అలాగే వెడ్డింగ్​ ప్లానర్లు వారి సృజనాత్మకతను మరింత మెరుగుపరుచుకుంటున్నారు.

ప్రత్యేకంగా డైనింగ్​ టేబుళ్లు : కొండ శిఖరమైనా, కోటబురుజైనా డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ ప్లేస్​ ఏదైనా సరే కానీ విందు మాత్రం "బిస్పోక్‌ గ్రాండియర్‌" పద్ధతిలోనే అంటున్నాయి కొత్త జంటలు. బిస్పోక్‌ గ్రాండియర్‌​ అంటే ప్రత్యేక వైభవం అని అర్థం. జీవితంలో పెళ్లి ఎంతో ప్రత్యేకమైనది కదా! అందుకే దానిని మరింత ప్రత్యేకం చేయటానికే ఈ కొత్త ట్రెండ్​ను జంటలు ఫాలో అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​ నగరంలో ఈ న్యూట్రెండ్​ తెగ వైరల్​​ అవుతోందని వెడ్డింగ్​ ప్లానర్లు అంటున్నారు.

Monochromatic theme
మోనోక్రొమాటిక్‌ థీమ్‌ (Eenadu)

ధర ఎంతైనా సరే - ఎంచుకున్న థీమ్‌లు ఉండాల్సిందే : అల్లుకున్న తీగలు, ఆకర్షణీయమైన పూల అలంకరణలు డైనింగ్​ టేబుళ్లపైన కచ్చితంగా ఉండాల్సిందేనని క్లయింట్లు పట్టుబడుతున్నారు. దాని ధర ఎంతైనా సరే ఎంచుకున్న థీమ్​లు టేబుళ్లపై కనపడాలని కోరుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​లో 30కి పైగా కంపెనీలు ఈ వినూత్న అలంకరణ సేవలను అందిస్తున్నాయి.

రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ నిర్ణయం : మరోవైపు పర్యాటక శాఖ కూడా దీనిపై పలు ప్రణాళికలు వేస్తోంది. హైదరాబాద్​ అలాగే దాని చుట్టుపక్కల కీలక ప్రాంతాల్లో డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​కు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పించేందుకు అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా నాగార్జున సాగర్, యాదాద్రి, వరంగల్ వంటి ప్రదేశాల్లో ఇటువంటి కార్యక్రమాలను సులభతరం చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

ఆహారం మాత్రమే కాదు అంతకు మించి : 'బిస్పోక్‌ గ్రాండియర్‌' థీమ్ కింద అతిథులకు ఆహారాన్ని కళాత్మకంగా, అలాగే ప్రత్యేకమైన స్టైల్​లో సర్వ్​ చేస్తారు. నగరవాసులు టేబుల్‌స్కేప్‌లు, పూల తోటలు, గ్రేజింగ్ టేబుల్స్ (పండ్లు, స్నాక్స్​తో అందంగా అలంకరించిన టేబుళ్లు), ఫీస్టింగ్ టేబుల్స్, ఫుడ్ స్టైలింగ్, అలాగే లగ్జరీ బఫే సెటప్‌ల వంటి థీమ్‌లను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ థీమ్​లతో ఫొటోలు, వీడియోలు అద్భుతంగా కనిపిస్తున్నాయి. అందుకే వీటిని చాలా మంది ఇష్టపడుతున్నారని వెడ్డింగ్​ ప్లానర్లు పేర్కొంటున్నారు. ఆలివ్​ కొమ్మలు, అలాగే ఎడారి సౌందర్యాన్ని మిక్స్​ చేసి చూపించే 'డెసర్ట్​ ఆప్యులెన్స్​' మొదలుకుని పాత తరంనాటి 'వింటేజ్​ లుక్స్​', అలాగే అరుదైన మొక్కలతో 'సీక్రెట్​ బయోమ్'​ థీమ్​లను ఎంచుకుంటున్నారు.

వెడ్డింగ్​ ప్లానింగ్​ పరిశ్రమకు అలంకరణగా బిస్పోక్‌ గ్రాండియర్‌ : రాష్ట్రంలో 25 శాతం డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్‌లే జరుగుతున్నాయి. పశ్చిమాసియా దేశాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో ప్రజలు వారి వేడుకలను వారు ఊహించినట్టుగానే ఇక్కడే జరుపుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. దీంతో వెడ్డింగ్​ ప్లానింగ్​ పరిశ్రమ వినూత్నమైన థీమ్‌లను పరిచయం చేస్తోంది. నచ్చిన వాటిని డైనింగ్​ టేబుళ్లపైనే ఆవిష్కరిస్తోందని తెలంగాణ ఛాంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇండస్ట్రీ ప్రధాన కార్యదర్శి బుర్రా రవి పేర్కొన్నారు.

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