అరకు కాఫీ సాగుకు బెర్రీబోరర్ వ్యాప్తి - నియంత్రణకు ప్రభుత్వం పలు చర్యలు
ఆ రెండు గ్రామాలు కాఫీ సాగుకు పుట్టినిళ్లు - నేడు ఊరూరా సాగు విస్తరణ
Berry Borer Virus To Araku Coffee Beans in manyam district : అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెంది, మన్యానికి పేరు తెచ్చిన పంటల్లో కాఫీ ముందు ఉంటుంది. ఇక్కడ పూర్తి సేంద్రియ పద్ధతుల్లో పండించే పంటకు జాతీయ, అంతర్జాతీయంగా మంచి మార్కెట్ ఉంది. రైతు సుస్థిర ఆదాయానికి భరోసాగా ఉన్న కాఫీ సాగుకు ఇటీవల బెర్రీ బోరర్ వ్యాప్తితో కొత్త ప్రమాదం వచ్చింది. తోటలు మొగ్గ దశను దాటి కాయలు కాస్తున్న ఈ సమయంలో రైతులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంది.
ఈ పురుగు వ్యాప్తి నివారణకు : ప్రతి సంవత్సరం కాఫీ పంట డిసెంబర్ చివరి నాటికి చివరి దశకు చేరుతుంది. ఆ తర్వాత మూడు నెలల పాటు దిగుబడి వస్తుంది. ఈ ఏడాది వర్షాలు సమృద్ధిగా పడడంతో తోటల్లో కాయలు ఏపుగా కాశాయి. ఇటీవల కాలంలో మన్యంలో తోటలను కాయ తొలుచు పురుగు (బెర్రీ బోరర్) వ్యాపించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ప్రభుత్వం ఈ పురుగు వ్యాప్తి నియంత్రణకు అనేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. కేంద్ర కాఫీ బోర్డు, ఐటీడీఏ ప్రాజెక్టు అధికారితో పాటు కాఫీ విభాగం అధికారులతో కలెక్టర్ దినేష్కుమార్ ఇప్పటికే వివిధ దశల్లో సాగు విస్తరణ, సంరక్షణపై పలు సమీక్షలు నిర్వహించారు.
రైతులకు ఎప్పటికప్పుడు : తాజాగా ఈనెల 13న నిర్వహించిన సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. రెడ్జోన్, కంటైన్మెంట్ జోన్, బఫర్ జోన్లు ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇదే సమయంలో గ్రామ సభల నిర్వహణ ద్వారా రైతులకు ఎప్పటికప్పుడు సాగుపై అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు సూచించారు.
పాడేరు మండలం మోదాపుట్టు, గుర్రగరువు గ్రామాలు కాఫీ సాగుకు పుట్టినిళ్లు. ఒకప్పుడు ఇక్కడ రైతులు వరి మాత్రమే పండించేవారు. మూడున్నర దశాబ్దాల కిందట కాఫీ సాగు చేసి లాభాల రుచి చూశారు. ప్రస్తుతం 100 శాతం కాఫీ, మిరియాలను పండిస్తూ సుస్థిర ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నారు. ఈ రెండు గ్రామాల రైతులను ఆదర్శంగా తీసుకున్న గిరి రైతులు నేడు ఊరూరా సాగు విస్తరించారు.
రైతులు అనుసరించాల్సినవి : బెర్రీబోరర్ నియంత్రించాలంటే రైతుల పాత్ర కీలకమే. ప్రతిరోజూ తోటలను పర్యవేక్షించాలి. కాయలు ముదిరే సమయంలో చుట్టూ పిచ్చి మొక్కలు తొలగించాలి. మొక్కకు బలం ఇచ్చే నీరు చేరేందుకు మొక్క చుట్టు సరైన పరిమాణంలో గోతులు తవ్వాలి. ఒక తోటలో వినియోగించిన సాగుకు సంబంధించిన వస్తు సామగ్రి, పరికరాలు వేర్వేరు తోటలకు తరలించకూడదు.
కాఫీ సాగు వివరాలు ఇలా: మన్యం జిల్లాలో 2.5 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో కాఫీ పంటను సాగు చేస్తున్నారు. దీనిపై 1.5 లక్షలు కుటుంబాలు ఆధారపడి జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. ఏటా 18 వేల మెట్రిక్ టన్నులు ఉత్పత్తి వస్తుందని అంచనా. రూ.250 కోట్లకు పైగా వ్యాపారం జరుగుతోంది.
