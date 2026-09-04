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బస్సులో చెలరేగిన మంటలు - డ్రైవర్ సమయస్ఫూర్తితో ప్రయాణికులు సేఫ్

అనంతపురం జిల్లా పెద్దవడుగూరు మండలంలోని మిడుతూరు వద్దకు రాగానే బస్సులో పొగలు - ప్రయాణికులు బస్సులో నుంచి కిందకు దిగిన వెంటనే బస్సు మొత్తం దగ్ధం

అనంతపురం మిడుతూరు వద్ద బస్సులో మంటలు
అనంతపురం మిడుతూరు వద్ద బస్సులో మంటలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 1:17 PM IST

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Bengaluru Hyderabad Bus Fire Accident : బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్‌ వెళ్తున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సుకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. అనంతపురం జిల్లా పెద్దవడుగూరు మండలంలోని మిడుతూరు వద్దకు రాగానే బస్సులో పొగలు రావడం గమనించిన డ్రైవర్‌ వెంటనే ప్రయాణికులను అప్రమత్తం చేశారు. 33 మంది ప్రయాణికులు బస్సులో నుంచి కిందకు దిగిన వెంటనే క్షణాల్లో బస్సు మొత్తం దగ్ధమైంది. ప్రాణ నష్టం తప్పడంతో ప్రయాణికులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ కారణంగా ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

రాకపోకలకు అంతరాయం : పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. డ్రైవర్ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వల్ల ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. మంటలు బస్సు అంతటా క్రమంగా వ్యాపించడంతో వాహనం పూర్తిగా కాలిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.

అనంతపురం మిడుతూరు వద్ద బస్సులో మంటలు - డ్రైవర్ సమయస్ఫూర్తితో ప్రయాణికులు సేఫ్ (ETV Bharat)

ఈ ఘటన కారణంగా NH-44పై కొంతసేపు రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. మరోవైపు, ప్రయాణికులను వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చడానికి పోలీసులు ప్రత్యామ్నాయ వాహన ఏర్పాట్లు చేశారు. పూర్తిగా కాలిపోయిన బస్సును తొలగించే చర్యలతో పాటు, ఈ ప్రమాదానికి దారి తీసిన పరిస్థితులపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఆగస్టులో కూడా : NH-44 పై ఇటీవల హైదరాబాద్‌ - బెంగళూరు మార్గంలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్‌ బస్సులకు సంబంధించిన ప్రమాదాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో తాజా ఘటన ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆగస్టులో కూడా హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్తున్న ప్రైవేట్ బస్సు అనంతపురం జిల్లాలో ప్రమాదానికి గురై, పలువురు ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. అయితే, ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో ప్రయాణికులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

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ANANTAPUR BUS ACCIDENT
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